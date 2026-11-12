बता दें कि इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बाहर की जहरीली धुंध और धूल के छोटे कणों को केबिन में आने से रोकता है. इससे लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने के बावजूद कार के अंदर बैठे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती और सफर सुरक्षित बना रहता है.