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हिंदी न्यूज़ऑटोOctober Car Sales: अक्टूबर में ऑटो सेक्टर की बंपर सेल, कार और बाइक की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल

October Car Sales: अक्टूबर में ऑटो सेक्टर की बंपर सेल, कार और बाइक की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल

October Car Sales: SIAM के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 12.4% और दोपहिया वाहनों की सेल 16.1% बढ़ी है, जानिए फेस्टिव डिमांड और डीलरशिप डिस्पैच की पूरी डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 07:50 AM (IST)
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October Car Sales: देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अक्टूबर का महीना बेहद शानदार साबित हुआ है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM की ओर से जारी ताजा बिक्री आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में घरेलू बाजार में कारों और दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. नवंबर के पहले हफ्ते में मनाए गए धनतेरस और दिवाली के त्योहार को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनियों ने डीलरशिप पर बड़ी संख्या में गाड़ियां भेजीं. इसी का नतीजा रहा कि पिछले साल की मजबूत बिक्री के बावजूद इस बार सभी प्रमुख सेगमेंट में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है.

पैसेंजर व्हीकल्स ने पहली बार पार किया 5 लाख का आंकड़ा

SIAM के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स कार, एसयूवी और वैन की थोक बिक्री सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत बढ़कर 5.19 लाख यूनिट्स के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई. पिछले साल इसी महीने में कंपनियों ने डीलर्स को 4.62 लाख यूनिट्स की आपूर्ति की थी. SIAM के महानिदेशक राजेश मेनन ने इस उपलब्धि पर कहा कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ने अब तक का अपना सबसे मजबूत अक्टूबर प्रदर्शन दर्ज किया है और पहली बार मासिक बिक्री में 5 लाख यूनिट्स के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार किया है.

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बाइक और स्कूटर की बिक्री में 16.1 प्रतिशत की तेजी

कारों के साथ-साथ दोपहिया वाहनों के बाजार में भी त्योहारी रौनक साफ दिखाई दी. अक्टूबर के दौरान घरेलू टू-व्हीलर डिस्पैच 16.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 25.78 लाख यूनिट्स पर पहुंच गया. जबकि एक साल पहले यानी अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 22.20 लाख यूनिट्स रहा था. ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों से आई मजबूत त्योहारी मांग के चलते टू-व्हीलर कंपनियों के शोरूम में स्टॉक की भारी सप्लाई की गई, जिससे इस सेगमेंट को बड़ी मजबूती मिली.

थ्री-व्हीलर सेगमेंट ने दर्ज की सबसे ज्यादा ग्रोथ

ऑटोमोबाइल उद्योग के तीनों प्रमुख हिस्सों में सबसे तेज रफ्तार थ्री-व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिली. आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में घरेलू थ्री-व्हीलर की बिक्री सालाना आधार पर 25.7 प्रतिशत उछलकर 1.03 लाख यूनिट्स हो गई. पिछले साल इसी अवधि में कुल 82,190 थ्री-व्हीलर वाहन बिके थे. यात्री और मालवाहक दोनों तरह के तिपहिया वाहनों की बढ़ती मांग ने इस सेगमेंट की बिक्री को एक लाख के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है.

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धनतेरस और दिवाली की खरीदारी का सीधा असर

ऑटो सेक्टर में आई इस ऐतिहासिक तेजी के पीछे त्योहारी कैलेंडर का बड़ा हाथ रहा. चूंकि इस साल धनतेरस और दिवाली का पर्व नवंबर के पहले सप्ताह में था, इसलिए ऑटो कंपनियों ने ग्राहकों की संभावित भीड़ और वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए अक्टूबर में ही डीलर्स के पास रिकॉर्ड स्तर पर स्टॉक पहुंचा दिया था. इसी रणनीति के चलते एक साल पहले के मजबूत आंकड़ों के बावजूद भारतीय वाहन बाजार ने बिक्री के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 07:50 AM (IST)
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