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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव 2027: सत्ता वापसी के लिए AAP ने बदली रणनीति, इन सांसदों को दिया टिकट

पंजाब चुनाव 2027: सत्ता वापसी के लिए AAP ने बदली रणनीति, इन सांसदों को दिया टिकट

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने रणनीति बदलते हुए दो लोकसभा सांसदों को मैदान में उतारा है. पार्टी के सामने 2022 की जीत दोहराने और सत्ता में वापसी की चुनौती है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 14 Nov 2026 08:41 AM (IST)
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पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. पार्टी ने सत्ता में वापसी की तैयारी के तहत लोकसभा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है. उम्मीदवारों की दूसरी सूची में दो मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है. वहीं, तीसरे सांसद को भी चुनाव लड़ाने की संभावना जताई जा रही है.

आम आदमी पार्टी ने संगरूर से लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को बरनाला और होशियारपुर के सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल को फगवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है. पंजाब में पार्टी के कुल तीन लोकसभा सांसद हैं. तीसरे सांसद मलविंदर सिंह कंग के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ है.

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अगर मीत हेयर और राज कुमार चब्बेवाल विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो लोकसभा की उनकी सीटें खाली हो जाएंगी. इसके बाद इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराना पड़ेगा.

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92 सीटों वाली जीत दोहराने की चुनौती

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. अब पार्टी के सामने उस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है. इस बार उसे अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब भी जनता को देना होगा.

इसी तैयारी के तहत पार्टी ने चुनाव से करीब तीन महीने पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं. अब तक 117 में से 71 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है.

7 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे

पार्टी की दूसरी सूची में सात मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं. इनमें कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां का नाम भी शामिल है. उन्होंने 2022 में लंबी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को हराया था.

इस बार उनकी जगह उनके भतीजे रणधीर सिंह धीर खुड़ियां को टिकट दिया गया है. इसके अलावा पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान और लालजीत सिंह भुल्लर को भी टिकट नहीं मिला है.

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अभी 46 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित होने बाकी हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक, प्रत्याशियों का चयन सर्वे और जनता से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है. दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की चर्चा और मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Nov 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
AAP PUNJAB NEWS Punjab Elections 2027
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