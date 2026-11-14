पंजाब चुनाव 2027: सत्ता वापसी के लिए AAP ने बदली रणनीति, इन सांसदों को दिया टिकट

पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. पार्टी ने सत्ता में वापसी की तैयारी के तहत लोकसभा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है. उम्मीदवारों की दूसरी सूची में दो मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है. वहीं, तीसरे सांसद को भी चुनाव लड़ाने की संभावना जताई जा रही है.

आम आदमी पार्टी ने संगरूर से लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को बरनाला और होशियारपुर के सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल को फगवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है. पंजाब में पार्टी के कुल तीन लोकसभा सांसद हैं. तीसरे सांसद मलविंदर सिंह कंग के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ है.

अगर मीत हेयर और राज कुमार चब्बेवाल विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो लोकसभा की उनकी सीटें खाली हो जाएंगी. इसके बाद इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराना पड़ेगा.

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92 सीटों वाली जीत दोहराने की चुनौती

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. अब पार्टी के सामने उस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है. इस बार उसे अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब भी जनता को देना होगा.

इसी तैयारी के तहत पार्टी ने चुनाव से करीब तीन महीने पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं. अब तक 117 में से 71 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है.

7 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे

पार्टी की दूसरी सूची में सात मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं. इनमें कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां का नाम भी शामिल है. उन्होंने 2022 में लंबी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को हराया था.

इस बार उनकी जगह उनके भतीजे रणधीर सिंह धीर खुड़ियां को टिकट दिया गया है. इसके अलावा पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान और लालजीत सिंह भुल्लर को भी टिकट नहीं मिला है.

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अभी 46 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित होने बाकी हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक, प्रत्याशियों का चयन सर्वे और जनता से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है. दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की चर्चा और मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है.