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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Africa Twin: Honda Africa Twin के 3 नए मॉडल, जानें क्या है खास

Honda Africa Twin: Honda Africa Twin के 3 नए मॉडल, जानें क्या है खास

होंडा ने 2027 Africa Twin को तीन अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया है. इनमें एडवेंचर राइडिंग, लंबी दूरी के सफर और ऑफ-रोडिंग के लिए अलग फीचर्स मिलेंगे. जानें किस मॉडल में क्या है खास.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 08:20 AM (IST)
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दुनियाभर में एडवेंचर बाइक का शौक रखने वालों के बीच Honda Africa Twin की अलग पहचान है. यह बाइक अपनी दमदार परफॉर्मेंस, ऑफ-रोड क्षमता और लंबी दूरी के सफर के लिए जानी जाती है. अब Honda ने अपनी इस लोकप्रिय एडवेंचर मोटरसाइकिल को नए अंदाज में पेश किया है. 2027 मॉडल में कंपनी ने सिर्फ डिजाइन और तकनीक पर काम नहीं किया है, बल्कि इसे तीन अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध कराने की तैयारी की है.

इनमें Standard, Adventure Sports और बिल्कुल नया Enduro Sports शामिल हैं. तीनों बाइक्स का इंजन एक जैसा है, लेकिन इनकी बनावट, सस्पेंशन, व्हील साइज और इस्तेमाल का तरीका अलग-अलग रखा गया है. आइए जानते हैं कि नए मॉडल में क्या बदलाव हुए हैं और कौन सा वेरिएंट किस तरह के राइडर्स के लिए बेहतर हो सकता है.

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पहले से ज्यादा दमदार हुआ इंजन

2027 Honda Africa Twin सीरीज में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है. कंपनी ने पुराने 1,084cc इंजन की जगह नया 1,131cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया है. यह इंजन करीब 118.9hp की पावर और 119Nm का टॉर्क जनरेट करता है. पिछले मॉडल की तुलना में इसमें पावर और टॉर्क दोनों बढ़ाए गए हैं. बाइक में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ Honda का Dual Clutch Transmission (DCT) विकल्प भी मिलता है. इसका मतलब है कि राइडर्स अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से गियरबॉक्स चुन सकते हैं. कंपनी ने नए फ्रेम और एल्युमिनियम स्विंगआर्म के साथ बाइक के वजन और बैलेंस को बेहतर बनाने पर भी काम किया है.

Honda Africa Twin Standard

तीनों वेरिएंट में Standard मॉडल उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें शहर की सड़कों से लेकर खराब रास्तों तक बाइक चलानी होती है. इसमें आगे 21 इंच और पीछे 18 इंच के स्पोक व्हील दिए गए हैं. इसमें 18.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. बाइक में Showa का इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें आगे 220mm और पीछे 210mm का ट्रैवल मिलता है. इसकी सीट की ऊंचाई 850 से 870mm के बीच रखी गई है. यह वेरिएंट उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, जो टूरिंग और ऑफ-रोडिंग दोनों का अनुभव चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: Upcoming Mahindra SUVs 2027: Brezza-Nexon को भूल जाएंगे, Mahindra ला रही है नई SUVs

Honda Africa Twin Adventure Sports

अगर किसी राइडर को लंबी दूरी का सफर करना पसंद है तो Adventure Sports वेरिएंट उसके लिए खास हो सकता है. इसमें 24.2 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जिससे बार-बार पेट्रोल भरवाने की जरूरत कम होती है. इस मॉडल में आगे 19 इंच और पीछे 18 इंच का व्हील सेटअप मिलता है. इसका फ्रंट व्हील Standard मॉडल के मुकाबले छोटा रखा गया है, जिससे सड़क पर बेहतर हैंडलिंग और स्थिरता मिलने में मदद मिलती है. इसकी सीट की ऊंचाई 830 से 850mm है, जो तीनों वेरिएंट में सबसे कम है. इसकी खास बात Honda SENSING RIDE तकनीक है. इसमें फ्रंट और रियर रडार की मदद से Adaptive Cruise Control, Blind Spot Warning और Forward Collision Warning जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह तकनीक खासतौर पर लंबी दूरी और हाईवे राइडिंग के दौरान मददगार हो सकती है.

Honda Africa Twin Enduro Sports

इस सीरीज का सबसे नया आकर्षण Enduro Sports वेरिएंट है. इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें पहाड़ी रास्तों, कच्ची सड़कों और कठिन ऑफ-रोड ट्रैक पर बाइक चलाना पसंद है. इसमें CRF450 Rally से प्रेरित डिजाइन दिया गया है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन की जगह मैनुअली एडजस्ट होने वाला Showa सस्पेंशन मिलता है. आगे 240mm और पीछे 230mm का सस्पेंशन ट्रैवल दिया गया है. इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 260mm है, जबकि सीट की ऊंचाई 870 से 890mm तक रखी गई है. इसका वजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 228 किलोग्राम है.

तीनों में मिलेंगे ये कॉमन फीचर्स

Honda ने तीनों वेरिएंट में कई आधुनिक फीचर्स दिए हैं. इनमें 7 इंच का TFT डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto की सुविधा शामिल है. इसके अलावा छह राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनमें Sport, Touring, Urban, Rain, Off Road और Off Road+ शामिल हैं. बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. फिलहाल Honda ने 2027 Africa Twin के भारतीय बाजार में लॉन्च होने की आधिकारिक तारीख या कीमत की घोषणा नहीं की है. कंपनी ने इसे नवंबर 2026 में आयोजित EICMA शो से पहले पेश किया है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 08:20 AM (IST)
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