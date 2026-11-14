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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे

CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे

Rinku Singh Priya Saroj Wedding: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है. रिंकू का परिवार शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण कार्ड देने पहुंचा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 08:12 AM (IST)
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रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है. उनकी शादी 4 दिसंबर को लखनऊ में होनी है. शुक्रवार को रिंकू का परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शादी का निमंत्रण देने पहुंचा. रिंकू की बहन नेहा सिंह, मां बीना देवी और भाई सोनू सिंह ने सीएम योगी को निमंत्रण कार्ड सौंपा.

सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, 4 दिसंबर को होने वाले शादी समारोह में खेल और राजनीति जगत से कई जानी-मानी हस्तियों के आने की खबर है. बता दें कि रिंकू और प्रिया की शादी की तारीख तय होने के बाद दोनों परिवारों ने तैयारियों को तेज कर दिया है. वेडिंग सेरेमनी लखनऊ स्थित पांच सितारा रमाडा होटल में होगी. 

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आपको याद दिला दें कि पहले उनकी शादी नवंबर 2025 में होने वाली थी, लेकिन रिंकू के क्रिकेट शेड्यूल को देखते हुए शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी. कुछ समय बाद ही फरवरी 2026 में रिंकू के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उनके पिता खानचंद सिंह का निधन हो गया था. इसके चलते एक बार फिर शादी की तारीख टाल दी गई.

पिछले साल हुई थी सगाई

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी से सांसद प्रिया सरोज ने पिछले साल 8 जून को सगाई की थी. सगाई समारोह लखनऊ स्थित सेन्ट्रम होटल में आयोजित हुआ था और अब वेडिंग सेरेमनी भी लखनऊ में ही आयोजित होने वाली है. हालांकि होटल का नाम रमाडा होगा. 

रिंकू और प्रिया की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, यह भी किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है. पिछले साल सगाई के बाद रिंकू सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी प्रेम कहानी कोविड महामारी के समय शुरू हुई थी. उस समय एक फैन पेज पर प्रिया सरोज की तस्वीर देखने के बाद रिंकू उनकी तरफ आकर्षित होने लगे थे.

रिंकू कहते हैं कि पहली बार प्रिया को मैसेज करने में वे हिचक रहे थे. मगर धीरे-धीरे उन्होंने हिम्मत बांधी और फिर उनकी बातचीत होने लगी. सोशल मीडिया से शुरू हुई वह बातचीत आगे चलकर दोस्ती और साल 2022 में जाकर भारतीय क्रिकेटर को एहसास हुआ कि उनको प्यार हो गया है. बताते चलें कि प्रिया मछलीशहर सीट से सांसद हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 14 Nov 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
CM Yogi RINKU SINGH Priya Saroj
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