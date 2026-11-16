Traditional Farming Methods: आज खेती की बात हो तो सबसे पहले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और दूसरी मशीनों का ख्याल आता है. इनकी मदद से किसान कुछ ही घंटों में खेत की जुताई से लेकर कटाई तक का काम कर लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब गांवों में ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब किसान खेती कैसे करते थे?

उस समय खेत तैयार करने से लेकर फसल काटने और अनाज निकालने तक हर काम हाथों और पशुओं की मदद से होता था. ये तरीके भले ही आज के मुकाबले धीमे थे, लेकिन उस दौर में खेती का मुख्य सहारा यही थे.

बैलों से होती थी खेत की जुताई

पहले खेत की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था. किसान बैलों की जोड़ी के साथ लकड़ी का हल बांधते थे और उसे खेत में चलाकर मिट्टी पलटते थे. इससे जमीन बुवाई के लिए तैयार होती थी. कई बार खेत की मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए लकड़ी के दूसरे औजार भी इस्तेमाल किए जाते थे. इस काम में काफी समय और मेहनत लगती थी. बड़े खेतों की जुताई करने में कई दिन तक लग सकते थे.

हाथों से बोए जाते थे बीज

आज कई जगह मशीनों से बीज बोए जाते हैं, लेकिन पहले किसान हाथ से ही खेत में बीज छिड़कते थे. कुछ फसलों में बीज एक-एक करके मिट्टी में डाले जाते थे. बुवाई के बाद बैलों से हल चलाकर बीजों को मिट्टी से ढक दिया जाता था. उस समय किसान मौसम, मिट्टी और अपने पुराने अनुभव के आधार पर बुवाई का समय तय करते थे.

कुओं और तालाबों से होती थी सिंचाई

पहले खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कुएं, तालाब, नहर और छोटे जलस्रोतों का सहारा लिया जाता था. कई जगह बैलों की मदद से कुएं से पानी निकाला जाता था. किसान बाल्टी या दूसरे साधनों से पानी खेत तक पहुंचाते थे. बारिश पर निर्भर खेती भी काफी आम थी. पानी की कमी होने पर फसल को बचाना बड़ी चुनौती बन जाता था.



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हाथों से होती थी निराई और कटाई

खेत में उगने वाली घास और खरपतवार को किसान हाथों या छोटे औजारों से निकालते थे. फसल पकने के बाद दरांती से कटाई की जाती थी. इसके बाद अनाज को पौधों से अलग करने के लिए बैलों को फसल के ऊपर चलाया जाता था या डंडों से पीटा जाता था. फिर हवा की मदद से भूसा और अनाज अलग किया जाता था.

पुराने तरीके कितने कारगर थे?

पुराने खेती के तरीके स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध साधनों के हिसाब से काम आते थे. किसान गोबर की खाद और फसल के बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने की कोशिश करते थे. लेकिन इन तरीकों में ज्यादा मेहनत और समय लगता था. कम समय में बड़े खेतों पर काम करना मुश्किल होता था और मौसम खराब होने पर फसल को बचाना भी आसान नहीं था.

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