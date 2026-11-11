Anant Singh Son Abhinav BMW Car: 1 करोड़ की BMW से चलेंगे अनंत सिंह के बेटे, जानें कार की खूबियां
Anant Singh Son Abhinav BMW Car: बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बेटे अभिनव के लिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की लग्जरी BMW कार खरीदी है. जानिए इस कार की खूबियां और फीचर्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 11 Nov 2026 12:11 PM (IST)
Anant Singh Son Abhinav BMW Car: बिहार के नेता अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर एक बार फिर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. जहां एक तरफ वह अपने होने वाले दामाद को करोड़ों की डिफेंडर कार गिफ्ट कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ अपने छोटे बेटे अभिनव सिंह के लिए भी 1 करोड़ रुपये की कीमत प्रीमियम BMW कार खरीदी है.
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अनंत सिंह अपने बेटे अभिनव के पवित्र जनेऊ संस्कार के खास मौके पर यह शानदार BMW कार तोहफे के रूप में देने जा रहे हैं. पटना स्थित उनके आवास पर इस लग्जरी सेडान कार की डिलीवरी हो चुकी है और जल्द ही इसका स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलने वाला है. बीएमडब्ल्यू ब्रांड अपने आधुनिक फीचर्स, स्पीड और रॉयल्टी के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
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BMW की कारों को लग्जरी, कम्फर्ट और स्पोर्टी परफॉर्मेंस का बेजोड़ मेल माना जाता है. 1 करोड़ रुपये के बजट में आने वाली बीएमडब्ल्यू सेडान में बेहद पावरफुल 2.0-लीटर या 3.0-लीटर का ट्विनपावर टर्बो इंजन दिया जाता है. यह इंजन महज कुछ ही सेकंडों में 0 से 100 किमी/घंटा की तूफानी रफ्तार पकड़ने की ताकत रखता है.
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जबकि गाड़ी के बाहरी लुक की बात करें तो सामने की तरफ सिग्नेचर बीएमडब्ल्यू किडनी ग्रिल, शार्प एडैप्टिव LED हेडलैंप्स और एयरोडायनामिक बॉडी लाइन्स इसे सड़क पर एक बेहद बोल्ड और राजसी प्रेजेंस देती हैं. इसका मस्कुलर स्टांस और एलॉय व्हील्स देखने वाले हर शख्स को आकर्षित करते हैं.
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वहीं जैसे ही आप केबिन में कदम रखते हैं आपको एक अलग ही लग्जरी का अहसास होता है. इसमें कर्व्ड डिस्प्ले के साथ बीएमडब्ल्यू का लेटेस्ट iDrive ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. इसके साथ वर्नास्का लेदर सीट्स, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे कई हाई-एंड फीचर्स दिए गए हैं जो सफर को आरामदायक बनाते हैं.
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ड्राइविंग को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए इसमें कई एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.
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जबकि इसके अलावा गाड़ी में कई राइडिंग मोड्स मिलते हैं. चालकों की पसंद के हिसाब से इसका सस्पेंशन और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बदल जाता है. चाहे शहर की सड़कों पर आराम से चलना हो या हाईवे पर स्पोर्टी अंदाज में गाड़ी दौड़ानी हो. यह कार हर मोड़ पर बेहद बैलेंस और थकावट-मुक्त ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने में सक्षम है.
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अनंत सिंह का अपने बेटे को इतनी महंगी और लग्जरी कार गिफ्ट करना उनके शाही अंदाज को साफ बयां करता है. बेटी की शादी और बेटे के जनेऊ संस्कार के इस दोहरे जश्न में BMW जैसी आलीशान गाड़ी का शामिल होना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. नदवान गांव से लेकर पटना तक लोग इस लग्जरी कार को देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं.
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अगर आप भी लग्जरी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और शानदार स्पीड का कॉम्बिनेशन चाहते हैं. तो बीएमडब्ल्यू सेडान से बढ़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं है. अपने नजदीकी BMW डीलरशिप पर विजिट करके इस लग्जरी कार की टेस्ट ड्राइव लें और इसके एडवांस्ड फीचर्स, पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम इंटीरियर को करीब से महसूस करें.