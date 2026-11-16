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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Safety Features: बच्चों के साथ कार में सफर कर रहे हैं, जरूर होने चाहिए ये फीचर्स

Car Safety Features: बच्चों के साथ कार में सफर कर रहे हैं, जरूर होने चाहिए ये फीचर्स

Car Safety Features: अगर आप छोटे बच्चों के साथ कार में सफर करते हैं तो आपकी गाड़ी में ये 4 जरूरी सेफ्टी फीचर्स जरूर होने चाहिए. जानिए बच्चों की सुरक्षित यात्रा के आसान टिप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 12:00 PM (IST)
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Car Safety Features: जब भी हम छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कार से घूमने का प्लान बनाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है परिवार के छोटे बच्चों को लेकर. क्योंकि जब साथ में छोटे बच्चे हों तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. क्योंकि बच्चे सफर के दौरान काफी शरारत करते हैं और खेल-खेल में गाड़ी के बटन दबाने या दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं.

ऐसे में जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. इसलिए अगर आप बच्चों के साथ अक्सर सफर करते हैं या नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो गाड़ी में कुछ खास सेफ्टी फीचर्स का होना बेहद जरूरी है. तो चलिए इस खबर में जानते हैं उन चार जरूरी फीचर्स के बारे में जो बच्चों के सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाते हैं.

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चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक है सबसे जरूरी

आपको बता दें कि कार के पिछले दरवाजों में दिया जाने वाला चाइल्ड सेफ्टी लॉक बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे अहम फीचर है. सफर के दौरान बच्चे अक्सर अनजाने में दरवाजे का हैंडल खींच देते हैं. जिससे चलती गाड़ी में दरवाजा खुलने का खतरा रहता है.

लेकिन इस लॉक को ऑन करने के बाद पिछला दरवाजा अंदर से नहीं खुलता है और उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है. इससे बच्चे पीछे की सीट पर पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं.

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आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

जानकारी दें दे कि छोटे बच्चों को गोद में लेकर या सामान्य सीट बेल्ट के सहारे बैठाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता. आजकल लगभग सभी आधुनिक कारों की पिछली सीट पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिए जाते हैं.

जबकि इनकी मदद से आप बच्चों की खास बेबी सीट को कार की बॉडी के साथ मजबूती से लॉक कर सकते हैं. अचानक ब्रेक लगने या किसी झटके की स्थिति में यह फीचर बच्चे को अपनी जगह से हिलने नहीं देता और चोट से बचाता है.

विंडो लॉक बटन भी है जरूरी

वहीं सफर के दौरान बच्चों को कार की खिड़की से बाहर झांकने या हाथ निकालने की आदत होती है. जो गाड़ी से सफर में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. पावर विंडो वाली कारों में ड्राइवर के दरवाजे पर एक विंडो लॉक बटन दिया जाता है.

इस बटन को दबाने के बाद पीछे बैठे बच्चे अपने दरवाजे के बटन से शीशा ऊपर या नीचे नहीं कर पाते हैं. इससे खिड़की में हाथ या गर्दन फंसने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है.

रियर एसी वेंट्स और 6 एयरबैग्स की सुरक्षा

बता दें कि बच्चों के आराम और सेफ्टी के लिए कार में रियर एसी वेंट्स और कम से कम 6 एयरबैग्स होना बहुत जरूरी है. छोटे बच्चों को गर्मी या घुटन जल्दी महसूस होती है. ऐसे में पिछली सीट पर एसी की हवा मिलने से वे चिड़चिड़े नहीं होते और आराम से सो सकते हैं. इसके अलावा साइड और कर्टेन एयरबैग्स किसी भी अनहोनी के समय पिछली सीट पर बैठे बच्चों को गंभीर चोट लगने से बचाने में मदद करते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 12:00 PM (IST)
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