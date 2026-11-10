EVs with V2L Technology: बिजली जाने पर आएंगी काम, ये Electric Cars हैं खास
EVs with V2L Technology: बिजली कटने पर अब आपकी इलेक्ट्रिक कार बनेगी पावर बैंक. जानिए Tata, Hyundai, BYD और MG की V2L और V2H तकनीक वाली गाड़ियों की पूरी लिस्ट.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 10 Nov 2026 11:57 AM (IST)
EVs with V2L Technology: जब भी हमारे देश में लाइट खराब होती है तो घर के पंखे, लाइटें, टीवी और वाई-फाई सब बंद हो जाते हैं. ऐसे में अगर आपका इनवर्टर भी डाउन हो जाए तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली इलेक्ट्रिक कारें आ चुकी हैं जो बिजली जाने पर आपके घर के लिए इनवर्टर का काम करती हैं.
1/8
बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों में आ रही इस आधुनिक और काम की तकनीक को व्हीकल-टू-लोड और व्हीकल-टू-होम चार्जिंग कहा जाता है. इस फीचर की मदद से आप कार के चार्जिंग पोर्ट में एक खास एडाप्टर लगाकर सीधे घर के जरूरी बिजली उपकरणों को चला सकते हैं. लंबी बिजली कटौती या आउटडोर कैंपिंग के दौरान यह तकनीक पोर्टेबल पावर स्टेशन की तरह बहुत काम आती है.
2/8
टाटा नेक्सन ईवी में V2L तकनीक का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल देखने को मिलता है. इसके एम्पावर्ड वेरिएंट में 3.3 kW तक की V2L पावर सप्लाई मिलती है. इमरजेंसी के समय आप कार की बैटरी से सीधे टीवी, फ्रिज, वाई-फाई राउटर और लाइटें आसानी से चला सकते हैं.
3/8
जबकि नई एमजी विंडसर ईवी भी इस तकनीक से लैस एक बेहद शानदार और आरामदायक कार है. इसके एसेंस प्रो वेरिएंट में 3.0 kW का V2L आउटपुट मिलता है. 52.9 kWh बैटरी पैक के साथ आने वाली यह कार घर के छोटे-मोटे एप्लायंसेज को घंटों चलाने की ताकत रखती है और वीकेंड ट्रिप्स के दौरान भी आउटडोर पावर सप्लाई के लिए परफेक्ट है.
4/8
टाटा सिएरा ईवी में भी V2L और व्हीकल-टू-व्हीकल V2V चार्जिंग की सुविधा दी गई है. 63 kWh क्षमता वाले विशाल बैटरी पैक से 3.3 kW की बिजली आसानी से निकाली जा सकती है. अगर आप 8 घंटे तक घर का फ्रिज और पंखे भी चलाते हैं तो कार की बैटरी सिर्फ 5 प्रतिशत ही खर्च होती है.
5/8
मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक का प्रीमियम वेरिएंट भी V2L तकनीक के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें मिलने वाले एक्सटर्नल एडाप्टर के जरिए आप सीधे 3.3 kW तक का एसी पावर आउटपुट पा सकते हैं. पावर कट के दौरान इससे घर का टीवी चलाने से लेकर छोटे-मोटे पावर टूल्स और अन्य दोपहिया वाहनों को भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है.
6/8
वहीं एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी भारत की पहली ऐसी कार बन गई है जो व्हीकल-टू-होम सपोर्ट करती है. 69.2 kWh के बड़े बैटरी पैक के साथ यह कार सिर्फ एक एडाप्टर से उपकरण चलाने के बजाय पावर कट होने पर सीधे आपके पूरे घर के मेन सर्किट में बिजली की सप्लाई करने में पूरी तरह सक्षम है.
7/8
इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको घर में महंगे और धुआं करने वाले जनरेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. कार की बड़ी बैटरी बिना किसी आवाज या कंपन के बेहद खामोश से आपके घर को रोशन रखती है. साथ ही सफर और घर की बिजली दोनों की जरूरतें एक ही वाहन से बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं.
8/8
अगर आप भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बार-बार बिजली कटने की समस्या बनी रहती है तो V2L और V2H तकनीक वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना एक बेहद समझदारी भरा फैसला होगा. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लें और इनकी रिवर्स चार्जिंग क्षमता को समझें और अपने परिवार के लिए एक ऐसी एडवांस ईवी चुनें जो सड़क पर चलने के साथ इमरजेंसी में घर की बिजली के लिए भी काम आये.