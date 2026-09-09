अगर टाइम से नहीं भरा चालान तो आ सकती हैं ये बड़ी दिक्कतें, जानें

आपकी गाड़ी पर चालान लंबित है तो सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करें. इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने चालान बाकी हैं और वे सामान्य भुगतान के लिए उपलब्ध हैं या कोर्ट में भेजे जा चुके हैं। जिन चालानों का ऑनलाइन भुगतान संभव है, उन्हें डिजिटल तरीके से जमा किया जा सकता है. वहीं अगर चालान कोर्ट में पहुंच चुका है तो उसे सामान्य ऑनलाइन पेमेंट की तरह नहीं भरा जा सकता.