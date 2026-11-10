जबकि SUV लुक्स और ऊंची ड्राइविंग सीटिंग की शौकीन बहनों के लिए Tata Punch EV एक परफेक्ट तोहफा साबित हो सकती है. BaaS प्लान के साथ इसकी शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है और यह सिंगल चार्ज में 365 से 468 किलोमीटर तक की लंबी रेंज देने का दावा करती है. इसका 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाला मस्कुलर केबिन सेफ्टी के मामले में बेहद मजबूत है.