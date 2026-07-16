दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनि का छल और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इन तीनों ने मिलकर जुए की सभा का मार्ग बनाया. यही निर्णय आगे चलकर महाभारत के भीषण युद्ध और पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना. यह कथा सिखाती है कि ईर्ष्या, लालच और गलत निर्णय यदि समय रहते न रोके जाएँ, तो वे पूरे परिवार और समाज को संकट में डाल सकते हैं.