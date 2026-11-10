अगर आप भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बार-बार बिजली कटने की समस्या बनी रहती है तो V2L और V2H तकनीक वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना एक बेहद समझदारी भरा फैसला होगा. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लें और इनकी रिवर्स चार्जिंग क्षमता को समझें और अपने परिवार के लिए एक ऐसी एडवांस ईवी चुनें जो सड़क पर चलने के साथ इमरजेंसी में घर की बिजली के लिए भी काम आये.