दुर्योधन के कहने पर शकुनि ने युधिष्ठिर को पासों का खेल खेलने की चुनौती दी. युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ उचित नहीं है, फिर भी राजधर्म और सभा की मर्यादा के कारण उन्होंने खेल स्वीकार कर लिया. यहीं से महाभारत के सबसे बड़े संकट की शुरुआत हुई और छल का मार्ग खुल गया.