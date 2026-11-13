Best Selling Cars: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अक्टूबर 2026 के बिक्री आंकड़े सामने आ गए हैं और एक बार फिर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपना दबदबा कायम रखा है. ताजा सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में अकेले मारुति सुजुकी की सात कारें शामिल हैं. हैचबैक से लेकर एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट तक ग्राहकों ने कंपनी के मॉडल्स पर जमकर भरोसा जताया है. वहीं, टाटा मोटर्स और हुंडई की गाड़ियों ने भी इस लिस्ट में अपनी मजबूत जगह बनाई है.

Wagon R का जलवा बरकरार, Brezza ने मारी बाजी

अक्टूबर 2026 में मारुति सुजुकी Wagon R देश की नंबर-1 कार बनकर उभरी है. बीते महीने इसकी कुल 23,747 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल अक्टूबर में बिकी 18,970 यूनिट्स के मुकाबले 25 प्रतिशत की सालाना बढ़त दर्शाती है. इस महीने सबसे बड़ा उलटफेर मारुति सुजुकी Brezza ने किया है. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 86 प्रतिशत की जबरदस्त सालाना ग्रोथ दर्ज करते हुए 22,436 यूनिट्स की बिक्री के साथ सीधे दूसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है.

तीसरे नंबर पर खिसकी Tata Nexon

Brezza की तेज रफ्तार के चलते Tata Nexon को एक पायदान नीचे खिसककर तीसरे स्थान पर आना पड़ा. अक्टूबर 2026 में नेक्सन की कुल 21,960 यूनिट्स की बिक्री हुई है. पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसकी बिक्री में 1 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, इसके बावजूद यह टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है.

चौथे से सातवें स्थान तक इन कारों का रहा कब्जा

बिक्री की इस सूची में चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर भी मारुति सुजुकी की ही गाड़ियां रहीं. प्रीमियम हैचबैक मारुति Baleno 20,919 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रही, जबकि सेडान कार Dzire 20,649 यूनिट्स की बिक्री के साथ पांचवें नंबर पर रही. फैमिली कार मारुति Ertiga ने 20,641 यूनिट्स के साथ छठा स्थान हासिल किया. वहीं, सातवें नंबर पर Tata Punch रही, जिसकी 20,525 यूनिट्स ग्राहकों ने खरीदीं.

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आखिरी के तीन पायदान पर रहीं ये पॉपुलर गाड़ियां

टॉप-10 की लिस्ट में आठवें स्थान पर मारुति सुजुकी Fronx ने अपनी जगह बनाई, जिसकी अक्टूबर में कुल 20,014 यूनिट्स बिकीं. नौवें नंबर पर मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की बादशाह Hyundai Creta रही, जिसने 19,353 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा छुआ. इस लिस्ट में दसवें और आखिरी पायदान पर मारुति Swift रही, जिसकी 18,866 यूनिट्स बिकीं और इसमें सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली.

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