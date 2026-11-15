वहीं अगर आप भी आने वाले महीनों में एक नई, भरोसेमंद और शानदार माइलेज वाली एसयूवी या एमपीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि टोयोटा की इन नई गाड़ियों के लॉन्च होने के बाद आपके पास अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने के लिए कई बेहतरीन विकल्प होंगे.