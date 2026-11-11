ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोAnant Singh Son Abhinav BMW Car: 1 करोड़ की BMW से चलेंगे अनंत सिंह के बेटे, जानें कार की खूबियां

Anant Singh Son Abhinav BMW Car: 1 करोड़ की BMW से चलेंगे अनंत सिंह के बेटे, जानें कार की खूबियां

Anant Singh Son Abhinav BMW Car: बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बेटे अभिनव के लिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की लग्जरी BMW कार खरीदी है. जानिए इस कार की खूबियां और फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 11 Nov 2026 12:11 PM (IST)
Anant Singh Son Abhinav BMW Car: बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बेटे अभिनव के लिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की लग्जरी BMW कार खरीदी है. जानिए इस कार की खूबियां और फीचर्स.

Anant Singh Son Abhinav BMW Car: बिहार के नेता अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर एक बार फिर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. जहां एक तरफ वह अपने होने वाले दामाद को करोड़ों की डिफेंडर कार गिफ्ट कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ अपने छोटे बेटे अभिनव सिंह के लिए भी 1 करोड़ रुपये की कीमत प्रीमियम BMW कार खरीदी है.

1/8
अनंत सिंह अपने बेटे अभिनव के पवित्र जनेऊ संस्कार के खास मौके पर यह शानदार BMW कार तोहफे के रूप में देने जा रहे हैं. पटना स्थित उनके आवास पर इस लग्जरी सेडान कार की डिलीवरी हो चुकी है और जल्द ही इसका स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलने वाला है. बीएमडब्ल्यू ब्रांड अपने आधुनिक फीचर्स, स्पीड और रॉयल्टी के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
अनंत सिंह अपने बेटे अभिनव के पवित्र जनेऊ संस्कार के खास मौके पर यह शानदार BMW कार तोहफे के रूप में देने जा रहे हैं. पटना स्थित उनके आवास पर इस लग्जरी सेडान कार की डिलीवरी हो चुकी है और जल्द ही इसका स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलने वाला है. बीएमडब्ल्यू ब्रांड अपने आधुनिक फीचर्स, स्पीड और रॉयल्टी के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
2/8
BMW की कारों को लग्जरी, कम्फर्ट और स्पोर्टी परफॉर्मेंस का बेजोड़ मेल माना जाता है. 1 करोड़ रुपये के बजट में आने वाली बीएमडब्ल्यू सेडान में बेहद पावरफुल 2.0-लीटर या 3.0-लीटर का ट्विनपावर टर्बो इंजन दिया जाता है. यह इंजन महज कुछ ही सेकंडों में 0 से 100 किमी/घंटा की तूफानी रफ्तार पकड़ने की ताकत रखता है.
BMW की कारों को लग्जरी, कम्फर्ट और स्पोर्टी परफॉर्मेंस का बेजोड़ मेल माना जाता है. 1 करोड़ रुपये के बजट में आने वाली बीएमडब्ल्यू सेडान में बेहद पावरफुल 2.0-लीटर या 3.0-लीटर का ट्विनपावर टर्बो इंजन दिया जाता है. यह इंजन महज कुछ ही सेकंडों में 0 से 100 किमी/घंटा की तूफानी रफ्तार पकड़ने की ताकत रखता है.
3/8
जबकि गाड़ी के बाहरी लुक की बात करें तो सामने की तरफ सिग्नेचर बीएमडब्ल्यू किडनी ग्रिल, शार्प एडैप्टिव LED हेडलैंप्स और एयरोडायनामिक बॉडी लाइन्स इसे सड़क पर एक बेहद बोल्ड और राजसी प्रेजेंस देती हैं. इसका मस्कुलर स्टांस और एलॉय व्हील्स देखने वाले हर शख्स को आकर्षित करते हैं.
जबकि गाड़ी के बाहरी लुक की बात करें तो सामने की तरफ सिग्नेचर बीएमडब्ल्यू किडनी ग्रिल, शार्प एडैप्टिव LED हेडलैंप्स और एयरोडायनामिक बॉडी लाइन्स इसे सड़क पर एक बेहद बोल्ड और राजसी प्रेजेंस देती हैं. इसका मस्कुलर स्टांस और एलॉय व्हील्स देखने वाले हर शख्स को आकर्षित करते हैं.
4/8
वहीं जैसे ही आप केबिन में कदम रखते हैं आपको एक अलग ही लग्जरी का अहसास होता है. इसमें कर्व्ड डिस्प्ले के साथ बीएमडब्ल्यू का लेटेस्ट iDrive ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. इसके साथ वर्नास्का लेदर सीट्स, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे कई हाई-एंड फीचर्स दिए गए हैं जो सफर को आरामदायक बनाते हैं.
वहीं जैसे ही आप केबिन में कदम रखते हैं आपको एक अलग ही लग्जरी का अहसास होता है. इसमें कर्व्ड डिस्प्ले के साथ बीएमडब्ल्यू का लेटेस्ट iDrive ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. इसके साथ वर्नास्का लेदर सीट्स, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे कई हाई-एंड फीचर्स दिए गए हैं जो सफर को आरामदायक बनाते हैं.
5/8
ड्राइविंग को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए इसमें कई एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.
ड्राइविंग को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए इसमें कई एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.
6/8
जबकि इसके अलावा गाड़ी में कई राइडिंग मोड्स मिलते हैं. चालकों की पसंद के हिसाब से इसका सस्पेंशन और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बदल जाता है. चाहे शहर की सड़कों पर आराम से चलना हो या हाईवे पर स्पोर्टी अंदाज में गाड़ी दौड़ानी हो. यह कार हर मोड़ पर बेहद बैलेंस और थकावट-मुक्त ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने में सक्षम है.
जबकि इसके अलावा गाड़ी में कई राइडिंग मोड्स मिलते हैं. चालकों की पसंद के हिसाब से इसका सस्पेंशन और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बदल जाता है. चाहे शहर की सड़कों पर आराम से चलना हो या हाईवे पर स्पोर्टी अंदाज में गाड़ी दौड़ानी हो. यह कार हर मोड़ पर बेहद बैलेंस और थकावट-मुक्त ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने में सक्षम है.
7/8
अनंत सिंह का अपने बेटे को इतनी महंगी और लग्जरी कार गिफ्ट करना उनके शाही अंदाज को साफ बयां करता है. बेटी की शादी और बेटे के जनेऊ संस्कार के इस दोहरे जश्न में BMW जैसी आलीशान गाड़ी का शामिल होना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. नदवान गांव से लेकर पटना तक लोग इस लग्जरी कार को देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं.
अनंत सिंह का अपने बेटे को इतनी महंगी और लग्जरी कार गिफ्ट करना उनके शाही अंदाज को साफ बयां करता है. बेटी की शादी और बेटे के जनेऊ संस्कार के इस दोहरे जश्न में BMW जैसी आलीशान गाड़ी का शामिल होना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. नदवान गांव से लेकर पटना तक लोग इस लग्जरी कार को देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं.
8/8
अगर आप भी लग्जरी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और शानदार स्पीड का कॉम्बिनेशन चाहते हैं. तो बीएमडब्ल्यू सेडान से बढ़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं है. अपने नजदीकी BMW डीलरशिप पर विजिट करके इस लग्जरी कार की टेस्ट ड्राइव लें और इसके एडवांस्ड फीचर्स, पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम इंटीरियर को करीब से महसूस करें.
अगर आप भी लग्जरी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और शानदार स्पीड का कॉम्बिनेशन चाहते हैं. तो बीएमडब्ल्यू सेडान से बढ़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं है. अपने नजदीकी BMW डीलरशिप पर विजिट करके इस लग्जरी कार की टेस्ट ड्राइव लें और इसके एडवांस्ड फीचर्स, पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम इंटीरियर को करीब से महसूस करें.
Published at : 11 Nov 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
India Bike Week 2026: बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स
बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स
ऑटो
Kawasaki Z650RS MY27: Kawasaki Z650RS का नया मॉडल लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां
Kawasaki Z650RS का नया मॉडल लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां
ऑटो
Best Scooty Tyre Pressure: हाइवे पर 35 या 40, स्कूटी के लिए क्या है सही टायर प्रेशर?
हाइवे पर 35 या 40, स्कूटी के लिए क्या है सही टायर प्रेशर?
ऑटो
Best Hill Driving Cars: पहाड़ों पर ड्राइविंग के लिए 10 लाख के बजट में कौन सी कार बेस्ट? देखें लिस्ट
पहाड़ों पर ड्राइविंग के लिए 10 लाख के बजट में कौन सी कार बेस्ट? देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी
आडवाणी जी: एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, दमघोंटू हवा, कहां-कितना AQI?
दिल्ली-NCR में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, दमघोंटू हवा, कहां-कितना AQI?
बिहार
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
आईपीएल 2026
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की पंजाब किंग्स की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की PBKS की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
इंडिया
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
इंडिया
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
ट्रेंडिंग
बांके बिहारी मंदिर के बाहर चप्पल चोरी, फिर जो हुआ देख चकराया लोगों का दिमाग
बांके बिहारी मंदिर के बाहर चप्पल चोरी, फिर जो हुआ देख चकराया लोगों का दिमाग
टेक्नोलॉजी
Nvidia CEO Spy Controversy: AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget