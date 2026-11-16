राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे

राजस्थान में आज पंचायत चुनाव के अनितं और चौथे चरण का मतदान हो रहा है. 15 जिलों में सरपंच और वार्ड पंचों के लिए 3747 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं. सभी जिलों में सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. आज मतदान में एक करोड़ 94 लाख 285 मतदाता अपने गांव की सरकार चुन रहे हैं.

शाम छह बजे मतदान समाप्त होने के बाद गिनती शुरू कर दी जाएगी. सुबह से ही मतदाताओं में जोश देखने को मिल रहा है. मतदान केन्द्रों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगीं हुईं हैं.

यह भी पढ़ें: जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल

11905 बूथों पर वोटिंग जारी

अंतिम चरण के मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगीं हुईं हैं, सरपंच के 3747 और वार्ड पंचों के 33885 पदों पर मतदान हो रहा है. कुल 11905 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं. बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. सभी 25 जिलों में विशेष निगरानी की जा रही है. कहीं से भी अभी तक हंगामे की सूचना नहीं है.

शाम छह बजे के बाद शुरू होगी गिनती

मतदान शाम छह बजे समाप्त हो जाएगा. इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी.सबसे पहले वार्ड पंचों की गिनती शुरू होगी. इसके बाद सरपंच पद के वोट गिने जाएंगे. देर रात तक सभी नतीजे घोषित हो जाने की उम्मीद है. इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है.

जिला परिषद की मतगणना 20 नवंबर को

इसके साथ ही पंचायत के चार चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुई वोटिंग की मतगणना 20 नवंबर को एक साथ की जाएगी. कुल मिलाकर अब पंचायत चुनाव निपटने के बाद सभी को नतीजों का इंतजार है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हो रहे पंचायत चुनावों पर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस में परस्पर लड़ाई के साथ ही कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला भी है.

यह भी पढ़ें: कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा