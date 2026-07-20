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Mahabharat: महाभारत की सबसे बड़ी भूल! कैसे शकुनि ने छल से युधिष्ठिर को हर दांव में हराया?
Mahabharat: महाभारत के सभा पर्व में शकुनि ने कपटपूर्ण पासों से युधिष्ठिर को एक एक कर धन, सेना, रथ और खजाने तक हरवा दिया. जानिए कैसे द्यूत क्रीड़ा ने महाभारत युद्ध की नींव रखी.
महाभारत कथा
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Published at : 20 Jul 2026 06:05 AM (IST)
ऐस्ट्रो
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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