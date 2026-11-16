क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 202610 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट

10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट

IPL 2027 Released Players List: आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पूर्व 17 नवंबर को सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आ जाएगी. 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम लेने वाले 5 खिलाड़ी रिलीज हो सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2027 के लिए 17 नवंबर को सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आ जाएगी. हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे बड़े खिलाड़ी पहले ही ट्रेड हो चुके हैं, इसलिए वह ऑक्शन में नहीं उतरेंगे. मगर आने वाले सीजन के लिए रिटेंशन से ज्यादा रिलीज होने वाले संभावित खिलाड़ी चर्चा में हैं.

चूंकि इस बार मिनी ऑक्शन होना है, ऐसे में कई टीम अपने पर्स में ज्यादा पैसा रखने के चक्कर में मोटी रकम लेने वाले खिलाड़ियों की छुट्टी भी कर सकती हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 25 करोड़ी कैमरून ग्रीन हैं, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स से 21 करोड़ लेने वाले निकोलस पूरन के लिए भी पिछला सीजन अच्छा नहीं गुजरा था. यहां देख लीजिए आईपीएल में 10 करोड़ से ज्यादा रकम लेने वाले उन 5 खिलाड़ियों की लिस्ट, जिन्हें उनकी टीम रिलीज कर सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

आईपीएल 2026
IPL 2027: SRH ने छोड़ा हर्षल पटेल का साथ, ट्रेड डील से इस टीम में हुई एंट्री!
SRH ने छोड़ा हर्षल पटेल का साथ, ट्रेड डील से इस टीम में हुई एंट्री!
आईपीएल 2026
IPL 2027: इन 9 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB, देखें संभावित रिटेंशन लिस्ट
इन 9 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB, देखें संभावित रिटेंशन लिस्ट
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आने की फुल तैयारी... वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने U19 एशिया कप सेमीफाइनल में जड़ी फिफ्टी
IPL ऑक्शन में आने की फुल तैयारी... वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने U19 एशिया कप सेमीफाइनल में जड़ी फिफ्टी
आईपीएल 2026
MI से ज्यादा PBKS को फायदा... हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान
MI से ज्यादा PBKS को फायदा... हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान

ये 5 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज

कैमरून ग्रीन (KKR - 25.2 करोड़)

2026 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. KKR ने ग्रीन को एक गेम चेंजर के तौर पर खरीदा था, लेकिन वो शायद इस भूमिका पर खरे नहीं उतर पाए. उन्होंने पिछले सीजन 14 मैचों में 322 रन बनाए और 7 विकेट लिए.

ट्रेंट बोल्ट (MI - 12.50 करोड़)

ट्रेंट बोल्ट इंडियन प्रीमियर लीग में 150 विकेट पूरे करने की दहलीज पर हैं. बोल्ट बेशक एक दिग्गज गेंदबाज हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में केवल 2 विकेट लेने वाला प्रदर्शन उन्हें रिलीज लिस्ट में शामिल करवा सकता है. गेंदबाजी में पिछले सीजन बोल्ट का इकोनॉमी रेट 11.62 का रहा था.

प्रशांत वीर (CSK - 14.20 करोड़)

रवींद्र जडेजा के ट्रेड के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को उनके रिप्लेसमेंट की जरूरत थी. इसलिए आईपीएल 2026 के ऑक्शन में CSK ने बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर 14.20 करोड़ रुपये खर्च किए थे. उन्हें ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बल्लेबाजी में भी 5 पारियों में वो सिर्फ 90 रन बना पाए.

मार्कस स्टोइनिस (PBKS - 11 करोड़)

हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में आने से मार्कस स्टोइनिस की जगह खतरे में पड़ गई है. पंजाब के पास मार्को जानसेन भी हैं, जो इस समय गजब की फॉर्म में हैं, इसलिए पंजाब जानसेन पर बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी. ऐसे में स्टोइनिस का टीम से पत्ता कट सकता है, क्योंकि एक ही टीम में तीन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर खिलाड़ियों को फिट कर पाना लगभग असंभव होगा.

जीतेश शर्मा (RCB - 11 करोड़)

जीतेश शर्मा भी पिछले 2 सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं. RCB उन्हें 11 करोड़ रुपये दे रही है, लेकिन पिछले दो सीजन में जीतेश 31 मैच खेलकर सिर्फ 377 रन बना सके हैं. उनकी नाकामी के  बाद भी RCB ने पिछले दोनों सीजन ट्रॉफी जीती है. 

यह भी पढ़ें:

दिवाली पर सुनने को मिली थी गालियां, एशिया कप फाइनल के सेलिब्रेशन पर बोले यशवीर गौड़

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2027: SRH ने छोड़ा हर्षल पटेल का साथ, ट्रेड डील से इस टीम में हुई एंट्री!
SRH ने छोड़ा हर्षल पटेल का साथ, ट्रेड डील से इस टीम में हुई एंट्री!
आईपीएल 2026
IPL 2027: इन 9 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB, देखें संभावित रिटेंशन लिस्ट
इन 9 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB, देखें संभावित रिटेंशन लिस्ट
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आने की फुल तैयारी... वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने U19 एशिया कप सेमीफाइनल में जड़ी फिफ्टी
IPL ऑक्शन में आने की फुल तैयारी... वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने U19 एशिया कप सेमीफाइनल में जड़ी फिफ्टी
आईपीएल 2026
MI से ज्यादा PBKS को फायदा... हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान
MI से ज्यादा PBKS को फायदा... हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
इंडिया
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
क्रिकेट
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
साउथ सिनेमा
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
इंडिया
तूफानी चक्रवात 'अकवान' मचाएगा तबाही? IMD की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फ से मैदान में ठिठुरन
तूफानी चक्रवात 'अकवान' मचाएगा तबाही? IMD की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फ से मैदान में ठिठुरन
एग्रीकल्चर
Bullock Ploughing: बिना ट्रैक्टर और मशीनों के कैसे होती थी खेती, पुराने तरीके कितने कारगर?
बिना ट्रैक्टर और मशीनों के कैसे होती थी खेती, पुराने तरीके कितने कारगर?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget