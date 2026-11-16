ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातूफानी चक्रवात 'अकवान' मचाएगा तबाही? IMD की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फ से मैदान में ठिठुरन

तूफानी चक्रवात 'अकवान' मचाएगा तबाही? IMD की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फ से मैदान में ठिठुरन

बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात ताकतवर हो रहा है. तूफान अकवान जल्द ही गंभीर रूप ले सकता है. दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है जिससे मैदानों पर ठिठुरन हो रही है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 16 Nov 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान आने का खतरा बढ़ गया है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र तेजी से ताकतवर हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार सुबह बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक गहरा दबाव 16 नवंबर की शाम को एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. । इसके बाद 17 नवंबर तक यह और अधिक तीव्र होकर एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' का रूप ले सकता है.

बंगाल की खाड़ी नें पिछले 3 हफ्तों में बनने वाला ये तीसरा तूफान होगा. इससे पहले अर्नब और मुरासु तूफान बन चुके हैं और आंध्र प्रदेश, ओडिशा को प्रभावित कर चुके हैं. अब इन नए तूफान को देखते हुए पूर्वी तट के राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस तूफान को अकवान नाम दिया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'भारत अपने हथियारों से लड़ सकता है जंग', ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK को CDS का मैसेज
'भारत अपने हथियारों से लड़ सकता है जंग', ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK को CDS का मैसेज
इंडिया
Explained: दिल्ली-NCR में 12 NBFC कंपनियों से 65 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, हैकर्स ने ऐसे बदला लोन का पैसा, AI टूल का इस्तेमाल
Explained: दिल्ली-NCR में 12 NBFC कंपनियों से 65 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, हैकर्स ने ऐसे बदला लोन का पैसा, AI टूल का इस्तेमाल
इंडिया
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
इंडिया
PM मोदी ने CM सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- 'लोगों के जीवन को बेहतर...'
PM मोदी ने CM सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- 'लोगों के जीवन को बेहतर...'

17 नवंबर की शाम तूफान हो जाएगा गंभीर
मौसम प्रणाली के दक्षिण के मध्य भागों और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मजबूत होने और उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है. IMD के अनुसार 17 नवंबर की शाम तक इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान इसके और अधिक तीव्र होने और उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश तट की तरफ बढ़ने की संभावना है.

इस दिन होगी भारी बारिश
IMD ने रविवार को अनुमान जताया है कि इस सिस्टम के असर से 19-20 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना है. इसके अलावा, 18 से 19 नवंबर के बीच तमिलनाडु में और 19-21 नवंबर के दौरान ओडिशा में भी कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

पहाड़ों में हुई बर्फबारी

पहाड़ों में ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं. उत्तराखंड में बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब और पंचाचूल समेत ऊपर के क्षेत्रों में रविवार को बर्फबारी हुई है. इसके अलावा हिमाचल के लाहुल स्पीति, रोहतांग व कुल्लू के जलोड़ी और कश्मीर में सोनमर्ग व जोजिला में बर्फ गिरी है. मौसम बदलने से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड बढ़ गई है. दिल्ली-एनसीआर में इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है.

ये भी पढ़ें: 'भारत अपने हथियारों से लड़ सकता है जंग', ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK को CDS का मैसेज

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
Read More
Published at : 16 Nov 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Cyclone SNOWFALL Aknav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत अपने हथियारों से लड़ सकता है जंग', ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK को CDS का मैसेज
'भारत अपने हथियारों से लड़ सकता है जंग', ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK को CDS का मैसेज
इंडिया
Explained: दिल्ली-NCR में 12 NBFC कंपनियों से 65 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, हैकर्स ने ऐसे बदला लोन का पैसा, AI टूल का इस्तेमाल
Explained: दिल्ली-NCR में 12 NBFC कंपनियों से 65 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, हैकर्स ने ऐसे बदला लोन का पैसा, AI टूल का इस्तेमाल
इंडिया
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
इंडिया
PM मोदी ने CM सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- 'लोगों के जीवन को बेहतर...'
PM मोदी ने CM सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- 'लोगों के जीवन को बेहतर...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
इंडिया
दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं, वायु प्रदूषण से कई शहरों का बुरा हाल, कहां-कितना AQI?
दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं, वायु प्रदूषण से कई शहरों का बुरा हाल, कहां-कितना AQI?
क्रिकेट
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
साउथ सिनेमा
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
इंडिया
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
एग्रीकल्चर
Bullock Ploughing: बिना ट्रैक्टर और मशीनों के कैसे होती थी खेती, पुराने तरीके कितने कारगर?
बिना ट्रैक्टर और मशीनों के कैसे होती थी खेती, पुराने तरीके कितने कारगर?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget