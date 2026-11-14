ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarNew Tata Nexon: नए अवतार में आ रही Tata Nexon! 2027 में लॉन्च होगा नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल

New Tata Nexon: नए अवतार में आ रही Tata Nexon! 2027 में लॉन्च होगा नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल

New Tata Nexon: Tata Motors 2027 में नए प्लेटफॉर्म और दमदार अपग्रेड्स के साथ नेक्स्ट-जनरेशन Nexon लॉन्च करने की तैयारी में है, जानिए नई SUV के डिजाइन, एडवांस केबिन और इंजन के बारे में...

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

New Tata Nexon: देश की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक Tata Nexon अब एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है. टाटा मोटर्स इस सब-4 मीटर एसयूवी की बिल्कुल नई जनरेशन पर काम कर रही है, जिसे कंपनी के भीतर गरुड़ कोडनेम दिया गया है. साल 2027 में लॉन्च होने वाली इस नई एसयूवी की महाराष्ट्र की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान कुछ ताजा स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं.

इन तस्वीरों से गाड़ी के बाहरी डिजाइन, केबिन लेआउट और प्लेटफॉर्म में होने वाले बड़े बदलावों का साफ अंदाजा मिल गया है. खास बात यह है कि कंपनी इसके साथ ही नई जनरेशन नेक्सन ईवी भी तैयार कर रही है, जिसका बाहरी लुक काफी हद तक पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा ही रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

कार
Jensen Huang Car Collection: Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट
Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट
कार
BYD Denza Launch India: भारत में लॉन्च हुईं BYD की दो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, कीमत 90 लाख से शुरू
भारत में लॉन्च हुईं BYD की दो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, कीमत 90 लाख से शुरू
कार
Honda CR-V: नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी
नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी
कार
Best Selling Cars: अक्टूबर कार सेल्स में मारुति का दबदबा, Top-10 लिस्ट में 7 गाड़ियां शामिल
अक्टूबर कार सेल्स में मारुति का दबदबा, Top-10 लिस्ट में 7 गाड़ियां शामिल

सीधा और ज्यादा बॉक्सी होगा नया एक्सटीरियर डिजाइन

टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ी पूरी तरह कवर से ढकी हुई थी, लेकिन इसके आकार से पता चलता है कि नई नेक्सन का डिजाइन मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा सीधा और बॉक्सी होगा. इसका अगला हिस्सा पहले से ऊंचा दिख रहा है और रूफलाइन ज्यादा सपाट नजर आ रही है.

इस बदलाव से पीछे बैठने वाले यात्रियों को बेहतर हेडरूम और सामान रखने के लिए ज्यादा बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है. गाड़ी में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे-टेस्ट मॉडल में 17-इंच के पहिए दिखे हैं, जबकि टॉप वेरिएंट्स में 18-इंच के बड़े पहिए मिल सकते हैं. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल, लाइटिंग सेटअप, टेल लैंप्स और रियर बंपर को भी नया रूप दिया जाएगा.

बड़ी स्क्रीन और लग्जरी फीचर्स से लैस होगा केबिन

नई नेक्सन के इंटीरियर को भी पूरी तरह अपग्रेड किया जा रहा है. स्पाई शॉट्स के मुताबिक, इसमें पहले से पतला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. स्टीयरिंग व्हील पर चमकने वाला टाटा का लोगो बरकरार रखा गया है.

फीचर्स की बात करें तो नई नेक्सन में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर और इन-बिल्ट डैशकैम जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. वहीं, सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिए जाने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: Helmet Expiry Date: आपने कब से नहीं बदला अपना हेलमेट, कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?

नए एटलस प्लेटफॉर्म और दमदार इंजन का मिलेगा साथ

इस एसयूवी में सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव इसके प्लेटफॉर्म के रूप में होगा. मौजूदा पुराने X1 प्लेटफॉर्म को छोड़कर नई नेक्सन टाटा के आधुनिक एटलस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बनेगी, जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक सभी पावरट्रेन को सपोर्ट करता है.

इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प जारी रह सकता है. दूसरी तरफ, पुराने 1.5-लीटर डीजल इंजन की जगह कंपनी का नया क्रायोजेट डीजल इंजन मिल सकता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा.

यह भी पढ़ें: Auto Expo 2027: लग्जरी कारों के शौकीन हो जाएं तैयार, दिल्ली में सजने वाला है ऑटो एक्सपो 2027

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Jensen Huang Car Collection: Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट
Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट
कार
BYD Denza Launch India: भारत में लॉन्च हुईं BYD की दो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, कीमत 90 लाख से शुरू
भारत में लॉन्च हुईं BYD की दो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, कीमत 90 लाख से शुरू
कार
Honda CR-V: नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी
नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी
कार
Best Selling Cars: अक्टूबर कार सेल्स में मारुति का दबदबा, Top-10 लिस्ट में 7 गाड़ियां शामिल
अक्टूबर कार सेल्स में मारुति का दबदबा, Top-10 लिस्ट में 7 गाड़ियां शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US में तकनीकी खराबी से भारत-अमेरिका उड़ानों पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी
US में तकनीकी खराबी से भारत-अमेरिका उड़ानों पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
क्रिकेट
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
बॉलीवुड
'रामायण' के तूफान के आगे भी 'दृश्यम 3' कर रही कमाई, जानें- 43 दिनों का प्रॉफिट
'रामायण' के तूफान के आगे भी 'दृश्यम 3' कर रही कमाई, जानें- 43 दिनों का प्रॉफिट
बॉलीवुड
बीवी को छोड़कर विदेशी महिला से की थी शादी, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी, की थी दो-दो शादी
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
एग्रीकल्चर
Fish Farming:मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget