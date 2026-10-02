लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का प्लान, ये कारें देंगी फुल आराम

जबकि अगर आपकी नजर एक दमदार और सेफ SUV पर है तो महिंद्रा XUV700 लंबी ड्राइव के लिए एक शानदार विकल्प साबित होती है. इसका केबिन काफी ज्यादा स्पेसियस है और हाईवे पर गाड़ी का बैलेंस बहुत ही लाजवाब रहता है. ADAS और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स लंबे सफर में ड्राइवर के पैरों और दिमाग दोनों को काफी आराम देते हैं जिससे ड्राइविंग का मजा दोगुना हो जाता है.