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हिंदी न्यूज़ऑटोOla Electric Q2 FY27: Ola Electric पर मंडराया संकट, कमाई घटी, बंद हुए कई स्टोर

Ola Electric Q2 FY27: Ola Electric पर मंडराया संकट, कमाई घटी, बंद हुए कई स्टोर

Ola Electric Q2 FY27: ओला इलेक्ट्रिक की कमाई में 39 फीसदी की भारी गिरावट आई है और कंपनी ने अपने खुद के स्टोर बंद करने का फैसला किया है. जानिए ताजा नतीजों और नए प्लान की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 10:33 AM (IST)
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Ola Electric Q2 FY27: इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड इंडिया में तेजी से बढ़ी है. लेवल कारें ही नहीं बल्कि स्कूटर और बाइक्स भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में खूब बिकीं हैं. इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे पहले OLA कंपनी ने अपना लोहा मनवाया था. लेकिन अब कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा हम नहीं बल्कि ताजा आंकड़े बता रहे हैं. दरअसल हाल ही में जारी हुए वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजों ने कंपनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

क्योंकि इस तिमाही में कंपनी की कमाई में 39 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. जिसके चलते कंपनी को 362 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है. चलिए इस खबर में जानते हैं ओला इलेक्ट्रिक की कमाई में आई इस गिरावट के पीछे क्या कारण हैं और कंपनी का आगे का प्लान क्या है.

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कमाई में आई बड़ी गिरावट

आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू घटकर 421 करोड़ रुपये रह गया है. जो पिछले साल इसी समय 690 करोड़ रुपये था.

यानी एक साल में कंपनी की कमाई करीब 39 फीसदी कम हुई है. लेकिन कंपनी के लिए एक छोटी सी राहत यह है कि उसका कुल घाटा पिछले साल के 418 करोड़ रुपये से घटकर 362 करोड़ रुपये पर आ गया है.

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कंपनी बंद करेगी स्टोर?

वहीं ओला इलेक्ट्रिक पहले सीधे ग्राहकों को अपने खुद के स्टोर के जरिए स्कूटर बेचती थी. लेकिन इन स्टोर्स का किराया, बिजली और स्टाफ का खर्च कंपनी पर बहुत भारी पड़ रहा था.

इस भारी खर्च को बचाने के लिए कंपनी ने 1 नवंबर से अपने स्टोर्स पर बुकिंग लेना बंद कर दिया है और 2026 के अंत तक लगभग सभी कंपनी-संचालित स्टोर्स को बंद करने जा रही है.

थर्ड-पार्टी डीलरशिप के जरिए बिकेंगे स्कूटर

जानकारी दें दे कि अपने खुद के स्टोर बंद करने के बाद अब ओला इलेक्ट्रिक ने पारंपरिक डीलरशिप मॉडल को अपना लिया है. कंपनी अब थर्ड पार्टी डीलर पार्टनर्स के जरिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचेगी.

8 नवंबर तक कंपनी ने देश भर में 255 डीलर पार्टनर्स के साथ मिलकर 319 नए स्टोर शुरू भी कर दिए हैं. जिन्हें इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 700 लोकेशन तक ले जाने की योजना है.

यह है बिक्री घटने की बड़ी वजह

आपको बता दें कि कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल का कहना है कि बाजार में ओला स्कूटरों की मांग में कोई कमी नहीं है. बल्कि सप्लाई की समस्या के कारण बिक्री पर असर पड़ा है.

अगस्त में जहां 9,235 स्कूटर बने थे वहीं अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 14,092 यूनिट हो गया है. कंपनी अब अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है और दिसंबर तक हर महीने 25,000 स्कूटर बनाने का टारगेट रखा है.

यह भी पढ़ें: Upcoming Hatchbacks Cars: WagonR से नई Hyundai i20 तक, आ रहीं 3 धांसू Hatchback

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 10:33 AM (IST)
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