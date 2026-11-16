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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वथाईलैंड: फुकेट की बिल्डिंग में भीषण आग, 11 लोगों की मौत, कई घायल

थाईलैंड: फुकेट की बिल्डिंग में भीषण आग, 11 लोगों की मौत, कई घायल

थाईलैंड के फुकेट की एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई. आग के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Nov 2026 12:23 PM (IST)
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थाईलैंड के फुकेट में सोमवार (16 नवंबर) को दर्दनाक हादसा हो गया. फुकेट की एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है. हालांकि लगने के बाद फायरब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और इस पर काबू भी पा लिया गया. हादसे में घायल होने वाले लोगों में एक म्यानमार का भी शख्स शामिल है.

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं. इनमें 15 लोग थाईलैंड के ही हैं. आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है. हालांकि संबंधित टीमें इस मामले की जांच में जुटी हैं. यह इमारत फुकेट के मशहूर बीच पाटोंग के पास स्थित है. हादसा सुबह करीब 3.17 पर हुआ. इस बिल्डिंग में कई बिजनेस चलते हैं, जिनमें से एक गाड़ी किराए पर देने का भी है. आग की शुरुआत यहीं से हुई थी.

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आग की वजह से अफरा-तफरी का माहौल

अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आग लगने के बाद इमारत में अफरा-तफरी मच गई. लोग इमारत से बाहर भागकर आए. इससे पहले भी थाईलैंड में कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं. फुकेट से पहले बैंकॉक में भी आग की घटना हुई थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी. इस बार फुकेट में लगी आग भी काफी खतरनाक थी. इसे बुझाने में करीब दो घंटे का वक्त लगा.

स्थानीय पुलिस ने मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी है. दावा किया जा रहा है कि मरने वालों में कोई भी पर्यटक नहीं है, सभी स्थानीय लोग ही थे. आग लगने के बाद काफी तेजी से फैली, जिसकी वजह से जो लोग बाहर नहीं निकल पाए, वे हादसे का शिकार हो गए.

यह भी पढ़ें : 'भारत अपने हथियारों से लड़ सकता है जंग', ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK को CDS का मैसेज

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
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