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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोलॉन्ग वीकेंड पर घूमने का प्लान, ये कारें देंगी फुल आराम

लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का प्लान, ये कारें देंगी फुल आराम

लॉन्ग वीकेंड पर रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं. जानिए Toyota Innova Hycross, Mahindra XUV700 और Honda City जैसी आरामदायक कारों के फीचर्स और खासियतें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 02 Oct 2026 07:19 PM (IST)
लॉन्ग वीकेंड पर रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं. जानिए Toyota Innova Hycross, Mahindra XUV700 और Honda City जैसी आरामदायक कारों के फीचर्स और खासियतें.

अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और अपनी कार से घूमना पसंद करते हैं तो आज हम आपको मार्केट में मौजूद ऐसीं कारों के बारें में बताएंगे जो की रोड ट्रिप पर बेहद आराम देती हैं. क्योंकि, जब आप घूमने जातें हैं तो गाड़ी में अगर बैठने का स्पेस कम हो या गाड़ी का सस्पेंशन खराब हो तो मजा नहीं आता है. लेकिन आज हम जिन गाड़ियों का जिक्र करेंगे वह सब रोड ट्रिप के लिए बेस्ट व्हीकल मानी जाती हैं.

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बता दें कि, लंबी दूरी के फैमिली सफर के लिए टोयोटा Innova Hycross को आज भी सबसे ज्यादा आरामदायक और भरोसेमंद माना जाता है. इसका केबिन बेहद शांत रहता है और इसमें मिलने वाली वेंटिलेटेड कैप्टन सीट्स सोफे जैसी आराम देती हैं. चाहे हाईवे की रफ्तार हो या गड्ढों भरे रास्ते इस गाड़ी का सस्पेंशन झटकों को बहुत आसानी से कम कर देता है जिससे आपको थकान महसूस नहीं होती.
बता दें कि, लंबी दूरी के फैमिली सफर के लिए टोयोटा Innova Hycross को आज भी सबसे ज्यादा आरामदायक और भरोसेमंद माना जाता है. इसका केबिन बेहद शांत रहता है और इसमें मिलने वाली वेंटिलेटेड कैप्टन सीट्स सोफे जैसी आराम देती हैं. चाहे हाईवे की रफ्तार हो या गड्ढों भरे रास्ते इस गाड़ी का सस्पेंशन झटकों को बहुत आसानी से कम कर देता है जिससे आपको थकान महसूस नहीं होती.
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जबकि अगर आपकी नजर एक दमदार और सेफ SUV पर है तो महिंद्रा XUV700 लंबी ड्राइव के लिए एक शानदार विकल्प साबित होती है. इसका केबिन काफी ज्यादा स्पेसियस है और हाईवे पर गाड़ी का बैलेंस बहुत ही लाजवाब रहता है. ADAS और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स लंबे सफर में ड्राइवर के पैरों और दिमाग दोनों को काफी आराम देते हैं जिससे ड्राइविंग का मजा दोगुना हो जाता है.
जबकि अगर आपकी नजर एक दमदार और सेफ SUV पर है तो महिंद्रा XUV700 लंबी ड्राइव के लिए एक शानदार विकल्प साबित होती है. इसका केबिन काफी ज्यादा स्पेसियस है और हाईवे पर गाड़ी का बैलेंस बहुत ही लाजवाब रहता है. ADAS और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स लंबे सफर में ड्राइवर के पैरों और दिमाग दोनों को काफी आराम देते हैं जिससे ड्राइविंग का मजा दोगुना हो जाता है.
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वहीं, बजट में 6 या 7 लोगों की फैमिली ट्रिप के लिए Kia Carens एक बेहद प्रैक्टिकल और किफायती MPV बनकर सामने आती है. इस गाड़ी में तीनों रो में बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए काफी बढ़िया लेगरूम और अलग-अलग AC वेंट्स मिल जाते हैं. इसकी गद्देदार सीट्स और सॉफ्ट सस्पेंशन का कॉम्बिनेशन लॉन्ग वीकेंड की पूरी रोड ट्रिप को बेहद आरामदायक और सुहाना बना देता है.
वहीं, बजट में 6 या 7 लोगों की फैमिली ट्रिप के लिए Kia Carens एक बेहद प्रैक्टिकल और किफायती MPV बनकर सामने आती है. इस गाड़ी में तीनों रो में बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए काफी बढ़िया लेगरूम और अलग-अलग AC वेंट्स मिल जाते हैं. इसकी गद्देदार सीट्स और सॉफ्ट सस्पेंशन का कॉम्बिनेशन लॉन्ग वीकेंड की पूरी रोड ट्रिप को बेहद आरामदायक और सुहाना बना देता है.
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लेकिन मिड-साइज़ SUV सेगमेंट की बात करें तो हुंडई क्रेटा हर तरह के रास्तों पर अपनी बेहतरीन राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. खराब सड़कों से लेकर लंबे-चौड़े एक्सप्रेसवे तक यह गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है. इसमें मिलने वाली वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम साउंड सिस्टम सफर के हर पल को मजेदार बनाते हैं. जिससे आप पूरे रास्ते अपनी छुट्टी को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं.
लेकिन मिड-साइज़ SUV सेगमेंट की बात करें तो हुंडई क्रेटा हर तरह के रास्तों पर अपनी बेहतरीन राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. खराब सड़कों से लेकर लंबे-चौड़े एक्सप्रेसवे तक यह गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है. इसमें मिलने वाली वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम साउंड सिस्टम सफर के हर पल को मजेदार बनाते हैं. जिससे आप पूरे रास्ते अपनी छुट्टी को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं.
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जबकि अगर आपको SUV के मुकाबले सेडान गाड़ियों का सोफे जैसा कंफर्ट पसंद है तो होंडा सिटी से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता. इसकी पिछली सीटों का रिक्लाइन एंगल और थाई सपोर्ट इतना बढ़िया है कि घंटों बैठने के बाद भी कमर में दर्द नहीं होता. इसके साथ ही 500 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस आपके पूरे वीकेंड के भारी-भरकम सामान को आसानी से संभाल लेता है.
जबकि अगर आपको SUV के मुकाबले सेडान गाड़ियों का सोफे जैसा कंफर्ट पसंद है तो होंडा सिटी से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता. इसकी पिछली सीटों का रिक्लाइन एंगल और थाई सपोर्ट इतना बढ़िया है कि घंटों बैठने के बाद भी कमर में दर्द नहीं होता. इसके साथ ही 500 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस आपके पूरे वीकेंड के भारी-भरकम सामान को आसानी से संभाल लेता है.
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हमेशा लॉन्ग ट्रिप पर निकलने से पहले गाड़ी का स्पेस और बूट कैपेसिटी चेक करना बेहद जरूरी होता है. ताकि सामान रखने में कोई परेशानी न आए. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग सामान ठूंस-ठूंस कर भर लेते हैं. जिससे बैठने वालों का लेगरूम कम हो जाता है. इसलिए एक ऐसी गाड़ी चुनें जिसमें हर पैसेंजर अपने बैग्स रखने के बाद भी आराम से पैर फैलाकर बैठ सके.
हमेशा लॉन्ग ट्रिप पर निकलने से पहले गाड़ी का स्पेस और बूट कैपेसिटी चेक करना बेहद जरूरी होता है. ताकि सामान रखने में कोई परेशानी न आए. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग सामान ठूंस-ठूंस कर भर लेते हैं. जिससे बैठने वालों का लेगरूम कम हो जाता है. इसलिए एक ऐसी गाड़ी चुनें जिसमें हर पैसेंजर अपने बैग्स रखने के बाद भी आराम से पैर फैलाकर बैठ सके.
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वहीं, सफर के दौरान मिलने वाले केबिन फीचर्स भी थकावट कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. खासकर चिलचिलाती धूप या लंबे ट्रैफिक में. वेंटिलेटेड सीट्स, रियर विंडो शेड्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं यात्रा को काफी आसान बना देती हैं. जब गाड़ी के अंदर का माहौल ठंडा और सुकून देने वाला होता है तो लंबी दूरी का पता ही नहीं चलता.
वहीं, सफर के दौरान मिलने वाले केबिन फीचर्स भी थकावट कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. खासकर चिलचिलाती धूप या लंबे ट्रैफिक में. वेंटिलेटेड सीट्स, रियर विंडो शेड्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं यात्रा को काफी आसान बना देती हैं. जब गाड़ी के अंदर का माहौल ठंडा और सुकून देने वाला होता है तो लंबी दूरी का पता ही नहीं चलता.
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अब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सही और आरामदायक कार आपके पूरे लॉन्ग वीकेंड के मजे को कई गुना बढ़ा देती है. चाहे आप पहाड़ों की घुमावदार वादियों में जा रहे हों या फिर हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव का आनंद ले रहे हों गाड़ी का कंफर्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है. इसलिए अपनी ट्रिप शुरू करने से पहले एक बढ़िया और आरामदायक गाड़ी का चुनाव करें.
अब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सही और आरामदायक कार आपके पूरे लॉन्ग वीकेंड के मजे को कई गुना बढ़ा देती है. चाहे आप पहाड़ों की घुमावदार वादियों में जा रहे हों या फिर हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव का आनंद ले रहे हों गाड़ी का कंफर्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है. इसलिए अपनी ट्रिप शुरू करने से पहले एक बढ़िया और आरामदायक गाड़ी का चुनाव करें.
Published at : 02 Oct 2026 07:19 PM (IST)
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