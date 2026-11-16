Ola Electric Q2 FY27: इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड इंडिया में तेजी से बढ़ी है. लेवल कारें ही नहीं बल्कि स्कूटर और बाइक्स भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में खूब बिकीं हैं. इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे पहले OLA कंपनी ने अपना लोहा मनवाया था. लेकिन अब कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा हम नहीं बल्कि ताजा आंकड़े बता रहे हैं. दरअसल हाल ही में जारी हुए वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजों ने कंपनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

क्योंकि इस तिमाही में कंपनी की कमाई में 39 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. जिसके चलते कंपनी को 362 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है. चलिए इस खबर में जानते हैं ओला इलेक्ट्रिक की कमाई में आई इस गिरावट के पीछे क्या कारण हैं और कंपनी का आगे का प्लान क्या है.

कमाई में आई बड़ी गिरावट

आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू घटकर 421 करोड़ रुपये रह गया है. जो पिछले साल इसी समय 690 करोड़ रुपये था.

यानी एक साल में कंपनी की कमाई करीब 39 फीसदी कम हुई है. लेकिन कंपनी के लिए एक छोटी सी राहत यह है कि उसका कुल घाटा पिछले साल के 418 करोड़ रुपये से घटकर 362 करोड़ रुपये पर आ गया है.

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कंपनी बंद करेगी स्टोर?

वहीं ओला इलेक्ट्रिक पहले सीधे ग्राहकों को अपने खुद के स्टोर के जरिए स्कूटर बेचती थी. लेकिन इन स्टोर्स का किराया, बिजली और स्टाफ का खर्च कंपनी पर बहुत भारी पड़ रहा था.

इस भारी खर्च को बचाने के लिए कंपनी ने 1 नवंबर से अपने स्टोर्स पर बुकिंग लेना बंद कर दिया है और 2026 के अंत तक लगभग सभी कंपनी-संचालित स्टोर्स को बंद करने जा रही है.

थर्ड-पार्टी डीलरशिप के जरिए बिकेंगे स्कूटर

जानकारी दें दे कि अपने खुद के स्टोर बंद करने के बाद अब ओला इलेक्ट्रिक ने पारंपरिक डीलरशिप मॉडल को अपना लिया है. कंपनी अब थर्ड पार्टी डीलर पार्टनर्स के जरिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचेगी.

8 नवंबर तक कंपनी ने देश भर में 255 डीलर पार्टनर्स के साथ मिलकर 319 नए स्टोर शुरू भी कर दिए हैं. जिन्हें इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 700 लोकेशन तक ले जाने की योजना है.

यह है बिक्री घटने की बड़ी वजह

आपको बता दें कि कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल का कहना है कि बाजार में ओला स्कूटरों की मांग में कोई कमी नहीं है. बल्कि सप्लाई की समस्या के कारण बिक्री पर असर पड़ा है.

अगस्त में जहां 9,235 स्कूटर बने थे वहीं अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 14,092 यूनिट हो गया है. कंपनी अब अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है और दिसंबर तक हर महीने 25,000 स्कूटर बनाने का टारगेट रखा है.

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