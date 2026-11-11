अनंत सिंह का अपने बेटे को इतनी महंगी और लग्जरी कार गिफ्ट करना उनके शाही अंदाज को साफ बयां करता है. बेटी की शादी और बेटे के जनेऊ संस्कार के इस दोहरे जश्न में BMW जैसी आलीशान गाड़ी का शामिल होना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. नदवान गांव से लेकर पटना तक लोग इस लग्जरी कार को देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं.