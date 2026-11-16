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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या मामले में बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी. ऐसे में फिलहाल विधानसभा सदस्यता बची रहेगी. उन्हें निचली अदालत ने चार साल की सजा सुनाई थी.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 16 Nov 2026 12:35 PM (IST)
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बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी. ऐसे में फिलहाल विधानसभा सदस्यता बची रहेगी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में सिंह को 4 साल की जेल की सजा दी है. उनकी अपील हाई कोर्ट में लंबित है.

31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित फार्महाउस में नए साल के जश्न के दौरान गोली चली थी. इस फायरिंग में 45 वर्षीय आर्किटेक्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता को सिर में गोली लग गई.

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हाई कोर्ट ने लगा था झटका

बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में चार जुलाई 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई. नियम के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता चली जाती है.

राजू सिंह फिलहाल जमानत पर हैं. उन्होंने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया. विधायक राजू कुमार सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 

कौन हैं राजू सिंह?

राजू सिंह ने सियासी करियर की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) से की थी. उन्होंने फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. 2009 में वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए और विधायक बने.

फिर वो 2015 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए. इसके बाद फिर 2020 में उन्होंने पाला बदला और वीआईपी में शामिल हो गए और विधायक बने. हालांकि विधायक रहते हुए 2022 में वो बीजेपी में शामिल हो गए. 2025 में वो बीजेपी केट टिकट पर लड़े और जीत हासिल की.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 16 Nov 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
MLA Supreme Court BJP Court News Breaking News Abp News
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