बता दें कि इन प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें आधुनिक फीचर्स, बेहतरीन केबिन स्पेस और दमदार सेफ्टी का तगड़ा तालमेल मिलता है. शहर के भारी ट्रैफिक में इन्हें चलाना और पार्क करना बेहद आसान रहता है. वहीं इनका माइलेज भी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता.