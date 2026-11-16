तूफानी चक्रवात 'अकवान' मचाएगा तबाही? IMD की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फ से मैदान में ठिठुरन

बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान आने का खतरा बढ़ गया है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र तेजी से ताकतवर हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार सुबह बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक गहरा दबाव 16 नवंबर की शाम को एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. । इसके बाद 17 नवंबर तक यह और अधिक तीव्र होकर एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' का रूप ले सकता है.

बंगाल की खाड़ी नें पिछले 3 हफ्तों में बनने वाला ये तीसरा तूफान होगा. इससे पहले अर्नब और मुरासु तूफान बन चुके हैं और आंध्र प्रदेश, ओडिशा को प्रभावित कर चुके हैं. अब इन नए तूफान को देखते हुए पूर्वी तट के राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस तूफान को अकवान नाम दिया गया है.

17 नवंबर की शाम तूफान हो जाएगा गंभीर

मौसम प्रणाली के दक्षिण के मध्य भागों और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मजबूत होने और उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है. IMD के अनुसार 17 नवंबर की शाम तक इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान इसके और अधिक तीव्र होने और उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश तट की तरफ बढ़ने की संभावना है.

इस दिन होगी भारी बारिश

IMD ने रविवार को अनुमान जताया है कि इस सिस्टम के असर से 19-20 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना है. इसके अलावा, 18 से 19 नवंबर के बीच तमिलनाडु में और 19-21 नवंबर के दौरान ओडिशा में भी कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

पहाड़ों में हुई बर्फबारी

पहाड़ों में ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं. उत्तराखंड में बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब और पंचाचूल समेत ऊपर के क्षेत्रों में रविवार को बर्फबारी हुई है. इसके अलावा हिमाचल के लाहुल स्पीति, रोहतांग व कुल्लू के जलोड़ी और कश्मीर में सोनमर्ग व जोजिला में बर्फ गिरी है. मौसम बदलने से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड बढ़ गई है. दिल्ली-एनसीआर में इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है.

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