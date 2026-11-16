ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन

सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन

Scene Box Office Collection Day 10: 'सीन' ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर फिर कमाई में तेजी दिखाई. इसी के साथ इसने सूर्या की ही एक हिट फिल्म को पीछे छोड़ दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

सूर्या की हालिया रिलीज 'सीन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. जिथु माधवन के निर्देशन में बनी यह क्राइम-कॉमेडी फिल्म, 'रामायण' से मिल रही टक्कर के बावजूद, दूसरे वीकेंड पर भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही. पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद, अब यह फिल्म सूर्या की ही एक पुरानी फिल्म के कुल कलेक्शन से भी आगे निकल गई है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को कितनी कमाई की है? 

'सीन' ने 10वें दिन कितनी की कमाई? 

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई कने वाली फिल्म
'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को दी मात, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Box Office: सैटरडे को 'रामायण' ने मचाया धमाल, 'सीन' ने भी दिखाया दम, 'मूकुथी अम्मान 2' का हाल-बेहाल
सैटरडे को 'रामायण' का बजा डंका, 'सीन' की भी हुई बल्ले-बल्ले, 'मूकुथी अम्मान 2' पड़ी सुस्त
साउथ सिनेमा
Ramayana Box Office Collection Day 10: 'रामायण' 10वें दिन भी उड़ाया गर्दा, दूसरे शनिवार को 684 करोड़ के हुई पार
'रामायण' 10वें दिन भी उड़ाया गर्दा, दूसरे शनिवार को 684 करोड़ के हुई पार
साउथ सिनेमा
तेलुगु के दिग्गज एक्टर गिरी बाबू का निधन, चिरंजीवी समेत इन सितारों ने दी जताया शोक
तेलुगु के दिग्गज एक्टर गिरी बाबू का निधन, चिरंजीवी समेत इन सितारों ने दी जताया शोक
  • सीन' ने रिलीज के 10वें दिन सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 4 हाजर 376 शोज से 9.30 करोड़ की नेट कमाई की है.
  • इसमें  तमिल में 10वें दिन फिल्म ने 3,123 शोज़ से 7.10 करोड़ का कलेक्शन किया
  • वहीं तेलुगु में 10वें दिन इसने 1,253 शोज़ से 2.20 करोड़ कमाए,
  • इसके साथ ही, 'सीन' का  भारत में अब कुल नेट कलेक्शन 136.50 करोड़ हो गया है और इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 158.55 करोड़ पहुंच गया है.
  • विदेशों में, फिल्म ने 10वें दिन 4.00 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन 83.50 करोड़ तक पहुंच गया है.
  • इस तरह, फिल्म का दुनियाभर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 242.05 करोड़ हो गया है.

'विश्वनाथ एंड संस' को दी मात
सीन' ने सूर्या की पिछली रिलीज 'विश्वनाथ एंड संस' की 122.54 करोड़ रुपये की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. अब इसकी नज़र 'करुप्पू' (198.18 करोड़ रुपये) की कमाई के आंकड़े पर है. 'करुप्पू' और 'विश्वनाथ एंड संस' दोनों ही 2026 में रिलीज हुई थीं और बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही थीं - जो कि किसी तमिल स्टार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

'सीन' के बारे में
यह फिल्म डीएसपी इनबराज (सूर्या) की कहानी है, जो एक पुलिस अधिकारी हैं और अपनी कमज़ोर होती नजर से जूझ रहे हैं. हालांकि उनकी इस हालत की वजह से उन्हें एक्टिव पुलिस ड्यूटी से हटना पड़ता है, फिर भी वे कई हत्याओं के मामलों को सुलझाने के लिए डटे रहते हैं।.जित्थू ने उन अफ़वाहों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि इस फिल्म का सीक्वल बन रहा है. रिलीज़ के बाद, निर्देशक एटली और स्टार महेश बाबू ने इस फिल्म की काफ़ी तारीफ़ की और इसे मस्ट वॉच बताया है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
Scene
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई कने वाली फिल्म
'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को दी मात, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Box Office: सैटरडे को 'रामायण' ने मचाया धमाल, 'सीन' ने भी दिखाया दम, 'मूकुथी अम्मान 2' का हाल-बेहाल
सैटरडे को 'रामायण' का बजा डंका, 'सीन' की भी हुई बल्ले-बल्ले, 'मूकुथी अम्मान 2' पड़ी सुस्त
साउथ सिनेमा
Ramayana Box Office Collection Day 10: 'रामायण' 10वें दिन भी उड़ाया गर्दा, दूसरे शनिवार को 684 करोड़ के हुई पार
'रामायण' 10वें दिन भी उड़ाया गर्दा, दूसरे शनिवार को 684 करोड़ के हुई पार
साउथ सिनेमा
तेलुगु के दिग्गज एक्टर गिरी बाबू का निधन, चिरंजीवी समेत इन सितारों ने दी जताया शोक
तेलुगु के दिग्गज एक्टर गिरी बाबू का निधन, चिरंजीवी समेत इन सितारों ने दी जताया शोक
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
विश्व
Nvidia फिर जेनसन हुआंग को बनाएगा CEO? एलन मस्क ने की सिफारिश
Nvidia फिर जेनसन हुआंग को बनाएगा CEO? एलन मस्क ने की सिफारिश
क्रिकेट
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
बॉलीवुड
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में राहत इंदौरी का शेर पढ़ विरोधियों पर बरसे दिलजीत दोसांझ
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में दिलजीत ने विरोधियों को दिया करारा जवाब
पंजाब
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
विश्व
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
ट्रेंडिंग
उतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर
उतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget