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Mahabharat: जीवन बदल सकती हैं ये 7 अनमोल सीख, हर इंसान को जरूर जाननी चाहिए
Mahabharat: महाभारत आज भी जीवन को सही दिशा देने वाली सीख देती है. जानिए ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मित्रता, धर्म और बुद्धिमानी पर आधारित 7 ऐसी बातें जो हर व्यक्ति के लिए हमेशा प्रासंगिक हैं.
महाभारत कथा
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Published at : 19 Jul 2026 07:15 AM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion