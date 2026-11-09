Diesel SUVs: 21.80 kmpl तक माइलेज, ये हैं भारत की सबसे किफायती Diesel SUVs
Diesel SUVs: भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 4 डीजल मिड-साइज एसयूवी गाड़ियां. हुंडई क्रेटा से लेकर किआ सेल्टॉस तक देखें माइलेज और वेरिएंट्स की पूरी लिस्ट.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 09 Nov 2026 05:21 PM (IST)
Diesel SUVs: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जब बात लंबी दूरी तय करने और तगड़ा माइलेज पाने की आती है. तो डीजल इंजनों का कोई मुकाबला नहीं है. दमदार लो-एंड टॉर्क और रिफाइंड परफॉर्मेंस की वजह से भारतीय कार खरीदारों के बीच आज भी डीजल गाड़ियों का एक अलग ही क्रेज बना हुआ है.
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अगर आप भी लंबी यात्राओं के लिए एक ऐसी एसयूवी खोज रहे हैं जो आपकी जेब पर पेट्रोल का भारी-भरकम बोझ न डाले तो देश में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं. एआरएआई द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर बाजार में 21.80 किमी/लीटर तक का बंपर माइलेज देने वाली सबसे किफायती मिड-साइज़ डीजल एसयूवी मौजूद हैं.
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इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा का नाम आता है जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. इसमें 1.5-लीटर का पावरफुल टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है. इसका मैनुअल वेरिएंट 21.80 किमी/लीटर तक का रिकॉर्ड-तोड़ माइलेज देता है. जबकि ऑटोमैटिक वेरिएंट में 19.1 किमी/लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है.
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वहीं किआ सेल्टॉस भी माइलेज के मामले में कमाल का प्रदर्शन करती है. क्रेटा वाले 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ यह एसयूवी मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.70 किमी/लीटर का शानदार माइलेज निकालती है. वहीं इसका ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वेरिएंट 19.1 किमी/लीटर का एवरेज आसानी से दे देता है.
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लेकिन अगर आपको 7-सीटर एसयूवी की जरूरत है और साथ में बचत भी चाहते हैं. तो महिंद्रा XUV700 एक जबरदस्त ऑप्शन साबित होती है. इसमें 2.2-लीटर का ताकतवर एमहॉक डीजल इंजन मिलता है. 185hp की तगड़ी पावर देने के बावजूद यह मैनुअल में 17 kmpl और ऑटोमैटिक में 16.57 kmpl का माइलेज दे देती है.
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टाटा हैरियर भी डीजल सेगमेंट में दमदार मौजूदगी दर्ज कराती है. इसमें 2.0-लीटर का क्रायोटेक टर्बो-डीजल इंजन लगा हुआ है. इस कार की सबसे खास खूबी यह है कि इसके मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक दोनों ही वेरिएंट्स में 16.8 kmpl का एक जैसा माइलेज मिलता है.
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वहीं इन सभी डीजल SUV की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लंबी दूरी के सफर को बेहद किफायती बना देती हैं. पेट्रोल कारों के मुकाबले इनका रनिंग कॉस्ट काफी कम आता है. जिससे हर महीने फ्यूल बिल में हजारों रुपये की सीधी बचत होती है.
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अगर कीमतों की बात करें तो इस सेगमेंट की शुरुआत 12.68 लाख रुपये से हो जाती है. क्रेटा और सेल्टॉस जहां कम बजट में ज्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए परफेक्ट हैं. वहीं XUV700 और हैरियर उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो बड़ी फैमिली के लिए ज्यादा स्पेस, पावर और सॉलिड सेफ्टी रेटिंग की मांग करते हैं.
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अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन या नए साल पर एक नई डीजल एसयूवी घर लाने की सोच रहे हैं. तो पुरानी सोच छोड़कर अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनें. अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लें और अपने बजट के अनुसार सबसे किफायती डीजल एसयूवी की डील आज ही फाइनल करें.