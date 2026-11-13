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हिंदी न्यूज़ऑटोCarBest Selling Cars: अक्टूबर कार सेल्स में मारुति का दबदबा, Top-10 लिस्ट में 7 गाड़ियां शामिल

Best Selling Cars: अक्टूबर कार सेल्स में मारुति का दबदबा, Top-10 लिस्ट में 7 गाड़ियां शामिल

Best Selling Cars: अक्टूबर 2026 की कार सेल्स रिपोर्ट में मारुति सुजुकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप-10 लिस्ट पर कब्जा जमाया है, जानिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की पूरी लिस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 03:44 PM (IST)
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Best Selling Cars: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अक्टूबर 2026 के बिक्री आंकड़े सामने आ गए हैं और एक बार फिर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपना दबदबा कायम रखा है. ताजा सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में अकेले मारुति सुजुकी की सात कारें शामिल हैं. हैचबैक से लेकर एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट तक ग्राहकों ने कंपनी के मॉडल्स पर जमकर भरोसा जताया है. वहीं, टाटा मोटर्स और हुंडई की गाड़ियों ने भी इस लिस्ट में अपनी मजबूत जगह बनाई है.

Wagon R का जलवा बरकरार, Brezza ने मारी बाजी

अक्टूबर 2026 में मारुति सुजुकी Wagon R देश की नंबर-1 कार बनकर उभरी है. बीते महीने इसकी कुल 23,747 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल अक्टूबर में बिकी 18,970 यूनिट्स के मुकाबले 25 प्रतिशत की सालाना बढ़त दर्शाती है. इस महीने सबसे बड़ा उलटफेर मारुति सुजुकी Brezza ने किया है. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 86 प्रतिशत की जबरदस्त सालाना ग्रोथ दर्ज करते हुए 22,436 यूनिट्स की बिक्री के साथ सीधे दूसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है.

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तीसरे नंबर पर खिसकी Tata Nexon

Brezza की तेज रफ्तार के चलते Tata Nexon को एक पायदान नीचे खिसककर तीसरे स्थान पर आना पड़ा. अक्टूबर 2026 में नेक्सन की कुल 21,960 यूनिट्स की बिक्री हुई है. पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसकी बिक्री में 1 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, इसके बावजूद यह टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है.

चौथे से सातवें स्थान तक इन कारों का रहा कब्जा

बिक्री की इस सूची में चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर भी मारुति सुजुकी की ही गाड़ियां रहीं. प्रीमियम हैचबैक मारुति Baleno 20,919 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रही, जबकि सेडान कार Dzire 20,649 यूनिट्स की बिक्री के साथ पांचवें नंबर पर रही. फैमिली कार मारुति Ertiga ने 20,641 यूनिट्स के साथ छठा स्थान हासिल किया. वहीं, सातवें नंबर पर Tata Punch रही, जिसकी 20,525 यूनिट्स ग्राहकों ने खरीदीं.

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आखिरी के तीन पायदान पर रहीं ये पॉपुलर गाड़ियां

टॉप-10 की लिस्ट में आठवें स्थान पर मारुति सुजुकी Fronx ने अपनी जगह बनाई, जिसकी अक्टूबर में कुल 20,014 यूनिट्स बिकीं. नौवें नंबर पर मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की बादशाह Hyundai Creta रही, जिसने 19,353 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा छुआ. इस लिस्ट में दसवें और आखिरी पायदान पर मारुति Swift रही, जिसकी 18,866 यूनिट्स बिकीं और इसमें सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 03:44 PM (IST)
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