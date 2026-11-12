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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोTop 10 Best Selling EV Scooters: पेट्रोल स्कूटरों को मिल रही कड़ी टक्कर, ये EV बन रहे पहली पसंद

Top 10 Best Selling EV Scooters: पेट्रोल स्कूटरों को मिल रही कड़ी टक्कर, ये EV बन रहे पहली पसंद

Top 10 Best Selling EV Scooters: इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में 67.5% का उछाल आया है. जानिए TVS iQube, Bajaj Chetak, Hero Vida और Ather Rizta के लेटेस्ट सेल्स आंकड़े.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 12 Nov 2026 08:25 PM (IST)
Top 10 Best Selling EV Scooters: इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में 67.5% का उछाल आया है. जानिए TVS iQube, Bajaj Chetak, Hero Vida और Ather Rizta के लेटेस्ट सेल्स आंकड़े.

Top 10 Best Selling EV Scooters: भारतीय 2 व्हीलर मार्केट में अब पेट्रोल स्कूटरों की बादशाहत को इलेक्ट्रिक स्कूटरों से सीधी और कड़ी चुनौती मिल रही है. रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि आम ग्राहक अब महंगे पेट्रोल की जगह किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं.

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टीवीएस आईक्यूब 45,320 यूनिट्स की जबरदस्त बिक्री के साथ देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर बना हुआ है. इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, शानदार ड्राइविंग रेंज और फैमिली फ्रेंडली डिजाइन ने इसे आम खरीदारों के बीच सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय विकल्प बना दिया है.
टीवीएस आईक्यूब 45,320 यूनिट्स की जबरदस्त बिक्री के साथ देश का नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर बना हुआ है. इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, शानदार ड्राइविंग रेंज और फैमिली फ्रेंडली डिजाइन ने इसे आम खरीदारों के बीच सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय विकल्प बना दिया है.
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दूसरे नंबर पर बजाज चेतक ने 42,394 यूनिट्स बेचकर अपनी तगड़ी पकड़ साबित की है. अपनी फुल-मेटल बॉडी, क्लासिक रेट्रो लुक और बेहतरीन राइडिंग कम्फर्ट की वजह से चेतक अब पेट्रोल स्कूटरों के ग्राहकों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है.
दूसरे नंबर पर बजाज चेतक ने 42,394 यूनिट्स बेचकर अपनी तगड़ी पकड़ साबित की है. अपनी फुल-मेटल बॉडी, क्लासिक रेट्रो लुक और बेहतरीन राइडिंग कम्फर्ट की वजह से चेतक अब पेट्रोल स्कूटरों के ग्राहकों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है.
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जबकि तीसरे स्थान पर हीरो विडा ने 28,862 यूनिट्स की बिक्री के साथ 88 फीसदी की बंपर सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है. रिमूवेबल बैटरी की सुविधा, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क और किफायती कीमतों के चलते युवा और रोज ऑफिस जाने वाले लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.
जबकि तीसरे स्थान पर हीरो विडा ने 28,862 यूनिट्स की बिक्री के साथ 88 फीसदी की बंपर सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है. रिमूवेबल बैटरी की सुविधा, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क और किफायती कीमतों के चलते युवा और रोज ऑफिस जाने वाले लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.
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जबकि एथर एनर्जी के फैमिली स्कूटर एथर रिज्टा ने चौथे स्थान पर रहते हुए 19,813 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है. बड़ी और आरामदायक सीट, विशाल बूट स्पेस और स्मार्ट डैशबोर्ड फीचर्स की वजह से यह परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों पर खरा उतरता है.
जबकि एथर एनर्जी के फैमिली स्कूटर एथर रिज्टा ने चौथे स्थान पर रहते हुए 19,813 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है. बड़ी और आरामदायक सीट, विशाल बूट स्पेस और स्मार्ट डैशबोर्ड फीचर्स की वजह से यह परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों पर खरा उतरता है.
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पांचवें स्थान पर टीवीएस के ही नए किफायती मॉडल ऑर्बिटर ने 17,027 यूनिट्स बेचकर सबको चौंका दिया है. वहीं छठे नंबर पर एम्पीयर मैग्नस ने 10,532 यूनिट्स की बिक्री के साथ बजट सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.
पांचवें स्थान पर टीवीएस के ही नए किफायती मॉडल ऑर्बिटर ने 17,027 यूनिट्स बेचकर सबको चौंका दिया है. वहीं छठे नंबर पर एम्पीयर मैग्नस ने 10,532 यूनिट्स की बिक्री के साथ बजट सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.
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जबकि इसके अलावा एथर 450 ने 6,168 यूनिट्स, रिवर इंडी ने 6,057 यूनिट्स, एथर कोनार्क ने 4,140 यूनिट्स और एम्पीयर रियो ने 2,047 यूनिट्स बेचकर टॉप-10 में जगह बनाई है. रिवर इंडी की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 209 फीसदी का बड़ा उछाल देखने को मिला है.
जबकि इसके अलावा एथर 450 ने 6,168 यूनिट्स, रिवर इंडी ने 6,057 यूनिट्स, एथर कोनार्क ने 4,140 यूनिट्स और एम्पीयर रियो ने 2,047 यूनिट्स बेचकर टॉप-10 में जगह बनाई है. रिवर इंडी की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 209 फीसदी का बड़ा उछाल देखने को मिला है.
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पेट्रोल स्कूटरों के मुकाबले इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों का रनिंग और मेंटेनेंस खर्च बेहद कम आता है. घर पर आसानी से चार्ज होने की सुविधा और सरकारी सब्सिडी ने इन्हें आम आदमी की जेब के अनुकूल बना दिया है. जिससे इनकी मांग लगातार बढ़ रही है.
पेट्रोल स्कूटरों के मुकाबले इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों का रनिंग और मेंटेनेंस खर्च बेहद कम आता है. घर पर आसानी से चार्ज होने की सुविधा और सरकारी सब्सिडी ने इन्हें आम आदमी की जेब के अनुकूल बना दिया है. जिससे इनकी मांग लगातार बढ़ रही है.
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अगर आप भी इस सीजन एक नया स्कूटर खरीदने का मन बना रहे हैं तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए इन टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर जरूर विचार करें. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इनकी टेस्ट ड्राइव लें और अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल घर लाएं.
अगर आप भी इस सीजन एक नया स्कूटर खरीदने का मन बना रहे हैं तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए इन टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर जरूर विचार करें. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इनकी टेस्ट ड्राइव लें और अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल घर लाएं.
Published at : 12 Nov 2026 08:25 PM (IST)
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