Upcoming Toyota Cars: 35 kmpl माइलेज वाली SUV से नई Fortuner तक, आ रहीं Toyota की 5 नई गाड़ियां
Upcoming Toyota Cars: टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी 5 नई और अपडेटेड कारें लॉन्च करने जा रही है. इसमें 35 kmpl माइलेज वाली एसयूवी से लेकर नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर तक शामिल हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 15 Nov 2026 11:45 AM (IST)
Upcoming Toyota cars: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जापानी कार कंपनी टोयोटा एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. कंपनी आने वाले महीनों में 5 नई और अपडेटेड गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है. चलिए जानतें हैं कि कौन-कौन सी गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं.
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बता दें कि लिस्ट में पहला नाम टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट का है. जिसकी एंट्री 25 नवंबर 2026 को होगी. नए मॉडल में बदली हुई फ्रंट ग्रिल, स्लिम एलईडी हेडलैंप और केबिन में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा. इसके साथ ही इसमें नया फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी देखने को मिल सकता है.
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जबकि दूसरे नंबर पर टोयोटा की सबसे दमदार एसयूवी न्यू-जेनरेशन फॉर्च्यूनर शामिल है. जो 2027 में भारत में दस्तक देगी. इसका ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को साउथ अफ्रीका में होने वाला है. नई फॉर्च्यूनर में पैनोरमिक सनरूफ, Level 2 ADAS और 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक मिलेगी.
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वहीं माइलेज के शौकीनों के लिए टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर फेसलिफ्ट सबसे खास होने वाली है. 2027 में आने वाली इस कार में नया 1.2-लीटर Z-Series इंजन और सीरीज-हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है. जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार यह नया हाइब्रिड सेटअप करीब 35 किमी/लीटर तक का बंपर माइलेज देने में सक्षम होगा.
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जबकि चौथी गाड़ी के तौर पर कंपनी अपनी लोकप्रिय मिड-साइज़ एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर का नया फेसलिफ्ट अवतार लेकर आ रही है. इसमें नए बंपर, फ्रंट ग्रिल और केबिन के अंदर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम मिलेगा. सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कंपनी इसमें Level 2 ADAS फीचर्स भी जोड़ सकती है.
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बड़े परिवारों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए टोयोटा एक नई 7-सीटर हायराइडर भी तैयार कर रही है. इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसका व्हीलबेस बड़ा होगा ताकि तीसरी रो में यात्रियों को बैठने के लिए भरपूर स्पेस मिल सके.
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वहीं इन सभी अपकमिंग गाड़ियों में टोयोटा का पूरा फोकस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बेहतर माइलेज और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स पर साफ दिखाई दे रहा है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच 35 किमी/लीटर तक का माइलेज देने वाली गाड़ियां आम खरीदारों की जेब पर पड़ने वाले भारी बोझ को काफी हद तक कम कर देंगी.
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बता दें कि ग्राहकों की बदलती पसंद को देखते हुए टोयोटा ने अपनी लगभग हर कैटेगरी की कारों को नए जमाने के फीचर्स से लैस करने का प्लान बनाया है. बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स अब इन गाड़ियों को बाजार में मौजूद बाकी प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे खड़ा करेंगे.
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वहीं अगर आप भी आने वाले महीनों में एक नई, भरोसेमंद और शानदार माइलेज वाली एसयूवी या एमपीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि टोयोटा की इन नई गाड़ियों के लॉन्च होने के बाद आपके पास अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने के लिए कई बेहतरीन विकल्प होंगे.