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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: जीवन बदल सकती हैं ये 7 अनमोल सीख, हर इंसान को जरूर जाननी चाहिए

Mahabharat: जीवन बदल सकती हैं ये 7 अनमोल सीख, हर इंसान को जरूर जाननी चाहिए

Mahabharat: महाभारत आज भी जीवन को सही दिशा देने वाली सीख देती है. जानिए ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मित्रता, धर्म और बुद्धिमानी पर आधारित 7 ऐसी बातें जो हर व्यक्ति के लिए हमेशा प्रासंगिक हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 19 Jul 2026 07:15 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत आज भी जीवन को सही दिशा देने वाली सीख देती है. जानिए ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मित्रता, धर्म और बुद्धिमानी पर आधारित 7 ऐसी बातें जो हर व्यक्ति के लिए हमेशा प्रासंगिक हैं.

महाभारत कथा

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जब विदुर हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के वैभव को लेकर बेचैनी है. उन्होंने समझाया कि दूसरों की समृद्धि देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता. कहानी की सीख यही है कि ईर्ष्या नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देना ही जीवन को आगे बढ़ाता है.
जब विदुर हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के वैभव को लेकर बेचैनी है. उन्होंने समझाया कि दूसरों की समृद्धि देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता. कहानी की सीख यही है कि ईर्ष्या नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देना ही जीवन को आगे बढ़ाता है.
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राजा के सामने भी विदुर ने बिना डरे सच कहा कि पांडवों के साथ अन्याय मत कीजिए. सच्चा हितैषी वही होता है जो खुश करने वाली नहीं, बल्कि सही बात कहने का साहस रखता है. सीख यही है कि जीवन में ऐसे लोगों की बात जरूर सुननी चाहिए जो आपका भला चाहते हों.
राजा के सामने भी विदुर ने बिना डरे सच कहा कि पांडवों के साथ अन्याय मत कीजिए. सच्चा हितैषी वही होता है जो खुश करने वाली नहीं, बल्कि सही बात कहने का साहस रखता है. सीख यही है कि जीवन में ऐसे लोगों की बात जरूर सुननी चाहिए जो आपका भला चाहते हों.
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विदुर ने समझाया कि पांडवों के प्रति द्वेष और क्रोध पूरे कुरुवंश के लिए विनाश का कारण बन सकता है. गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर परिवार और रिश्तों को तोड़ देता है. यही संदेश मिलता है कि धैर्य और शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है.
विदुर ने समझाया कि पांडवों के प्रति द्वेष और क्रोध पूरे कुरुवंश के लिए विनाश का कारण बन सकता है. गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर परिवार और रिश्तों को तोड़ देता है. यही संदेश मिलता है कि धैर्य और शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है.
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विदुर ने बार-बार धृतराष्ट्र को समझाया कि राज्य और संपत्ति के लोभ में अपने ही परिवार से अन्याय करना उचित नहीं है. लेकिन लोभ ने उनकी सोच पर पर्दा डाल दिया. कहानी सिखाती है कि लालच इंसान से सही-गलत की पहचान छीन लेता है.
विदुर ने बार-बार धृतराष्ट्र को समझाया कि राज्य और संपत्ति के लोभ में अपने ही परिवार से अन्याय करना उचित नहीं है. लेकिन लोभ ने उनकी सोच पर पर्दा डाल दिया. कहानी सिखाती है कि लालच इंसान से सही-गलत की पहचान छीन लेता है.
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विदुर की हर बात राज्य और परिवार के हित में थी, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्रमोह में उनकी सलाह मानने का साहस नहीं जुटा सके. यही निर्णय आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बना. सीख यही है कि सही समय पर सही सलाह मान लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है.
विदुर की हर बात राज्य और परिवार के हित में थी, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्रमोह में उनकी सलाह मानने का साहस नहीं जुटा सके. यही निर्णय आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बना. सीख यही है कि सही समय पर सही सलाह मान लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है.
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विदुर ने साफ कहा कि धर्म और न्याय का साथ देने वाला व्यक्ति अंत में सम्मान पाता है, जबकि अन्याय का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है. धृतराष्ट्र इस बात को जानते हुए भी निर्णय नहीं ले सके. यही कहानी बताती है कि धर्म से समझौता कभी लाभ नहीं देता.
विदुर ने साफ कहा कि धर्म और न्याय का साथ देने वाला व्यक्ति अंत में सम्मान पाता है, जबकि अन्याय का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है. धृतराष्ट्र इस बात को जानते हुए भी निर्णय नहीं ले सके. यही कहानी बताती है कि धर्म से समझौता कभी लाभ नहीं देता.
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विदुर बार-बार चेतावनी देते रहे कि यदि पांडवों के साथ न्याय नहीं हुआ तो पूरा कुरुवंश संकट में पड़ जाएगा. उनकी दूरदर्शिता सच साबित हुई और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ. इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख यही है कि विवेकपूर्ण सलाह समय रहते मान ली जाए, तो बड़े संकट भी टल सकते हैं.
विदुर बार-बार चेतावनी देते रहे कि यदि पांडवों के साथ न्याय नहीं हुआ तो पूरा कुरुवंश संकट में पड़ जाएगा. उनकी दूरदर्शिता सच साबित हुई और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ. इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख यही है कि विवेकपूर्ण सलाह समय रहते मान ली जाए, तो बड़े संकट भी टल सकते हैं.
Published at : 19 Jul 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Yudhishthir Mahabharat Katha Duryodhan Mahabharat

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