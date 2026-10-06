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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोकॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट हैं ये स्कूटी, देखें लिस्ट

कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट हैं ये स्कूटी, देखें लिस्ट

कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए ये 5 स्कूटी practical, stylish और आसान riding experience देती हैं. देखें कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर है

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 06 Oct 2026 10:27 AM (IST)
कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए ये 5 स्कूटी practical, stylish और आसान riding experience देती हैं. देखें कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर है

कॉलेज जाने के लिए स्कूटी चुनते समय सिर्फ डिजाइन ही मायने नहीं रखता. कम वजन, आसान handling, अच्छी mileage, practical storage और शहर में आसानी से चलाने की क्षमता भी काफी जरूरी है. खासकर नए riders के लिए ऐसी स्कूटी बेहतर रहती है जिसे traffic में maneuver करना आसान हो और जिसकी सीटिंग position आरामदायक हो. भारतीय बाजार में आज कई scooters हैं जो इन जरूरतों को पूरा करती हैं. इनमें कुछ petrol models हैं, तो कुछ electric scooters भी हैं. अगर आप कॉलेज के लिए नई स्कूटी खरीदने की सोच रही हैं, तो इन पांच options को shortlist किया जा सकता है.

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Honda Activa 6G कॉलेज जाने वाले riders के लिए एक practical विकल्प है. इसका सबसे बड़ा फायदा इसका familiar design, आसान riding character और Honda का बड़ा service network है. इसमें 109.51cc engine मिलता है और इसका वजन करीब 106 kg से शुरू होता है, जिससे city traffic में इसे संभालना आसान रहता है. इसमें under-seat storage, external fuel filling और silent start जैसे practical features मिलते हैं. Activa की अच्छी resale value भी इसकी एक खासियत मानी जाती है. अगर आपकी priority stylish looks से ज्यादा reliability और रोजमर्रा की आसान riding है, तो यह एक safe choice हो सकती है.
Honda Activa 6G कॉलेज जाने वाले riders के लिए एक practical विकल्प है. इसका सबसे बड़ा फायदा इसका familiar design, आसान riding character और Honda का बड़ा service network है. इसमें 109.51cc engine मिलता है और इसका वजन करीब 106 kg से शुरू होता है, जिससे city traffic में इसे संभालना आसान रहता है. इसमें under-seat storage, external fuel filling और silent start जैसे practical features मिलते हैं. Activa की अच्छी resale value भी इसकी एक खासियत मानी जाती है. अगर आपकी priority stylish looks से ज्यादा reliability और रोजमर्रा की आसान riding है, तो यह एक safe choice हो सकती है.
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TVS Jupiter भी कॉलेज और daily commuting के लिए मजबूत option है. इसमें 113.3cc engine मिलता है और scooter को practical बनाने के लिए बड़ा storage space, comfortable seat और useful utility features दिए गए हैं. Jupiter का riding position सीधा और आरामदायक है, जिससे लंबे समय तक शहर में चलाने में परेशानी कम हो सकती है. इसका design भी काफी understated है और यह कई age groups के riders को suit करता है. अगर आपको ऐसी scooter चाहिए जो कॉलेज के साथ-साथ shopping और daily errands के लिए भी काम आए, तो Jupiter को shortlist किया जा सकता है.
TVS Jupiter भी कॉलेज और daily commuting के लिए मजबूत option है. इसमें 113.3cc engine मिलता है और scooter को practical बनाने के लिए बड़ा storage space, comfortable seat और useful utility features दिए गए हैं. Jupiter का riding position सीधा और आरामदायक है, जिससे लंबे समय तक शहर में चलाने में परेशानी कम हो सकती है. इसका design भी काफी understated है और यह कई age groups के riders को suit करता है. अगर आपको ऐसी scooter चाहिए जो कॉलेज के साथ-साथ shopping और daily errands के लिए भी काम आए, तो Jupiter को shortlist किया जा सकता है.
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कॉलेज जाने वाली उन riders के लिए जिन्हें sporty design पसंद है, TVS Ntorq 125 आकर्षक option है. इसमें 124.8cc engine मिलता है और scooter अपने sporty styling और responsive performance के लिए जाना जाता है. इसके higher variants में Bluetooth connectivity, navigation-related functions, digital instrument cluster और कई connected features मिलते हैं. हालांकि इसका character Activa या Jupiter की तुलना में ज्यादा sporty है, इसलिए अगर आपका focus style और features पर है तो Ntorq ज्यादा पसंद आ सकता है.
कॉलेज जाने वाली उन riders के लिए जिन्हें sporty design पसंद है, TVS Ntorq 125 आकर्षक option है. इसमें 124.8cc engine मिलता है और scooter अपने sporty styling और responsive performance के लिए जाना जाता है. इसके higher variants में Bluetooth connectivity, navigation-related functions, digital instrument cluster और कई connected features मिलते हैं. हालांकि इसका character Activa या Jupiter की तुलना में ज्यादा sporty है, इसलिए अगर आपका focus style और features पर है तो Ntorq ज्यादा पसंद आ सकता है.
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अगर आप थोड़ा ज्यादा performance और premium feel चाहती हैं, तो Suzuki Access 125 एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें 124cc petrol engine मिलता है और इसका engine refinement तथा smooth acceleration इसकी बड़ी खूबियों में शामिल हैं. Access में practical storage और comfortable ergonomics भी मिलते हैं. इसका वजन करीब 106 kg है, इसलिए 125cc scooter होने के बावजूद यह city use में manageable रहती है. इसका design ज्यादा mature है, लेकिन यही वजह है कि इसे कॉलेज के साथ future daily commuting के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
अगर आप थोड़ा ज्यादा performance और premium feel चाहती हैं, तो Suzuki Access 125 एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें 124cc petrol engine मिलता है और इसका engine refinement तथा smooth acceleration इसकी बड़ी खूबियों में शामिल हैं. Access में practical storage और comfortable ergonomics भी मिलते हैं. इसका वजन करीब 106 kg है, इसलिए 125cc scooter होने के बावजूद यह city use में manageable रहती है. इसका design ज्यादा mature है, लेकिन यही वजह है कि इसे कॉलेज के साथ future daily commuting के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
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अगर आप electric scooter लेना चाहती हैं, तो Ola S1 Pro भी एक विकल्प है. इसमें petrol scooter की तुलना में running cost कम हो सकती है और घर पर charging की सुविधा होने पर daily college commute के लिए यह practical बन सकता है. S1 Pro में connected features, digital display और कई smart functions मिलते हैं. हालांकि EV खरीदने से पहले आपके कॉलेज तक daily distance, charging सुविधा और आपके शहर में service availability जरूर देखनी चाहिए. यानी सिर्फ design देखकर EV चुनने के बजाय charging और after-sales support को भी decision में शामिल करना बेहतर होगा.
अगर आप electric scooter लेना चाहती हैं, तो Ola S1 Pro भी एक विकल्प है. इसमें petrol scooter की तुलना में running cost कम हो सकती है और घर पर charging की सुविधा होने पर daily college commute के लिए यह practical बन सकता है. S1 Pro में connected features, digital display और कई smart functions मिलते हैं. हालांकि EV खरीदने से पहले आपके कॉलेज तक daily distance, charging सुविधा और आपके शहर में service availability जरूर देखनी चाहिए. यानी सिर्फ design देखकर EV चुनने के बजाय charging और after-sales support को भी decision में शामिल करना बेहतर होगा.
Published at : 06 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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Scooters

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