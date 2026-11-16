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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे

राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे

राजस्थान में आज पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हो रहा है. आज शाम छह बजे मतदान पूरा होने के बाद गिनती शुरू हो जाएगी. जिला परिषद की वोटिंग की गिनती 20 को होगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 16 Nov 2026 10:18 AM (IST)
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राजस्थान में आज पंचायत चुनाव के अनितं और चौथे चरण का मतदान हो रहा है. 15 जिलों में सरपंच और वार्ड पंचों के लिए 3747 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं. सभी जिलों में सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. आज मतदान में एक करोड़ 94 लाख 285 मतदाता अपने गांव की सरकार चुन रहे हैं.

शाम छह बजे मतदान समाप्त होने के बाद गिनती शुरू कर दी जाएगी. सुबह से ही मतदाताओं में जोश देखने को मिल रहा है. मतदान केन्द्रों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगीं हुईं हैं.

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11905 बूथों पर वोटिंग जारी 

अंतिम चरण के मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगीं हुईं हैं, सरपंच के 3747 और वार्ड पंचों के 33885 पदों पर मतदान हो रहा है.  कुल 11905 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं.  बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. सभी 25 जिलों में विशेष निगरानी की जा रही है. कहीं से भी अभी तक हंगामे की सूचना नहीं है.

शाम छह बजे के बाद शुरू होगी गिनती 

मतदान शाम छह बजे समाप्त हो जाएगा. इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी.सबसे पहले वार्ड पंचों की गिनती शुरू होगी. इसके बाद सरपंच पद के वोट गिने जाएंगे. देर रात तक सभी नतीजे घोषित हो जाने की उम्मीद है. इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है.  

जिला परिषद की मतगणना 20 नवंबर को 

इसके साथ ही पंचायत के चार चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुई वोटिंग की मतगणना 20 नवंबर को एक साथ की जाएगी. कुल मिलाकर अब पंचायत चुनाव निपटने के बाद सभी को नतीजों का इंतजार है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हो रहे पंचायत चुनावों पर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस में परस्पर लड़ाई के साथ ही कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला भी है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Nov 2026 10:18 AM (IST)
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Panchayat Election RAJASTHAN NEWS
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