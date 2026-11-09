अगर कीमतों की बात करें तो इस सेगमेंट की शुरुआत 12.68 लाख रुपये से हो जाती है. क्रेटा और सेल्टॉस जहां कम बजट में ज्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए परफेक्ट हैं. वहीं XUV700 और हैरियर उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो बड़ी फैमिली के लिए ज्यादा स्पेस, पावर और सॉलिड सेफ्टी रेटिंग की मांग करते हैं.