Children Day 2026: भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है. इस दिन स्कूलों में बच्चों के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. कहीं खेल प्रतियोगिताएं तो कहीं मनोरंजक गतिविधियां रखी जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाल दिवस के लिए 14 नवंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई?

दरअसल, यह तारीख देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से जुड़ी है. उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुआ था. बच्चों के प्रति उनके स्नेह और लगाव के कारण ही उन्हें प्यार से 'चाचा नेहरू' कहा जाने लगा. 14 नवंबर 2026 को उनकी 137वीं जयंती मनाई जा रही है. ऐसे में जानिए आखिर बच्चे उन्हें क्यों चाचा कह कर पुकारते थे.

अपनेपन की वजह से चाचा नाम मिला

पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों के बीच समय बिताना काफी पसंद था. प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद वह बच्चों से मिलने और उनसे बातचीत करने के लिए समय निकालते थे. बच्चों के साथ उनका व्यवहार औपचारिक नहीं, बल्कि अपनापन भरा होता था. वह उनके साथ हंसते-बोलते, उनकी बातें सुनते और उन्हें समझने की कोशिश करते थे. उनके इसी व्यवहार ने बच्चों के मन में उनके लिए खास जगह बना दी थी. बच्चे उन्हें एक बड़े नेता या प्रधानमंत्री के रूप में देखने के बजाय परिवार के किसी अपने सदस्य की तरह मानते थे. इसी रिश्ते की वजह से उनके नाम के साथ चाचा जुड़ गया.

बच्चों को देश का भविष्य मानते थे नेहरू

नेहरू का मानना था कि किसी भी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के बच्चों को कैसी शिक्षा, परवरिश और अवसर मिलते हैं. वह बच्चों को सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी मानते थे. उनका विचार था कि आज के बच्चे ही आगे चलकर देश की राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और दूसरे क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसलिए उनके विकास पर ध्यान देना जरूरी है. नेहरू शिक्षा के साथ बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को भी महत्वपूर्ण मानते थे. वह चाहते थे कि बच्चों को ऐसा वातावरण मिले, जहां वे सवाल पूछ सकें, नई चीजें सीख सकें और अपनी प्रतिभा को पहचान सकें.

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बच्चों और गुलाब के फूलों से था खास लगाव

जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरों में अक्सर उनके कोट पर लाल गुलाब लगा दिखाई देता है. यह उनकी पहचान का एक खास हिस्सा बन गया था. उन्हें फूलों से भी काफी लगाव था और गुलाब उनके पसंदीदा फूलों में शामिल था. बच्चों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वे उनके जन्मदिन को भी उत्साह के साथ मनाते थे. नेहरू बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते थे और उनकी मासूमियत को बेहद खास मानते थे. यही वजह रही कि उनके व्यक्तित्व की पहचान सिर्फ एक बड़े नेता के रूप में नहीं, बल्कि बच्चों के प्रिय चाचा के रूप में भी बनी.

नेहरू के जन्मदिन पर ही बाल दिवस मनाने की वजह

भारत में बाल दिवस की तारीख हमेशा से 14 नवंबर नहीं थी. पहले देश में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था. यह तारीख संयुक्त राष्ट्र की ओर से मनाए जाने वाले विश्व बाल दिवस से जुड़ी थी. 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया. इसके बाद उनके बच्चों के प्रति प्रेम और योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती यानी 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया. इस तरह नेहरू के जन्मदिन को बच्चों के नाम समर्पित कर दिया गया.

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