2028 Honda CR-V: ग्लोबल ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए जापानी कार निर्माता कंपनी Honda ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टी की है कि उसकी सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक 2028 Honda CR-V अब केवल हाइब्रिड इंजन के साथ ही बेची जाएगी.

इसके साथ ही कंपनी अमेरिकी बाजार से इसके टर्बो-पेट्रोल वर्जन को पूरी तरह बंद करने जा रही है. CR-V की यह सातवीं जनरेशन होगी, जिसे साल 2027 में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा. खास बात यह है कि साल 2027 में ही इस मशहूर एसयूवी के 30 साल भी पूरे हो रहे हैं.

क्यों बंद किया जा रहा है पेट्रोल इजंन?

Honda के इस फैसले के पीछे बिक्री के चौंकाने वाले आंकड़े हैं. अमेरिकी बाजार में CR-V की कुल ब्रिक्री में आधे से ज्यादा हिस्सा केवल हाइब्रिड मॉडल का है. साल 2020 में हाइब्रिड वर्जन के आने के बाद इसकी सालाना बिक्री में करीब दस गुना तक उछाल आया है. वहीं, Honda की कुल कारों की बिक्री में भी हाइब्रिड गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. कंपनी को उम्मीद है कि लगातार तीसरे साल CR-V की बिक्री 4 लाख यूनिट्स के पार जाएगी. इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए Honda ने अपने उस बेस्टसेलर मॉडल को पूरी तरह हाइब्रिड बनाने का फैसला किया है.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या होगा बदलाव?

अभी अमेरिकी बाजार में बिकने वाली पेट्रोल CR-V में 1.5 लीटर का चर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 187 bhp की पावर और 243 Nm का टॉर्क देता है. नई जनरेशन में इस इंजन को हटा दिया जाएगा. इसकी जगह 2028 CR-V में Honda का पांचवीं जनरेशन का टू-मोटर्स हाइब्रिड सिस्टम दिया जाएगा. कंपनी का दावा है कि यह नया हाइब्रिड सेटअप पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होगा और 10 प्रतिशत से अधिक बेहतर माइलेज देगा. इसके अलावा इसमें एक नया इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा, जो बारिश और खराब रास्तों पर गाड़ी को बेहतर नियंत्रण और संतुलन देगा.

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नए प्लेटफॉर्म पर बनेगी एसयूवी, भातर लॉन्च पर सस्पेंस

आगामी 2028 Honda CR-V कंपनी के बिल्कुल नए मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी. हल्के वजन और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर वाला यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ ड्राइविंग को ज्यादा स्पोर्टी बनाएगा, बल्कि सुरक्षा के स्तर को भी बेहतर करेगा. Honda की योजना मार्च 2030 तक दुनिया भर में 15 नेक्स्ट-जनरेशन हाइब्रिड कारें लॉन्च करने की है, और नई CR-V इस कड़ी की पहली गाड़ी होगी. फिलहाल कंपनी ने इस एसयूवी का सिर्फ नया बैज दिखाया है, जबकि इसकी कीमत और पूरे लुक से पर्दा उठना अभी बाकी है. भारतीय ग्राहकों की बात करें तो Honda ने इसे भारत में लॉन्च करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं ही है.

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