अगर टाइम से नहीं भरा चालान तो आ सकती हैं ये बड़ी दिक्कतें, जानें
अगर आपकी गाड़ी पर चालान लंबित है तो सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करें. इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने चालान बाकी हैं और वे पेमेंट के लिए मौजूद हैं या कोर्ट में भेजे जा चुके हैं.
Written By : क़मरजहां | Updated at : 09 Sep 2026 08:43 AM (IST)
अगर आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान कट गया है और आप उसे यह सोचकर टाल रहे हैं कि बाद में भर देंगे तो ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है. कई लोग चालान का मैसेज मिलने के बाद भुगतान नहीं करते और कुछ समय बाद यह मान लेते हैं कि मामला अपने आप खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता.
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जब किसी वाहन का ई-चालान कटता है तो उसकी जानकारी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है. इसे नजरअंदाज करने पर यह अपने आप खत्म नहीं होता. कुछ राज्यों या कुछ तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में देर से भुगतान करने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है.
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आमतौर पर चालान भरने के लिए एक तय समय दिया जाता है. अगर इस अवधि में चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो कुछ मामलों में ट्रैफिक विभाग इसे ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज सकता है. इसके बाद मामला सिर्फ बकाया जुर्माने का नहीं रहता, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है.
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अगर चालान कोर्ट में पहुंच गया और वाहन मालिक सुनवाई के लिए नहीं पहुंचता, न ही किसी प्रतिनिधि के जरिए पेश होता है, तो अदालत उसकी गैरमौजूदगी में भी मामले पर फैसला कर सकती है. इसके बाद कोर्ट की ओर से समन जारी किया जा सकता है और व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए कहा जा सकता है.
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लंबे समय तक चालान का समाधान नहीं होने पर गाड़ी का रिकॉर्ड सिस्टम में फ्लैग किया जा सकता है. इससे वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC से जुड़े कुछ कामों में परेशानी आ सकती है. वहीं अगर मामला खतरनाक ड्राइविंग, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार या नशे में गाड़ी चलाने जैसे गंभीर उल्लंघन से जुड़ा है, तो अदालत ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की सिफारिश भी कर सकती है.
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लंबित चालान का असर कुछ मामलों में वाहन के इंश्योरेंस पर भी पड़ सकता है.कुछ बीमा कंपनियां पॉलिसी रिन्यू करते समय वाहन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर सकती हैं. अगर किसी वाहन पर लंबे समय से कई जुर्माने या ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज हैं, तो कुछ परिस्थितियों में इसका असर नो-क्लेम बोनस या इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तों पर पड़ सकता है. हालांकि, यह हर बीमा पॉलिसी में एक जैसा नहीं होता.
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अगर आप अपनी कार बेचने की तैयारी कर रहे हैं और उस पर कोई चालान लंबित है तो यह खरीदार के सामने दिखाई दे सकता है. वाहन खरीदने वाला व्यक्ति या वाहन की जांच करने वाला प्लेटफॉर्म कार का रिकॉर्ड चेक कर सकता है. ऐसे में बकाया चालान की रकम कार की कीमत से घटाई जा सकती है या खरीदार सौदा करने से पीछे भी हट सकता है.
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आपकी गाड़ी पर चालान लंबित है तो सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करें. इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने चालान बाकी हैं और वे सामान्य भुगतान के लिए उपलब्ध हैं या कोर्ट में भेजे जा चुके हैं। जिन चालानों का ऑनलाइन भुगतान संभव है, उन्हें डिजिटल तरीके से जमा किया जा सकता है. वहीं अगर चालान कोर्ट में पहुंच चुका है तो उसे सामान्य ऑनलाइन पेमेंट की तरह नहीं भरा जा सकता.