विदुर बार-बार चेतावनी देते रहे कि यदि पांडवों के साथ न्याय नहीं हुआ तो पूरा कुरुवंश संकट में पड़ जाएगा. उनकी दूरदर्शिता सच साबित हुई और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ. इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख यही है कि विवेकपूर्ण सलाह समय रहते मान ली जाए, तो बड़े संकट भी टल सकते हैं.