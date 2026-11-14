ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थTB deaths WHO Report: भारत में टीबी से होने वाली मौतों में आई कमी, WHO की रिपोर्ट में खुलासा

TB deaths WHO Report: भारत में टीबी से होने वाली मौतों में आई कमी, WHO की रिपोर्ट में खुलासा

भारत में टीबी से होने वाली मौतों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. पिछले 10 साल में इस बीमारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है. आखिर इसके पीछे क्या वजह रही?

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 14 Nov 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

टीबी एक ऐसी बीमारी है, जो ज्यादातर फेफड़ों पर असर डालती है. समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी हो जाती है. भारत में इस बीमारी की रोकथाम के लिए कई सालों से कोशिश की जा रही है. अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2015 के मुकाबले 2025 में भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38 फीसदी की कमी आई है. यह दिखाता है कि बीमारी की पहचान और इलाज के मामले में देश में सुधार हुआ है.

10 साल में कैसे कम हुई टीबी से मौतें?

WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 में भारत में हर एक लाख लोगों पर टीबी से मौतों का आंकड़ा करीब 28 था. साल 2025 में यह घटकर 18 रह गया. यानी 10 साल में मौतों में 38 फीसदी की कमी आई है. वहीं, पूरी दुनिया में इसी दौरान टीबी से होने वाली मौतें 35 फीसदी कम हुई हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन टीबी मरीजों का इलाज सामान्य दवाओं से किया जाता है, उनमें इलाज सफल होने की दर 94 फीसदी रही. बीमारी का जल्दी पता चलना और मरीजों का समय पर दवा लेना इस सुधार की बड़ी वजहों में शामिल है.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
Health Risks: जहरीली हवा शरीर के DNA को कैसे पहुंचाती है नुकसान?
जहरीली हवा शरीर के DNA को कैसे पहुंचाती है नुकसान?
हेल्थ
Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान कार्ड वालों को झटका! प्राइवेट अस्पतालों में 112 बीमारियों का इलाज बंद
आयुष्मान कार्ड वालों को झटका! प्राइवेट अस्पतालों में 112 बीमारियों का इलाज बंद
हेल्थ
Pop-Pop Firecracker: पॉप-पॉप पटाखा कितना खतरनाक, जिसे चबाने से हुई 2 साल के बच्चे की मौत?
पॉप-पॉप पटाखा कितना खतरनाक, जिसे चबाने से हुई 2 साल के बच्चे की मौत?
हेल्थ
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात

यह भी पढ़ें : Fatty Liver Exercise:फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच 

करोड़ों लोगों की जांच से सामने आए नए मरीज

टीबी को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया गया. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच की गई. इस दौरान 11 करोड़ से अधिक छाती के एक्स-रे भी किए गए. जांच में करीब 48.64 लाख नए टीबी मरीजों का पता चला. इस अभियान में ऐसे लोगों की भी पहचान हुई, जिन्हें टीबी तो थी, लेकिन बीमारी के साफ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे. ऐसे लोगों को समय पर ढूंढना जरूरी है, ताकि बीमारी का पता चलते ही इलाज शुरू किया जा सके. जांच के लिए कई जगह AI वाली एक्स-रे मशीनों और दूसरी आधुनिक मशीनों की मदद भी ली गई.

मरीजों को इलाज के साथ मिल रही है पोषण की मदद

टीबी का इलाज लंबे समय तक चलता है. ऐसे में मरीजों को दवाओं के साथ अच्छा खाना और देखभाल मिलना भी जरूरी है. सरकार की निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी का इलाज करा रहे मरीजों को खाने-पीने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. वहीं, निक्षय मित्र पहल के जरिए लोग और संस्थाएं भी मरीजों की मदद करती है. सरकार निक्षय पोर्टल के जरिए मरीजों के इलाज की जानकारी भी रखती है. इसके अलावा गांवों में लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में 67,933 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया. 

यह भी पढ़ें : IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Health News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Health Risks: जहरीली हवा शरीर के DNA को कैसे पहुंचाती है नुकसान?
जहरीली हवा शरीर के DNA को कैसे पहुंचाती है नुकसान?
हेल्थ
Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान कार्ड वालों को झटका! प्राइवेट अस्पतालों में 112 बीमारियों का इलाज बंद
आयुष्मान कार्ड वालों को झटका! प्राइवेट अस्पतालों में 112 बीमारियों का इलाज बंद
हेल्थ
Pop-Pop Firecracker: पॉप-पॉप पटाखा कितना खतरनाक, जिसे चबाने से हुई 2 साल के बच्चे की मौत?
पॉप-पॉप पटाखा कितना खतरनाक, जिसे चबाने से हुई 2 साल के बच्चे की मौत?
हेल्थ
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US में तकनीकी खराबी से भारत-अमेरिका उड़ानों पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी
US में तकनीकी खराबी से भारत-अमेरिका उड़ानों पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
क्रिकेट
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
बॉलीवुड
'रामायण' के तूफान के आगे भी 'दृश्यम 3' कर रही कमाई, जानें- 43 दिनों का प्रॉफिट
'रामायण' के तूफान के आगे भी 'दृश्यम 3' कर रही कमाई, जानें- 43 दिनों का प्रॉफिट
बॉलीवुड
बीवी को छोड़कर विदेशी महिला से की थी शादी, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी, की थी दो-दो शादी
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
एग्रीकल्चर
Fish Farming:मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget