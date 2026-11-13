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हिंदी न्यूज़ऑटोCarJensen Huang Car Collection: Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट

Jensen Huang Car Collection: Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट

Jensen Huang Car Collection: Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग लग्जरी और स्पोर्ट्स कारों के बेहद शौकीन हैं, जानिए उनके कार कलेक्शन में कौन-सी महंगी गाड़ियां शामिल हैं और इनकी कीमत व खासियत क्या है

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 08:41 PM (IST)
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Jensen Huang Car Collection: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्रांति लाने वाली दिग्गज चिप कंपनी Nvidia के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. निजी विवादों और अफेयर के आरोपों में पकड़े जाने के बाद जेनसन हुआंग ने 12 नवंबर 2026 को Nvidia के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है.

कंपनी के साथ उनके 33 साल लंबे सफर के थमने के बाद अब कंपनी की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है. अपनी सिग्नेचर ब्लैक लेदर जैकेट के लिए पहचाने जाने वाले हुआंग जितनी दिलचस्पी तेज रफ्तार माइक्रोचिप्स में रखते हैं, उतना ही लगाव उन्हें लग्जरी और स्पोर्ट्स कारों से भी है.

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Mercedes-Maybach GLS 600 और S-Class का शाही अंदाज

जेनसन हुआंग के कार कलेक्शन में सबसे आलीशान नामों में Mercedes-Maybach GLS 600 शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने यह अल्ट्रा-लग्जरी एसयूवी अपनी ताइवान यात्रा के दौरान खरीदी थी, जिसकी कीमत करीब 3.18 लाख डॉलर बताई जाती है.

इसके अलावा उनके पास एक Mercedes-Benz S-Class भी रही है, जिससे एक खास किस्सा जुड़ा है. Nvidia के IPO के बाद हुआंग ने अपने माता-पिता को यह कार तोहफे में देने के लिए कंपनी के कुछ शेयर बेचे थे. कंपनी के शेयरों में आए ऐतिहासिक उछाल के बाद खुद हुआंग ने मजाक में इसे दुनिया की सबसे महंगी मर्सिडीज बताया था.

Porsche 911 Turbo और Lamborghini Urus जैसी दमदार गाड़ियां

आरामदायक लग्जरी कारों के साथ-साथ जेनसन हुआंग को हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कारें भी बेहद पसंद हैं. उन्हें कई बार खुद Porsche 911 Turbo ड्राइव करते हुए देखा गया है, जिसकी कीमत करीब 3.8 करोड़ रुपये के आसपास है.

इसके अलावा उनके गैराज में इटैलियन सुपरकार कंपनी लेम्बोर्गिनी की सबसे पॉपुलर एसयूवी Lamborghini Urus भी मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है. मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम Ferrari और Koenigsegg जैसी दुर्लभ सुपरकारों से भी जोड़ा जाता रहा है.

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Tesla की इलेक्ट्रिक कारों का भी रहा है कलेक्शन

टेक जगत के दिग्गज होने के नाते हुआंग के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी अच्छा-खासा कलेक्शन रहा है. उनके पास एलन मस्क की कंपनी Tesla की कई गाड़ियां रही हैं, जिनमें दो सफेद रंग की Tesla Model S सेडान और एक Tesla Model X एसयूवी शामिल है. इसके अलावा, उन्होंने अपनी पत्नी लोरी के लिए एक स्पोर्टी Toyota Supra भी खरीदी थी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 08:41 PM (IST)
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