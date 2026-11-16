सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन

सूर्या की हालिया रिलीज 'सीन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. जिथु माधवन के निर्देशन में बनी यह क्राइम-कॉमेडी फिल्म, 'रामायण' से मिल रही टक्कर के बावजूद, दूसरे वीकेंड पर भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही. पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद, अब यह फिल्म सूर्या की ही एक पुरानी फिल्म के कुल कलेक्शन से भी आगे निकल गई है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को कितनी कमाई की है?

'सीन' ने 10वें दिन कितनी की कमाई?

सीन' ने रिलीज के 10वें दिन सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 4 हाजर 376 शोज से 9.30 करोड़ की नेट कमाई की है.

इसमें तमिल में 10वें दिन फिल्म ने 3,123 शोज़ से 7.10 करोड़ का कलेक्शन किया

वहीं तेलुगु में 10वें दिन इसने 1,253 शोज़ से 2.20 करोड़ कमाए,

इसके साथ ही, 'सीन' का भारत में अब कुल नेट कलेक्शन 136.50 करोड़ हो गया है और इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 158.55 करोड़ पहुंच गया है.

विदेशों में, फिल्म ने 10वें दिन 4.00 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन 83.50 करोड़ तक पहुंच गया है.

इस तरह, फिल्म का दुनियाभर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 242.05 करोड़ हो गया है.

'विश्वनाथ एंड संस' को दी मात

सीन' ने सूर्या की पिछली रिलीज 'विश्वनाथ एंड संस' की 122.54 करोड़ रुपये की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. अब इसकी नज़र 'करुप्पू' (198.18 करोड़ रुपये) की कमाई के आंकड़े पर है. 'करुप्पू' और 'विश्वनाथ एंड संस' दोनों ही 2026 में रिलीज हुई थीं और बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही थीं - जो कि किसी तमिल स्टार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

'सीन' के बारे में

यह फिल्म डीएसपी इनबराज (सूर्या) की कहानी है, जो एक पुलिस अधिकारी हैं और अपनी कमज़ोर होती नजर से जूझ रहे हैं. हालांकि उनकी इस हालत की वजह से उन्हें एक्टिव पुलिस ड्यूटी से हटना पड़ता है, फिर भी वे कई हत्याओं के मामलों को सुलझाने के लिए डटे रहते हैं।.जित्थू ने उन अफ़वाहों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि इस फिल्म का सीक्वल बन रहा है. रिलीज़ के बाद, निर्देशक एटली और स्टार महेश बाबू ने इस फिल्म की काफ़ी तारीफ़ की और इसे मस्ट वॉच बताया है.