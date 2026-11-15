Premium Hatchback Cars: SUV का बजट नहीं, ये प्रीमियम Hatchback देंगी लग्जरी वाला मजा
Premium Hatchback Cars: अगर आपका बजट महंगी SUV खरीदने का नहीं है तो मारुति बलेनो, हुंडई i20 और टाटा की प्रीमियम हैचबैक कारें आपको कम कीमत में लग्जरी और शानदार फीचर्स का मजा देंगी.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 15 Nov 2026 08:55 PM (IST)
Premium Hatchback Cars: अगर आपका बजट बड़ी एसयूवी खरीदने का नहीं बन पा रहा है तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई ऐसी प्रीमियम हैचबैक कारें मौजूद हैं. जो कम कीमत में आपको किसी लग्जरी गाड़ी जैसा पूरा मजा और आराम देती हैं.
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बता दें कि इन प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें आधुनिक फीचर्स, बेहतरीन केबिन स्पेस और दमदार सेफ्टी का तगड़ा तालमेल मिलता है. शहर के भारी ट्रैफिक में इन्हें चलाना और पार्क करना बेहद आसान रहता है. वहीं इनका माइलेज भी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता.
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जबकि दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो हमेशा से मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद रही है. लगभग 5.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाली इस कार में 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और 6 एयरबैग्स जैसे कई शानदार लग्जरी फीचर्स देखने को मिलते हैं.
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इस सेगमेंट में हाल ही में आई नई टाटा एरिस अपने बोल्ड लुक और प्रीमियम फीचर्स के साथ खरीदारों का खूब ध्यान खींच रही है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 5.30 लाख रुपये से शुरू होती है. जिसमें पेट्रोल के साथ-साथ किफायती CNG का ऑप्शन भी मिल जाता है.
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लेकिन अगर आप बलेनो जैसा आराम और फीचर्स चाहते हैं लेकिन टोयोटा के भरोसे के साथ तो टोयोटा ग्लैंजा एक बेहतरीन ऑप्शन है. 6.73 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली इस प्रीमियम कार में शानदार केबिन स्पेस, आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेहतरीन वारंटी पैकेज की सुविधा मिलती है.
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जबकि स्पोर्टी डिजाइन और हाई-टेक केबिन के शौकीनों के लिए हुंडई i20 किसी लग्जरी कार से कम नहीं है. 5.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक सनरूफ, 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, एम्बिएंट लाइटिंग और बेहद स्मूथ आईवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.
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वहीं मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग चाहने वालों के लिए टाटा अल्ट्रोज़ भी इस रेस में एक दमदार नाम है. करीब 6 लाख रुपये के शुरुआती बजट में यह कार वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और पेट्रोल, डीजल तथा CNG तीनों इंजन विकल्पों के साथ बाजार में उपलब्ध है.
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इन सभी प्रीमियम हैचबैक कारों में बैठकर आपको किसी भी महंगी SUV जैसा प्रीमियम अहसास और आराम मिलता है. कम बजट में ज्यादा फीचर्स, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च की वजह से यह गाड़ियां आम परिवारों के लिए एक बेहद समझदारी भरा सौदा साबित होती हैं.
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अगर आप भी इस सीजन एक स्टाइलिश और फीचर-लोडेड फैमिली कार घर लाने का मन बना रहे हैं तो इन प्रीमियम हैचबैक विकल्पों पर जरूर विचार करें. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इनकी टेस्ट ड्राइव लें और अपने बजट के अनुसार सबसे बेहतरीन कार की डील आज ही फाइनल करें.