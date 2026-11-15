ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोUpcoming Toyota Cars: 35 kmpl माइलेज वाली SUV से नई Fortuner तक, आ रहीं Toyota की 5 नई गाड़ियां

Upcoming Toyota Cars: 35 kmpl माइलेज वाली SUV से नई Fortuner तक, आ रहीं Toyota की 5 नई गाड़ियां

Upcoming Toyota Cars: टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी 5 नई और अपडेटेड कारें लॉन्च करने जा रही है. इसमें 35 kmpl माइलेज वाली एसयूवी से लेकर नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर तक शामिल हैं.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 15 Nov 2026 11:45 AM (IST)
Upcoming Toyota Cars: टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी 5 नई और अपडेटेड कारें लॉन्च करने जा रही है. इसमें 35 kmpl माइलेज वाली एसयूवी से लेकर नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर तक शामिल हैं.

Upcoming Toyota cars: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जापानी कार कंपनी टोयोटा एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. कंपनी आने वाले महीनों में 5 नई और अपडेटेड गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है. चलिए जानतें हैं कि कौन-कौन सी गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं.

1/8
बता दें कि लिस्ट में पहला नाम टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट का है. जिसकी एंट्री 25 नवंबर 2026 को होगी. नए मॉडल में बदली हुई फ्रंट ग्रिल, स्लिम एलईडी हेडलैंप और केबिन में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा. इसके साथ ही इसमें नया फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी देखने को मिल सकता है.
बता दें कि लिस्ट में पहला नाम टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट का है. जिसकी एंट्री 25 नवंबर 2026 को होगी. नए मॉडल में बदली हुई फ्रंट ग्रिल, स्लिम एलईडी हेडलैंप और केबिन में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा. इसके साथ ही इसमें नया फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी देखने को मिल सकता है.
2/8
जबकि दूसरे नंबर पर टोयोटा की सबसे दमदार एसयूवी न्यू-जेनरेशन फॉर्च्यूनर शामिल है. जो 2027 में भारत में दस्तक देगी. इसका ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को साउथ अफ्रीका में होने वाला है. नई फॉर्च्यूनर में पैनोरमिक सनरूफ, Level 2 ADAS और 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक मिलेगी.
जबकि दूसरे नंबर पर टोयोटा की सबसे दमदार एसयूवी न्यू-जेनरेशन फॉर्च्यूनर शामिल है. जो 2027 में भारत में दस्तक देगी. इसका ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को साउथ अफ्रीका में होने वाला है. नई फॉर्च्यूनर में पैनोरमिक सनरूफ, Level 2 ADAS और 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक मिलेगी.
3/8
वहीं माइलेज के शौकीनों के लिए टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर फेसलिफ्ट सबसे खास होने वाली है. 2027 में आने वाली इस कार में नया 1.2-लीटर Z-Series इंजन और सीरीज-हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है. जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार यह नया हाइब्रिड सेटअप करीब 35 किमी/लीटर तक का बंपर माइलेज देने में सक्षम होगा.
वहीं माइलेज के शौकीनों के लिए टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर फेसलिफ्ट सबसे खास होने वाली है. 2027 में आने वाली इस कार में नया 1.2-लीटर Z-Series इंजन और सीरीज-हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है. जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार यह नया हाइब्रिड सेटअप करीब 35 किमी/लीटर तक का बंपर माइलेज देने में सक्षम होगा.
4/8
जबकि चौथी गाड़ी के तौर पर कंपनी अपनी लोकप्रिय मिड-साइज़ एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर का नया फेसलिफ्ट अवतार लेकर आ रही है. इसमें नए बंपर, फ्रंट ग्रिल और केबिन के अंदर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम मिलेगा. सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कंपनी इसमें Level 2 ADAS फीचर्स भी जोड़ सकती है.
जबकि चौथी गाड़ी के तौर पर कंपनी अपनी लोकप्रिय मिड-साइज़ एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर का नया फेसलिफ्ट अवतार लेकर आ रही है. इसमें नए बंपर, फ्रंट ग्रिल और केबिन के अंदर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम मिलेगा. सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कंपनी इसमें Level 2 ADAS फीचर्स भी जोड़ सकती है.
5/8
बड़े परिवारों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए टोयोटा एक नई 7-सीटर हायराइडर भी तैयार कर रही है. इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसका व्हीलबेस बड़ा होगा ताकि तीसरी रो में यात्रियों को बैठने के लिए भरपूर स्पेस मिल सके.
बड़े परिवारों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए टोयोटा एक नई 7-सीटर हायराइडर भी तैयार कर रही है. इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसका व्हीलबेस बड़ा होगा ताकि तीसरी रो में यात्रियों को बैठने के लिए भरपूर स्पेस मिल सके.
6/8
वहीं इन सभी अपकमिंग गाड़ियों में टोयोटा का पूरा फोकस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बेहतर माइलेज और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स पर साफ दिखाई दे रहा है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच 35 किमी/लीटर तक का माइलेज देने वाली गाड़ियां आम खरीदारों की जेब पर पड़ने वाले भारी बोझ को काफी हद तक कम कर देंगी.
वहीं इन सभी अपकमिंग गाड़ियों में टोयोटा का पूरा फोकस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बेहतर माइलेज और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स पर साफ दिखाई दे रहा है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच 35 किमी/लीटर तक का माइलेज देने वाली गाड़ियां आम खरीदारों की जेब पर पड़ने वाले भारी बोझ को काफी हद तक कम कर देंगी.
7/8
बता दें कि ग्राहकों की बदलती पसंद को देखते हुए टोयोटा ने अपनी लगभग हर कैटेगरी की कारों को नए जमाने के फीचर्स से लैस करने का प्लान बनाया है. बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स अब इन गाड़ियों को बाजार में मौजूद बाकी प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे खड़ा करेंगे.
बता दें कि ग्राहकों की बदलती पसंद को देखते हुए टोयोटा ने अपनी लगभग हर कैटेगरी की कारों को नए जमाने के फीचर्स से लैस करने का प्लान बनाया है. बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स अब इन गाड़ियों को बाजार में मौजूद बाकी प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे खड़ा करेंगे.
8/8
वहीं अगर आप भी आने वाले महीनों में एक नई, भरोसेमंद और शानदार माइलेज वाली एसयूवी या एमपीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि टोयोटा की इन नई गाड़ियों के लॉन्च होने के बाद आपके पास अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने के लिए कई बेहतरीन विकल्प होंगे.
वहीं अगर आप भी आने वाले महीनों में एक नई, भरोसेमंद और शानदार माइलेज वाली एसयूवी या एमपीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि टोयोटा की इन नई गाड़ियों के लॉन्च होने के बाद आपके पास अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने के लिए कई बेहतरीन विकल्प होंगे.
Published at : 15 Nov 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Tata Motors EV Supply: Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
ऑटो
Elon Musk Cybertruck: Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?
Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?
ऑटो
Hero VIDA UBX: Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
ऑटो
Fastest Charging Electric Cars: चाय पीने से पहले चार्ज हो जाती हैं ये EVs, चार्जिंग स्पीड देख उड़ जाएंगे होश
चाय पीने से पहले चार्ज हो जाती हैं ये EVs, चार्जिंग स्पीड देख उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
योगी सरकार का 'नया उत्तर प्रदेश', भर्तियां भरपूर, बंदरबांट नामंजूर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एग्रीकल्चर
Natural Farming: प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget