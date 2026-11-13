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हिंदी न्यूज़ऑटोCarHonda CR-V: नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी

Honda CR-V: नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी

2028 Honda CR-V: Honda ने पुष्टि की है कि 2028 CR-V अब सिर्फ हाइब्रिड इंजन में आएगी और इसका टर्बो-पेट्रोल वर्जन बंद होगा. CR-V की यह सातवीं जनरेशन होगी, जिसे 2027 में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 05:43 PM (IST)
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2028 Honda CR-V: ग्लोबल ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए जापानी कार निर्माता कंपनी Honda ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टी की है कि उसकी सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक 2028 Honda CR-V अब केवल हाइब्रिड इंजन के साथ ही बेची जाएगी.

इसके साथ ही कंपनी अमेरिकी बाजार से इसके टर्बो-पेट्रोल वर्जन को पूरी तरह बंद करने जा रही है. CR-V की यह सातवीं जनरेशन होगी, जिसे साल 2027 में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा. खास बात यह है कि साल 2027 में ही इस मशहूर एसयूवी के 30 साल भी पूरे हो रहे हैं.

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क्यों बंद किया जा रहा है पेट्रोल इजंन?

Honda के इस फैसले के पीछे बिक्री के चौंकाने वाले आंकड़े हैं. अमेरिकी बाजार में CR-V की कुल ब्रिक्री में आधे से ज्यादा हिस्सा केवल हाइब्रिड मॉडल का है. साल 2020 में हाइब्रिड वर्जन के आने के बाद इसकी सालाना बिक्री में करीब दस गुना तक उछाल आया है. वहीं, Honda की कुल कारों की बिक्री में भी हाइब्रिड गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. कंपनी को उम्मीद है कि लगातार तीसरे साल CR-V की बिक्री 4 लाख यूनिट्स के पार जाएगी. इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए Honda ने अपने उस बेस्टसेलर मॉडल को पूरी तरह हाइब्रिड बनाने का फैसला किया है.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या होगा बदलाव?

अभी अमेरिकी बाजार में बिकने वाली पेट्रोल CR-V में 1.5 लीटर का चर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 187 bhp की पावर और 243 Nm का टॉर्क देता है. नई जनरेशन में इस इंजन को हटा दिया जाएगा. इसकी जगह 2028 CR-V में Honda का पांचवीं जनरेशन का टू-मोटर्स हाइब्रिड सिस्टम दिया जाएगा. कंपनी का दावा है कि यह नया हाइब्रिड सेटअप पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होगा और 10 प्रतिशत से अधिक बेहतर माइलेज देगा. इसके अलावा इसमें एक नया इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा, जो बारिश और खराब रास्तों पर गाड़ी को बेहतर नियंत्रण और संतुलन देगा.

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नए प्लेटफॉर्म पर बनेगी एसयूवी, भातर लॉन्च पर सस्पेंस

आगामी 2028 Honda CR-V कंपनी के बिल्कुल नए मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी. हल्के वजन और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर वाला यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ ड्राइविंग को ज्यादा स्पोर्टी बनाएगा, बल्कि सुरक्षा के स्तर को भी बेहतर करेगा. Honda की योजना मार्च 2030 तक दुनिया भर में 15 नेक्स्ट-जनरेशन हाइब्रिड कारें लॉन्च करने की है, और नई CR-V इस कड़ी की पहली गाड़ी होगी. फिलहाल कंपनी ने इस एसयूवी का सिर्फ नया बैज दिखाया है, जबकि इसकी कीमत और पूरे लुक से पर्दा उठना अभी बाकी है. भारतीय ग्राहकों की बात करें तो Honda ने इसे भारत में लॉन्च करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं ही है. 

यह भी पढ़ें: Car Engine Comparison: कार के इंजन में 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर क्या होता है, दोनों में क्या है अंतर?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 05:43 PM (IST)
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