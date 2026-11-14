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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन

यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन

यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर हमला किया है. यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर रातभर करीब 1200 ड्रोन से हवाई हमला किया है. यह अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Nov 2026 07:09 AM (IST)
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यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इसके चलते हुए लगभग पांच साल पूरे होने के करीब, यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर रात भर में करीब 1,200 ड्रोन से अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध रोकने के लिए बातचीत चल रही है

इस बीच, अमेरिका और रूस के वार्ताकारों ने लड़ाई रोकने की बातचीत में दांव और बढ़ा दिया है. उन्होंने चर्चा के दायरे में यूरोप की उन व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी शामिल कर लिया है, जो शीत युद्ध के खत्म होने के समय से लागू हैं. मॉस्को लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहा था लेकिन अब इससे यूरोपीय नेता चिंतित हो गए हैं और NATO की भविष्य की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग गया है.

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रूस ने भी किया हमला
रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने 1,198 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए लेकिन तीन इलाकों में हुए हमलों में एक 12 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हुए. इसके अलावा वोल्गोग्राद शहर की एक बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लग गई.

रूस ने भी रात भर में यूक्रेन पर 117 ड्रोन दागे. जापोरिजिया शहर में दो रिहायशी इमारतों पर हुए हमले में 6 बच्चों समेत 30 लोग घायल हुए और कम से कम 2 लोगों की जान चली गई. साथ ही, बिजली घरों पर रूसी हमलों के कारण यूक्रेन के आधे हिस्से में बिजली गुल हो गई है.

अबू धाबी में हुई बातचीत के बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जानकारी दी है। कुशनर के अनुसार, रूस इस बात पर सहमत हो गया है कि अगली बातचीत में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और यूरोपीय संघ के राजनयिकों को भी शामिल किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में ठप पड़ी फ्लाइट सर्विस, सभी उड़ानों पर रोक, ट्रैफिक कंट्रोल में बड़ी दिक्कत

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 14 Nov 2026 07:01 AM (IST)
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