जानकारी दें दे कि इन सभी मिनी लोडिंग वाहनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत कम डीजल या सीएनजी की खपत करते हैं. कम फ्यूल खर्च होने की वजह से राशन ढुलाई का मुनाफा काफी बचत कराता है. साथ ही इनके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से और कम कीमत में मिल जाते हैं जिससे गाड़ी चलाना सस्ता पड़ता है.