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शरद कपूर ने बॉलीवुड से मांगा काम, इमोशनल होकर बोले- 'थोड़ा सा मोरल सपोर्ट भी काफी है'

जोश एक्टर शरद कपूर की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में एक्टर बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म से काम देने की अपील कर रहे हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 08:50 AM (IST)
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शाहरुख खान के साथ जोश में नजर आए एक्टर शरद कपूर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. वीडियो में एक्टर को पहचान पाना मुश्किल है. वे खराब माली हालत की वजह से मजबूरी में अपने चार पालतू कुत्तों को एक एनिमल वेलफेयर सेंटर भेजते दिख रहे हैं. वे ये भी बताते है कि बार्सिलोना में फुटबॉल खेलते समय उन्हें चोट लग गई. वहीं शरद कपूर की एक और वीडियो आई है जिसमें वे काम देने की गुजारिश करते दिख रहे हैं.

शरद कपूर ने मांगा काम
दरअसल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अभिनेता कैमरे के सामने बात करते हुए बता रहे हैं कि उन्हें अपने कुत्तों को वहां भेजने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा. वीडियो में शरद कहते हैं, “आज मैं थोड़ा उदास हूं क्योंकि मेरे 4 बच्चों को एक अच्छी जगह भेज दिया गया है. लेकिन मैं सेंटर से अपील करना चाहता हूँ कि मैं बस कोई अच्छा काम ढूंढ़ रहा हूं. मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है और मुझे पता है कि आपने हमेशा अपने आस-पास के लोगों का साथ दिया है. इसलिए, अगर आप मेरा सहयोग कर सकें, तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा.”

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शरद आगे कहते हैं,“मेरे लिए थोड़ा सा मोरल सपोर्ट भी काफी है. मैं एक बेहतरीन अभिनेता हूं और आप यह अच्छी तरह जानते हैं. सच तो यह है कि पैसे की कोई समस्या नहीं है. बात बस इतनी है कि मैं फिर से काम शुरू करने का इंतजार कर रहा हूं, शायद जनवरी से मैं फिर से काम शुरू कर दूं.”

 

 
 
 
 
 
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कैसे लगी शरद कपूर को चोट
अपनी सेहत के बारे में पूछे जाने पर, अभिनेता ने कहा, "मैं बेवकूफों की तरह बार्सिलोना में फुटबॉल खेलने चला गया. टीम में बड़े-बड़े खिलाड़ी थे. मुझे लगा कि मैं भी कोई तगड़ा खिलाड़ी हूं.अचानक मुझे लगा कि मैं मेसी बन गया हूं. खेल के दौरान एक खिलाड़ी का पैर मेरे पैर से टकरा गया. जैसे ही उसका पैर मेरे पैर से लगा, मुझे समझ आ गया कि मुझे बहुत गहरी चोट लगने वाली है."

ओटीटी पर मांगा काम
उन्होंने आगे कहा, "यह सभी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. आज के समय में, भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है. नेटफ्लिक्स कम से कम 5 से 7 अरब लोगों तक पहुंचता है. इसलिए, यह एक बड़ा मौका है. अगर मुझे OTT पर काम करने का मौका मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी. और मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा. भगवान सभी का भला करे. जय हिंद."

जया भट्टाचार्या ने की शरद कपूर की मदद की अपील
बता दें कि एक्ट्रेस जया भट्टाचार्या ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शरद कपूर की ये वीडियो शेयर की है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, "साल 2001 में शरद कपूर से मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, और अब इतने समय बाद मैं उनसे फिर मिला हूं. वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी लोगों से बस एक छोटी सी उम्मीद रखते है, थोड़ा सा सपोर्ट...जी हां, थोड़ा सा सपोर्ट बहुत मायने रखता है. इसलिए, जो लोग नए शो या फिल्में बना रहे हैं, उनसे मेरी एक खास गुजारिश है. प्लीज देखें कि क्या यह बेहतरीन अभिनेता आपके किसी किरदार के लिए फिट बैठता है." 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
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