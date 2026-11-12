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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोBest Cars for Delhi NCR Pollution: दिल्ली-NCR के प्रदूषण में काम आएंगी ये 5 कारें, जानें क्यों

Best Cars for Delhi NCR Pollution: दिल्ली-NCR के प्रदूषण में काम आएंगी ये 5 कारें, जानें क्यों

Best Cars for Delhi NCR Pollution: दिल्ली-NCR के प्रदूषण से बचाने में ये 5 किफायती SUV कारें बेहद मददगार हैं. जानिए इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर वाली Tata Punch, Brezza, Sonet, Nexon और Elevate की कीमत.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 12 Nov 2026 12:57 PM (IST)
Best Cars for Delhi NCR Pollution: दिल्ली-NCR के प्रदूषण से बचाने में ये 5 किफायती SUV कारें बेहद मददगार हैं. जानिए इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर वाली Tata Punch, Brezza, Sonet, Nexon और Elevate की कीमत.

Best Cars for Delhi NCR Pollution: जैसे ही ठंड मौसम की शुरुआत होती है दिल्ली-एनसीआर और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक हो जाता है. जहरीली हवा और धुंध के बीच डेली सफर करना सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है. ऐसे में कार के केबिन के अंदर साफ हवा बनाए रखने के लिए इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर वाली गाड़ियां बहुत काम आती हैं. चलिए जानतें हैं 5 किफायती SUV के बारें में जिनमें इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर मिलता है.

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सबसे पहला नाम टाटा पंच का आता है. 10 लाख रुपये से कम कीमत में इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर देने वाली यह देश की इकलौती कार है. इसके एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में यह सुविधा मिलती है. जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 7.77 लाख से 10.97 लाख रुपये के बीच रखी गई है.
सबसे पहला नाम टाटा पंच का आता है. 10 लाख रुपये से कम कीमत में इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर देने वाली यह देश की इकलौती कार है. इसके एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में यह सुविधा मिलती है. जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 7.77 लाख से 10.97 लाख रुपये के बीच रखी गई है.
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जबकि दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेज़ा भी प्रदूषण से बचाने के लिए एक शानदार ऑप्शन है. कंपनी इसके टॉप मॉडल ZXI+ में इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर सिस्टम ऑफर करती है. जिसे 10.1-इंच की टचस्क्रीन से कंट्रोल किया जा सकता है. इस खास वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 11.26 लाख से 13.55 लाख रुपये तक जाती है.
जबकि दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेज़ा भी प्रदूषण से बचाने के लिए एक शानदार ऑप्शन है. कंपनी इसके टॉप मॉडल ZXI+ में इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर सिस्टम ऑफर करती है. जिसे 10.1-इंच की टचस्क्रीन से कंट्रोल किया जा सकता है. इस खास वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 11.26 लाख से 13.55 लाख रुपये तक जाती है.
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स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट एसयूवी पसंद करने वालों के लिए किआ सोनेट भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है. कंपनी इसके HTX, GTX+ और X-Line वेरिएंट्स में एडवांस एयर प्यूरीफायर देती है जो केबिन की हवा को तुरंत साफ करता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.60 लाख से 14.36 लाख रुपये के बीच है.
स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट एसयूवी पसंद करने वालों के लिए किआ सोनेट भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है. कंपनी इसके HTX, GTX+ और X-Line वेरिएंट्स में एडवांस एयर प्यूरीफायर देती है जो केबिन की हवा को तुरंत साफ करता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.60 लाख से 14.36 लाख रुपये के बीच है.
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टाटा नेक्सन भी प्रदूषण के समय आपके परिवार की सेहत का पूरा ख्याल रखती है. कंपनी इसके Fearless+ वेरिएंट में इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर की सुविधा देती है जो सीधे इंफोटेनमेंट स्क्रीन से जुड़ा रहता है. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.42 लाख से 14.70 लाख रुपये के बीच है.
टाटा नेक्सन भी प्रदूषण के समय आपके परिवार की सेहत का पूरा ख्याल रखती है. कंपनी इसके Fearless+ वेरिएंट में इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर की सुविधा देती है जो सीधे इंफोटेनमेंट स्क्रीन से जुड़ा रहता है. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.42 लाख से 14.70 लाख रुपये के बीच है.
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लेकिन अगर आप एक बड़ी और प्रीमियम केबिन वाली SUV चाहते हैं तो होंडा एलिवेट आपके लिए बेहतरीन साबित होगी. इस गाड़ी के चुनिंदा वेरिएंट्स में भी इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर दिया गया है जो जहरीले कणों को फिल्टर करता है. इसके एयर प्यूरीफायर वाले वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 13.93 लाख से 18.40 लाख रुपये के बीच है.
लेकिन अगर आप एक बड़ी और प्रीमियम केबिन वाली SUV चाहते हैं तो होंडा एलिवेट आपके लिए बेहतरीन साबित होगी. इस गाड़ी के चुनिंदा वेरिएंट्स में भी इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर दिया गया है जो जहरीले कणों को फिल्टर करता है. इसके एयर प्यूरीफायर वाले वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 13.93 लाख से 18.40 लाख रुपये के बीच है.
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बता दें कि इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बाहर की जहरीली धुंध और धूल के छोटे कणों को केबिन में आने से रोकता है. इससे लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने के बावजूद कार के अंदर बैठे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती और सफर सुरक्षित बना रहता है.
बता दें कि इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बाहर की जहरीली धुंध और धूल के छोटे कणों को केबिन में आने से रोकता है. इससे लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने के बावजूद कार के अंदर बैठे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती और सफर सुरक्षित बना रहता है.
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हमेशा कार खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हर मॉडल के बेस वेरिएंट में यह फीचर नहीं मिलता है. इसके साथ ही एयर प्यूरीफायर हवा को काफी हद तक साफ करता है. लेकिन नियमित रूप से इसके फिल्टर की सफाई कराना भी उतना ही जरूरी होता है ताकि इसकी कार्यक्षमता बनी रहे.
हमेशा कार खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हर मॉडल के बेस वेरिएंट में यह फीचर नहीं मिलता है. इसके साथ ही एयर प्यूरीफायर हवा को काफी हद तक साफ करता है. लेकिन नियमित रूप से इसके फिल्टर की सफाई कराना भी उतना ही जरूरी होता है ताकि इसकी कार्यक्षमता बनी रहे.
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अगर आप भी इस सर्दी दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से बचने के लिए नई कार लेने की सोच रहे हैं तो इन पांचों एसयूवी पर जरूर विचार करें. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर संबंधित वेरिएंट में एयर प्यूरीफायर की उपलब्धता और कीमत की जांच करें और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित राइड घर लाएं.
अगर आप भी इस सर्दी दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से बचने के लिए नई कार लेने की सोच रहे हैं तो इन पांचों एसयूवी पर जरूर विचार करें. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर संबंधित वेरिएंट में एयर प्यूरीफायर की उपलब्धता और कीमत की जांच करें और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित राइड घर लाएं.
Published at : 12 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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