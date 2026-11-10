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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCheapest Electric Cars: भाई दूज पर बहन को दें Electric Car का तोहफा, ये हैं 5 सस्ते ऑप्शन

Cheapest Electric Cars: भाई दूज पर बहन को दें Electric Car का तोहफा, ये हैं 5 सस्ते ऑप्शन

Cheapest Electric Cars: भाई दूज के खास मौके पर अपनी बहन को गिफ्ट करें ये 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें. एमजी कॉमेट, टाटा टियागो और पंच ईवी की कीमत और फीचर्स देखें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 10 Nov 2026 08:50 AM (IST)
Cheapest Electric Cars: भाई दूज के खास मौके पर अपनी बहन को गिफ्ट करें ये 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें. एमजी कॉमेट, टाटा टियागो और पंच ईवी की कीमत और फीचर्स देखें.

Cheapest Electric Cars: भाई दूज का पवित्र त्योहार बहन के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने का एक बेहद खास अवसर होता है. अगर आप इस बार अपनी बहन को एक ऐसा अनूठा तोहफा देना चाहते हैं जो टिकाऊ, आधुनिक और किफायती हो तो इलेक्ट्रिक कार एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. क्योंकि पेट्रोल-डीजल की महंगाई से दूर यह एक बेहद समझदारी भरा गिफ्ट होगा.

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इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी बहन का रोजमर्रा का सफर बेहद आरामदायक और थकावट-मुक्त हो जाएगा. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की वजह से इसे छोटी गलियों और भारी ट्रैफिक में चलाना बहुत आसान रहता है. साथ ही प्रति किलोमीटर चलने की लागत बेहद सस्ती होने के कारण हर महीने पेट्रोल का भारी-भरकम खर्च भी पूरी तरह बच जाता है.
इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी बहन का रोजमर्रा का सफर बेहद आरामदायक और थकावट-मुक्त हो जाएगा. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की वजह से इसे छोटी गलियों और भारी ट्रैफिक में चलाना बहुत आसान रहता है. साथ ही प्रति किलोमीटर चलने की लागत बेहद सस्ती होने के कारण हर महीने पेट्रोल का भारी-भरकम खर्च भी पूरी तरह बच जाता है.
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बजट फ्रेंडली ऑप्शन्स की बात करें तो MG Comet EV इस लिस्ट में एक बेहद आकर्षक और ट्रेंडी विकल्प के रूप में सामने आती है. BaaS यानी बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल के तहत इसकी शुरुआती कीमत केवल 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका कॉम्पैक्ट साइज तंग पार्किंग और शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए बहनों की पहली पसंद बन जाता है.
बजट फ्रेंडली ऑप्शन्स की बात करें तो MG Comet EV इस लिस्ट में एक बेहद आकर्षक और ट्रेंडी विकल्प के रूप में सामने आती है. BaaS यानी बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल के तहत इसकी शुरुआती कीमत केवल 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका कॉम्पैक्ट साइज तंग पार्किंग और शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए बहनों की पहली पसंद बन जाता है.
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जबकि अगर आप हैचबैक कार अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो Tata Tiago EV से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता. यह कार 226 से 285 किलोमीटर तक की बेहतरीन ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और मजबूत सुरक्षा फीचर्स के साथ आने वाली यह कार शहर में रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने-जाने के लिए एकदम सही है.
जबकि अगर आप हैचबैक कार अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो Tata Tiago EV से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता. यह कार 226 से 285 किलोमीटर तक की बेहतरीन ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और मजबूत सुरक्षा फीचर्स के साथ आने वाली यह कार शहर में रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने-जाने के लिए एकदम सही है.
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जबकि SUV लुक्स और ऊंची ड्राइविंग सीटिंग की शौकीन बहनों के लिए Tata Punch EV एक परफेक्ट तोहफा साबित हो सकती है. BaaS प्लान के साथ इसकी शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है और यह सिंगल चार्ज में 365 से 468 किलोमीटर तक की लंबी रेंज देने का दावा करती है. इसका 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाला मस्कुलर केबिन सेफ्टी के मामले में बेहद मजबूत है.
जबकि SUV लुक्स और ऊंची ड्राइविंग सीटिंग की शौकीन बहनों के लिए Tata Punch EV एक परफेक्ट तोहफा साबित हो सकती है. BaaS प्लान के साथ इसकी शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है और यह सिंगल चार्ज में 365 से 468 किलोमीटर तक की लंबी रेंज देने का दावा करती है. इसका 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाला मस्कुलर केबिन सेफ्टी के मामले में बेहद मजबूत है.
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लेकिन अगर आपकी बहन को कुछ अलग, आरामदायक और प्रीमियम केबिन वाली कार पसंद है तो Citroen eC3 X भी एक बेहतरीन ऑप्शन है. लगभग 330 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज के साथ आने वाली यह कार बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन और आरामदायक राइडिंग फील देती है. इसका मॉडर्न डिज़ाइन और बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले केबिन को काफी फ्यूचरिस्टिक और शानदार फील प्रदान करते हैं.
लेकिन अगर आपकी बहन को कुछ अलग, आरामदायक और प्रीमियम केबिन वाली कार पसंद है तो Citroen eC3 X भी एक बेहतरीन ऑप्शन है. लगभग 330 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज के साथ आने वाली यह कार बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन और आरामदायक राइडिंग फील देती है. इसका मॉडर्न डिज़ाइन और बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले केबिन को काफी फ्यूचरिस्टिक और शानदार फील प्रदान करते हैं.
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अगर प्रीमियम और नए सेगमेंट की बात करें तो Kia Syros EV भी अपनी शानदार एंट्री से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में धूम मचा रही है. आधुनिक फीचर्स, AI कनेक्टिविटी और लंबे केबिन स्पेस के साथ आने वाली यह कार उन खरीदारों के लिए बेस्ट है जो थोड़ा ज्यादा बजट में अपनी बहन को एक सुपर-स्टाइलिश और हाई-टेक इलेक्ट्रिक एसयूवी गिफ्ट करना चाहते हैं.
अगर प्रीमियम और नए सेगमेंट की बात करें तो Kia Syros EV भी अपनी शानदार एंट्री से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में धूम मचा रही है. आधुनिक फीचर्स, AI कनेक्टिविटी और लंबे केबिन स्पेस के साथ आने वाली यह कार उन खरीदारों के लिए बेस्ट है जो थोड़ा ज्यादा बजट में अपनी बहन को एक सुपर-स्टाइलिश और हाई-टेक इलेक्ट्रिक एसयूवी गिफ्ट करना चाहते हैं.
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बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां गिफ्ट करने से न केवल फ्यूल का खर्च कम होता है. बल्कि मेंटेनेंस का झंझट भी खत्म हो जाता है. इनमें इंजन ऑयल बदलने या बार-बार मैकेनिक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती. घर पर ही 15A पावर सॉकेट या वॉल-बॉक्स चार्जर की मदद से रातभर में कार को आसानी से फुल चार्ज किया जा सकता है.
बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां गिफ्ट करने से न केवल फ्यूल का खर्च कम होता है. बल्कि मेंटेनेंस का झंझट भी खत्म हो जाता है. इनमें इंजन ऑयल बदलने या बार-बार मैकेनिक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती. घर पर ही 15A पावर सॉकेट या वॉल-बॉक्स चार्जर की मदद से रातभर में कार को आसानी से फुल चार्ज किया जा सकता है.
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इस भाई दूज पर अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने और उसके सफर को आसान बनाने के लिए इनमें से कोई भी बजट-फ्रेंडली ईवी चुन सकते हैं. तुरंत नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लें और फेस्टिव सीजन में मिलने वाले बंपर ऑफर्स तथा बैंक डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाकर अपनी बहन के लिए एक चमचमाती नई इलेक्ट्रिक कार बुक कराएं.
इस भाई दूज पर अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने और उसके सफर को आसान बनाने के लिए इनमें से कोई भी बजट-फ्रेंडली ईवी चुन सकते हैं. तुरंत नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लें और फेस्टिव सीजन में मिलने वाले बंपर ऑफर्स तथा बैंक डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाकर अपनी बहन के लिए एक चमचमाती नई इलेक्ट्रिक कार बुक कराएं.
Published at : 10 Nov 2026 08:50 AM (IST)
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