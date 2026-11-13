Jensen Huang Car Collection: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्रांति लाने वाली दिग्गज चिप कंपनी Nvidia के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. निजी विवादों और अफेयर के आरोपों में पकड़े जाने के बाद जेनसन हुआंग ने 12 नवंबर 2026 को Nvidia के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है.

कंपनी के साथ उनके 33 साल लंबे सफर के थमने के बाद अब कंपनी की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है. अपनी सिग्नेचर ब्लैक लेदर जैकेट के लिए पहचाने जाने वाले हुआंग जितनी दिलचस्पी तेज रफ्तार माइक्रोचिप्स में रखते हैं, उतना ही लगाव उन्हें लग्जरी और स्पोर्ट्स कारों से भी है.

Mercedes-Maybach GLS 600 और S-Class का शाही अंदाज

जेनसन हुआंग के कार कलेक्शन में सबसे आलीशान नामों में Mercedes-Maybach GLS 600 शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने यह अल्ट्रा-लग्जरी एसयूवी अपनी ताइवान यात्रा के दौरान खरीदी थी, जिसकी कीमत करीब 3.18 लाख डॉलर बताई जाती है.

इसके अलावा उनके पास एक Mercedes-Benz S-Class भी रही है, जिससे एक खास किस्सा जुड़ा है. Nvidia के IPO के बाद हुआंग ने अपने माता-पिता को यह कार तोहफे में देने के लिए कंपनी के कुछ शेयर बेचे थे. कंपनी के शेयरों में आए ऐतिहासिक उछाल के बाद खुद हुआंग ने मजाक में इसे दुनिया की सबसे महंगी मर्सिडीज बताया था.

Porsche 911 Turbo और Lamborghini Urus जैसी दमदार गाड़ियां

आरामदायक लग्जरी कारों के साथ-साथ जेनसन हुआंग को हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कारें भी बेहद पसंद हैं. उन्हें कई बार खुद Porsche 911 Turbo ड्राइव करते हुए देखा गया है, जिसकी कीमत करीब 3.8 करोड़ रुपये के आसपास है.

इसके अलावा उनके गैराज में इटैलियन सुपरकार कंपनी लेम्बोर्गिनी की सबसे पॉपुलर एसयूवी Lamborghini Urus भी मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है. मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम Ferrari और Koenigsegg जैसी दुर्लभ सुपरकारों से भी जोड़ा जाता रहा है.

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Tesla की इलेक्ट्रिक कारों का भी रहा है कलेक्शन

टेक जगत के दिग्गज होने के नाते हुआंग के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी अच्छा-खासा कलेक्शन रहा है. उनके पास एलन मस्क की कंपनी Tesla की कई गाड़ियां रही हैं, जिनमें दो सफेद रंग की Tesla Model S सेडान और एक Tesla Model X एसयूवी शामिल है. इसके अलावा, उन्होंने अपनी पत्नी लोरी के लिए एक स्पोर्टी Toyota Supra भी खरीदी थी.

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