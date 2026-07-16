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Mahabharat: युधिष्ठिर की सफलता और दुर्योधन की ईर्ष्या से मिलते हैं जीवन के 6 अनमोल सबक
Mahabharat: युधिष्ठिर की सफलता, दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनि के छल और विदुर की बुद्धिमानी से जुड़े 6 प्रेरक प्रसंग बताते हैं कि सत्य, धैर्य, सही निर्णय और अच्छे संस्कार ही जीवन में सम्मान दिलाते हैं.
महाभारत कथा
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Published at : 16 Jul 2026 06:25 AM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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