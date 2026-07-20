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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: महाभारत की सबसे बड़ी भूल! कैसे शकुनि ने छल से युधिष्ठिर को हर दांव में हराया?

Mahabharat: महाभारत की सबसे बड़ी भूल! कैसे शकुनि ने छल से युधिष्ठिर को हर दांव में हराया?

Mahabharat: महाभारत के सभा पर्व में शकुनि ने कपटपूर्ण पासों से युधिष्ठिर को एक एक कर धन, सेना, रथ और खजाने तक हरवा दिया. जानिए कैसे द्यूत क्रीड़ा ने महाभारत युद्ध की नींव रखी.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 20 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत के सभा पर्व में शकुनि ने कपटपूर्ण पासों से युधिष्ठिर को एक एक कर धन, सेना, रथ और खजाने तक हरवा दिया. जानिए कैसे द्यूत क्रीड़ा ने महाभारत युद्ध की नींव रखी.

महाभारत कथा

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दुर्योधन के कहने पर शकुनि ने युधिष्ठिर को पासों का खेल खेलने की चुनौती दी. युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ उचित नहीं है, फिर भी राजधर्म और सभा की मर्यादा के कारण उन्होंने खेल स्वीकार कर लिया. यहीं से महाभारत के सबसे बड़े संकट की शुरुआत हुई और छल का मार्ग खुल गया.
दुर्योधन के कहने पर शकुनि ने युधिष्ठिर को पासों का खेल खेलने की चुनौती दी. युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ उचित नहीं है, फिर भी राजधर्म और सभा की मर्यादा के कारण उन्होंने खेल स्वीकार कर लिया. यहीं से महाभारत के सबसे बड़े संकट की शुरुआत हुई और छल का मार्ग खुल गया.
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खेल शुरू होते ही युधिष्ठिर ने अपनी विशाल सेना, हाथी, घोड़े और युद्ध के अनेक साधनों को दांव पर लगाना शुरू किया. शकुनि अपने कपटी पासों से हर बार जीतता गया. युधिष्ठिर को विश्वास था कि अगली बाजी उनकी होगी, लेकिन हर दांव उनके हाथ से निकलता गया.
खेल शुरू होते ही युधिष्ठिर ने अपनी विशाल सेना, हाथी, घोड़े और युद्ध के अनेक साधनों को दांव पर लगाना शुरू किया. शकुनि अपने कपटी पासों से हर बार जीतता गया. युधिष्ठिर को विश्वास था कि अगली बाजी उनकी होगी, लेकिन हर दांव उनके हाथ से निकलता गया.
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एक एक करके श्रेष्ठ रथ, वीर योद्धा, सैनिक, सेवक और अपार धन संपत्ति भी दांव पर लग गई. शकुनि हर बार छल से जीतता रहा. युधिष्ठिर की हार लगातार बढ़ती गई, लेकिन वे खेल छोड़ने का साहस नहीं जुटा सके. उनका विवेक धीरे धीरे दांव की लत में दबता चला गया.
एक एक करके श्रेष्ठ रथ, वीर योद्धा, सैनिक, सेवक और अपार धन संपत्ति भी दांव पर लग गई. शकुनि हर बार छल से जीतता रहा. युधिष्ठिर की हार लगातार बढ़ती गई, लेकिन वे खेल छोड़ने का साहस नहीं जुटा सके. उनका विवेक धीरे धीरे दांव की लत में दबता चला गया.
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युधिष्ठिर ने सोने चांदी, रत्नों, खजानों और महलों तक को दांव पर लगा दिया. राज्य की समृद्धि, वैभव और वर्षों की मेहनत कुछ ही क्षणों में हार गई. शकुनि का छल सफल होता रहा और पांडवों की संपत्ति लगातार कौरवों के अधिकार में जाती रही.
युधिष्ठिर ने सोने चांदी, रत्नों, खजानों और महलों तक को दांव पर लगा दिया. राज्य की समृद्धि, वैभव और वर्षों की मेहनत कुछ ही क्षणों में हार गई. शकुनि का छल सफल होता रहा और पांडवों की संपत्ति लगातार कौरवों के अधिकार में जाती रही.
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लगातार हार के बाद भी युधिष्ठिर ने खेल समाप्त करने की बजाय अगला दांव लगाया. शकुनि बार बार उन्हें नए दांव के लिए उकसाता रहा. लालच नहीं, बल्कि जीत वापस पाने की उम्मीद उन्हें रोक नहीं सकी. यही उम्मीद उनके लिए सबसे बड़ा जाल बन गई.
लगातार हार के बाद भी युधिष्ठिर ने खेल समाप्त करने की बजाय अगला दांव लगाया. शकुनि बार बार उन्हें नए दांव के लिए उकसाता रहा. लालच नहीं, बल्कि जीत वापस पाने की उम्मीद उन्हें रोक नहीं सकी. यही उम्मीद उनके लिए सबसे बड़ा जाल बन गई.
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जब धन, सेना और वैभव सब हार गए, तब भी द्यूत क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई. हर अगली बाजी युधिष्ठिर को और गहरे संकट में ले गई. यह वही मोड़ था जिसने आगे चलकर पांडवों के अपमान, वनवास और महाभारत युद्ध की नींव रख दी.
जब धन, सेना और वैभव सब हार गए, तब भी द्यूत क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई. हर अगली बाजी युधिष्ठिर को और गहरे संकट में ले गई. यह वही मोड़ था जिसने आगे चलकर पांडवों के अपमान, वनवास और महाभारत युद्ध की नींव रख दी.
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छल से खेला गया खेल कभी न्यायपूर्ण नहीं होता और लालच या हठ में लिया गया हर निर्णय विनाश का कारण बन सकता है. गलत समय पर विवेक खो देना सबसे बड़ी हार है. जीवन में सत्य, धैर्य और सही निर्णय ही स्थायी विजय दिलाते हैं.
छल से खेला गया खेल कभी न्यायपूर्ण नहीं होता और लालच या हठ में लिया गया हर निर्णय विनाश का कारण बन सकता है. गलत समय पर विवेक खो देना सबसे बड़ी हार है. जीवन में सत्य, धैर्य और सही निर्णय ही स्थायी विजय दिलाते हैं.
Published at : 20 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Duryodhan Pandav Mahabharat

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