New Tata Nexon: देश की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक Tata Nexon अब एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है. टाटा मोटर्स इस सब-4 मीटर एसयूवी की बिल्कुल नई जनरेशन पर काम कर रही है, जिसे कंपनी के भीतर गरुड़ कोडनेम दिया गया है. साल 2027 में लॉन्च होने वाली इस नई एसयूवी की महाराष्ट्र की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान कुछ ताजा स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं.

इन तस्वीरों से गाड़ी के बाहरी डिजाइन, केबिन लेआउट और प्लेटफॉर्म में होने वाले बड़े बदलावों का साफ अंदाजा मिल गया है. खास बात यह है कि कंपनी इसके साथ ही नई जनरेशन नेक्सन ईवी भी तैयार कर रही है, जिसका बाहरी लुक काफी हद तक पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा ही रहेगा.

सीधा और ज्यादा बॉक्सी होगा नया एक्सटीरियर डिजाइन

टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ी पूरी तरह कवर से ढकी हुई थी, लेकिन इसके आकार से पता चलता है कि नई नेक्सन का डिजाइन मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा सीधा और बॉक्सी होगा. इसका अगला हिस्सा पहले से ऊंचा दिख रहा है और रूफलाइन ज्यादा सपाट नजर आ रही है.

इस बदलाव से पीछे बैठने वाले यात्रियों को बेहतर हेडरूम और सामान रखने के लिए ज्यादा बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है. गाड़ी में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे-टेस्ट मॉडल में 17-इंच के पहिए दिखे हैं, जबकि टॉप वेरिएंट्स में 18-इंच के बड़े पहिए मिल सकते हैं. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल, लाइटिंग सेटअप, टेल लैंप्स और रियर बंपर को भी नया रूप दिया जाएगा.

बड़ी स्क्रीन और लग्जरी फीचर्स से लैस होगा केबिन

नई नेक्सन के इंटीरियर को भी पूरी तरह अपग्रेड किया जा रहा है. स्पाई शॉट्स के मुताबिक, इसमें पहले से पतला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. स्टीयरिंग व्हील पर चमकने वाला टाटा का लोगो बरकरार रखा गया है.

फीचर्स की बात करें तो नई नेक्सन में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर और इन-बिल्ट डैशकैम जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. वहीं, सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिए जाने की संभावना है.

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नए एटलस प्लेटफॉर्म और दमदार इंजन का मिलेगा साथ

इस एसयूवी में सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव इसके प्लेटफॉर्म के रूप में होगा. मौजूदा पुराने X1 प्लेटफॉर्म को छोड़कर नई नेक्सन टाटा के आधुनिक एटलस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बनेगी, जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक सभी पावरट्रेन को सपोर्ट करता है.

इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प जारी रह सकता है. दूसरी तरफ, पुराने 1.5-लीटर डीजल इंजन की जगह कंपनी का नया क्रायोजेट डीजल इंजन मिल सकता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा.

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