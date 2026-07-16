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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: युधिष्ठिर की सफलता और दुर्योधन की ईर्ष्या से मिलते हैं जीवन के 6 अनमोल सबक

Mahabharat: युधिष्ठिर की सफलता और दुर्योधन की ईर्ष्या से मिलते हैं जीवन के 6 अनमोल सबक

Mahabharat: युधिष्ठिर की सफलता, दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनि के छल और विदुर की बुद्धिमानी से जुड़े 6 प्रेरक प्रसंग बताते हैं कि सत्य, धैर्य, सही निर्णय और अच्छे संस्कार ही जीवन में सम्मान दिलाते हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 16 Jul 2026 06:25 AM (IST)
Mahabharat: युधिष्ठिर की सफलता, दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनि के छल और विदुर की बुद्धिमानी से जुड़े 6 प्रेरक प्रसंग बताते हैं कि सत्य, धैर्य, सही निर्णय और अच्छे संस्कार ही जीवन में सम्मान दिलाते हैं.

महाभारत कथा

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राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई. दूर दूर से राजा, व्यापारी और ऋषि उनके लिए सोना, रत्न, हाथी, घोड़े और बहुमूल्य उपहार लेकर आते थे. उनकी सभा वैभव, सम्मान और धर्म का प्रतीक बन चुकी थी. यही सिखाता है कि सच्चाई, न्याय और परिश्रम से कमाया गया सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होता है.
राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई. दूर दूर से राजा, व्यापारी और ऋषि उनके लिए सोना, रत्न, हाथी, घोड़े और बहुमूल्य उपहार लेकर आते थे. उनकी सभा वैभव, सम्मान और धर्म का प्रतीक बन चुकी थी. यही सिखाता है कि सच्चाई, न्याय और परिश्रम से कमाया गया सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होता है.
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जब दुर्योधन ने इन्द्रप्रस्थ का वैभव देखा तो वह प्रसन्न होने के बजाय भीतर ही भीतर जलने लगा. उसे लगा कि पांडव उससे अधिक सफल और सम्मानित हो गए हैं. यहीं से उसका पतन शुरू हुआ, क्योंकि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने सुख और विवेक दोनों खो देता है.
जब दुर्योधन ने इन्द्रप्रस्थ का वैभव देखा तो वह प्रसन्न होने के बजाय भीतर ही भीतर जलने लगा. उसे लगा कि पांडव उससे अधिक सफल और सम्मानित हो गए हैं. यहीं से उसका पतन शुरू हुआ, क्योंकि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने सुख और विवेक दोनों खो देता है.
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धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया कि ईर्ष्या छोड़कर अपने राज्य और कर्तव्यों पर ध्यान दो. लेकिन क्रोध और अहंकार से भरे दुर्योधन ने पिता की बात नहीं मानी. यह प्रसंग बताता है कि जो व्यक्ति बड़ों की सही सलाह को अनदेखा करता है, वह अपने जीवन में स्वयं संकटों को आमंत्रित करता है.
धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया कि ईर्ष्या छोड़कर अपने राज्य और कर्तव्यों पर ध्यान दो. लेकिन क्रोध और अहंकार से भरे दुर्योधन ने पिता की बात नहीं मानी. यह प्रसंग बताता है कि जो व्यक्ति बड़ों की सही सलाह को अनदेखा करता है, वह अपने जीवन में स्वयं संकटों को आमंत्रित करता है.
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दुर्योधन की कमजोरी को पहचानकर शकुनि ने जुए का षड्यंत्र रचा. उसने युद्ध के बजाय छल से पांडवों को हराने की योजना बनाई. दुर्योधन भी इस कपटपूर्ण रास्ते पर चलने को तैयार हो गया. यह हमें सिखाता है कि गलत संगति और छल का मार्ग शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन अंत हमेशा विनाशकारी होता है.
दुर्योधन की कमजोरी को पहचानकर शकुनि ने जुए का षड्यंत्र रचा. उसने युद्ध के बजाय छल से पांडवों को हराने की योजना बनाई. दुर्योधन भी इस कपटपूर्ण रास्ते पर चलने को तैयार हो गया. यह हमें सिखाता है कि गलत संगति और छल का मार्ग शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन अंत हमेशा विनाशकारी होता है.
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विदुर ने धृतराष्ट्र को चेताया कि जुए का खेल पूरे कुरुवंश के लिए विनाश का कारण बनेगा. उन्होंने समझाया कि लालच और पक्षपात परिवार को तोड़ देते हैं. लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं मान सके. इसलिए जीवन में बुद्धिमानों की सलाह समय रहते स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है.
विदुर ने धृतराष्ट्र को चेताया कि जुए का खेल पूरे कुरुवंश के लिए विनाश का कारण बनेगा. उन्होंने समझाया कि लालच और पक्षपात परिवार को तोड़ देते हैं. लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं मान सके. इसलिए जीवन में बुद्धिमानों की सलाह समय रहते स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है.
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दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनि का छल और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इन तीनों ने मिलकर जुए की सभा का मार्ग बनाया. यही निर्णय आगे चलकर महाभारत के भीषण युद्ध और पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना. यह कथा सिखाती है कि ईर्ष्या, लालच और गलत निर्णय यदि समय रहते न रोके जाएँ, तो वे पूरे परिवार और समाज को संकट में डाल सकते हैं.
दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनि का छल और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इन तीनों ने मिलकर जुए की सभा का मार्ग बनाया. यही निर्णय आगे चलकर महाभारत के भीषण युद्ध और पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना. यह कथा सिखाती है कि ईर्ष्या, लालच और गलत निर्णय यदि समय रहते न रोके जाएँ, तो वे पूरे परिवार और समाज को संकट में डाल सकते हैं.
Published at : 16 Jul 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Yudhishthir Mahabharat Katha Duryodhan Mahabharat

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