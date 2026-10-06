कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट हैं ये स्कूटी, देखें लिस्ट

Honda Activa 6G कॉलेज जाने वाले riders के लिए एक practical विकल्प है. इसका सबसे बड़ा फायदा इसका familiar design, आसान riding character और Honda का बड़ा service network है. इसमें 109.51cc engine मिलता है और इसका वजन करीब 106 kg से शुरू होता है, जिससे city traffic में इसे संभालना आसान रहता है. इसमें under-seat storage, external fuel filling और silent start जैसे practical features मिलते हैं. Activa की अच्छी resale value भी इसकी एक खासियत मानी जाती है. अगर आपकी priority stylish looks से ज्यादा reliability और रोजमर्रा की आसान riding है, तो यह एक safe choice हो सकती है.