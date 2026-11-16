Should We Keep Ginger In Fridge: अदरक का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए खूब किया जाता है. चाय से लेकर सब्जी और कई तरह की दूसरी रेसिपी में इसका इस्तेमाल होता है. कुछ लोग इसे चाय में डालना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग खाना बनाते समय इसका इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में घर में हमेशा ताजा अदरक रखना काफी काम आता है. लेकिन अगर अदरक को सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो यह जल्दी सूख सकता है या खराब हो सकता है.

अदरक को फ्रिज में रखना सही है या बाहर?

अदरक को पेंट्री यानी सामान्य कमरे के तापमान वाली जगह और फ्रिज, दोनों में रखा जा सकता है. हालांकि, इसे कितने समय तक ताजा रखा जा सकता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने इसे किस तरह स्टोर किया है. चेल्सी एडवर्ड्स के मुताबिक, अदरक को काटने के बाद अगर एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर किया जाए तो यह कई हफ्तों तक चल सकता है. यानी फ्रिज में अदरक रखने का तरीका सही हो तो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.





यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के फूडकीपर ऐप के मुताबिक, अगर ताजा अदरक को खरीदने के बाद पेंट्री में रखा गया है, तो उसकी बेहतर ताजगी और क्वालिटी के लिए इसे दो से पांच दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए. वहीं, खरीदने के बाद फ्रिज में रखे गए अदरक को दो से तीन हफ्ते के अंदर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. चेल्सी एडवर्ड्स कहती हैं कि बिना छीले अदरक को कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है. लेकिन इसे फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में किसी एयरटाइट कंटेनर में रखना बेहतर तरीका है.

अदरक को लंबे समय तक ताजा रखने का तरीका

अगर आप चाहते हैं कि फ्रिज में रखा अदरक जल्दी खराब न हो, तो इसे खुला रखने के बजाय एयरटाइट कंटेनर में रखें. खासकर अगर अदरक काटा हुआ है, तो इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करना जरूरी है. पूरा और बिना छीला हुआ अदरक फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में करीब एक महीने तक चल सकता है. हालांकि, अगर उस पर फफूंद दिखाई देने लगे तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यानी अदरक को फ्रिज में रखने के साथ-साथ समय-समय पर उसे चेक करना भी जरूरी है. अगर अदरक की हालत बदलने लगे तो उसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.





कैसे पहचानें कि अदरक खराब हो गया है?

फ्रिज में रखा अदरक कब खराब हो गया है, इसे पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है. जब अदरक खराब होने लगता है तो उसका रंग बदलने लगता है. चेल्सी एडवर्ड्स के मुताबिक, खराब अदरक आमतौर पर भूरा पड़ जाता है, उसका चमकीला पीला रंग कम हो जाता है और वह नरम या गीला होने लगता है. अगर अदरक में फफूंद दिखाई दे रही है, तो उसे फेंक देना चाहिए. पूरे अदरक को सही तरीके से स्टोर करने पर यह करीब एक महीने तक चल सकता है.

छीला हुआ अदरक कितने दिन चलेगा?

अगर आपने अदरक को पहले ही छील लिया है, तो उसे ज्यादा समय तक खुला नहीं रखना चाहिए. छिलका हटने के बाद अदरक ऑक्सीजन के संपर्क में ज्यादा आता है, जिसकी वजह से यह जल्दी खराब हो सकता है. छीले हुए अदरक को फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में रखने से पहले प्लास्टिक में अच्छी तरह लपेटना चाहिए. इस तरह स्टोर किया गया छीला हुआ अदरक करीब दो से तीन हफ्ते तक चल सकता है. इसलिए अगर आपने एक साथ ज्यादा अदरक छील लिया है, तो उसे खुले में रखने के बजाय अच्छी तरह लपेटकर फ्रिज में रखना बेहतर है.

कद्दूकस किया हुआ अदरक कितने दिन चलेगा?

खाना बनाते समय बार-बार अदरक छीलने और कद्दूकस करने से बचने के लिए कई लोग पहले से अदरक को साफ करके, छीलकर और कद्दूकस करके रख लेते हैं. इससे खाना बनाते समय काम आसान हो जाता है. हालांकि, कद्दूकस किया हुआ अदरक पूरे अदरक की तुलना में कम समय तक ताजा रहता है. इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है और यह करीब एक हफ्ते तक चल सकता है. इसलिए अगर आप पहले से कद्दूकस करके अदरक रखना चाहते हैं, तो उतनी ही मात्रा तैयार करें जितनी करीब एक हफ्ते में इस्तेमाल हो सके.

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क्या अदरक को फ्रीज कर सकते हैं?

अगर आप अदरक को और लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो इसे फ्रीजर में भी रखा जा सकता है. अच्छी बात यह है कि अदरक को पूरा या कद्दूकस करके, दोनों तरह से फ्रीज किया जा सकता है. यूएसडीए के फूडकीपर ऐप के मुताबिक, खरीदने के बाद फ्रीज किए गए ताजा अदरक को छह महीने के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए. चेल्सी एडवर्ड्स के मुताबिक, बिना इस्तेमाल किए पूरे अदरक को एयरटाइट कंटेनर में रखकर छह महीने तक फ्रीज किया जा सकता है. इसके बाद इसका स्वाद कम हो सकता है.

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