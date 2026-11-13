BYD Denza Launch India: भारतीय लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बाजार में आज एक बड़ा धमाका हुआ है. दिग्गज ईवी निर्माता कंपनी BYD ने अपने प्रीमियम सब-ब्रांड Denza के साथ भारत में आधिकारिक एंट्री कर ली है. कंपनी ने एक साथ दो शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां- Denza Z9 GT और Denza D9 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है.

इनमें लग्जरी एमपीवी डेंजा D9 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 90 लाख रुपये रखी गई है, जबकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड Z9 GT की कीमत 1.56 करोड़ रुपये तय की गई है. ग्राहक 10 लाख रुपये के टोकन अमाउंट के साथ दोनों गाड़ियों की प्री-बुकिंग शुरू कर सकते हैं.

देश के इन 6 बड़े शहरों में खुलेंगे डीलरशिप

साल 2010 में BYD और मर्सिडीज-बेंज ग्रुप के जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू हुई डेंजा अब पूरी तरह से BYD के स्वामित्व में है. भारत में इस ब्रांड को बीवाईडी की मौजूदा कारों से ऊपर के लग्जरी सेगमेंट में रखा गया है. शुरुआत में कंपनी देश के छह प्रमुख शहरों- बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम और अहमदाबाद में अपने डीलरशिप नेटवर्क के जरिए इन गाड़ियों की बिक्री करेगी.

Denza Z9 GT, सुपरकार जैसी रफ्तार और दमदार रेंज

डेंजा Z9 GT एक चार-दरवाजों वाली स्पोर्टी शूटिंग ब्रेक इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप दिया गया है. ये मोटर्स मिलकर करीब 1,140 bhp की जबरदस्त पावर और 1,210 Nm का टॉर्क पैदा करती हैं. कंपनी का दावा है कि यह कार महज 2.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 270 किमी प्रति घंटा है.

इसमें 122.49 kWh की दूसरी जनरेशन की ब्लेड बैटरी लगी है, जो NEDC साइकिल के तहत 670 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसके केबिन में 17.3-इंच की मुख्य स्क्रीन, 20-स्पीकर साउंड सिस्टम, मसाज सीटें और रियर-व्हील स्टीयरिंग जैसी आधुनिक तकनीकें दी गई हैं.

यह भी पढ़ें: Auto Expo 2027: लग्जरी कारों के शौकीन हो जाएं तैयार, दिल्ली में सजने वाला है ऑटो एक्सपो 2027

Denza D9, चलती-फिरती लग्जरी लाउंज है यह इलेक्ट्रिक MPV

दूसरी तरफ, 90 लाख रुपये की कीमत वाली डेंजा D9 एक 7-सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी है, जिसे खासतौर पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसकी दूसरी कतार में 10-पॉइंट मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन वाली कैप्टन सीट्स मिलती हैं. इसमें 115.07 kWh की बैटरी दी गई है, जो फ्रंट-व्हील-ड्राइव मोटर को 456 bhp की पावर देती है.

यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर WLTC साइकिल में 608 किमी की रेंज देती है. कंपनी के मुताबिक, सही चार्जर मिलने पर यह महज 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. भारतीय बाजार में D9 का मुकाबला MG M9 और टोयोटा वेलफायर जैसी गाड़ियों से होगा, जबकि Z9 GT की टक्कर BMW i5 M60 से मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: Best Selling Cars: अक्टूबर कार सेल्स में मारुति का दबदबा, Top-10 लिस्ट में 7 गाड़ियां शामिल