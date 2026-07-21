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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: घर में बार-बार बल्ब फ्यूज हो रहा है? कहीं ये आने वाले समय का संकेत तो नहीं

Vastu Tips: घर में बार-बार बल्ब फ्यूज हो रहा है? कहीं ये आने वाले समय का संकेत तो नहीं

Vastu Tips: अगर आपके घर में बार-बार बल्ब फ्यूज हो रहे हैं, तो इसके पीछे केवल बिजली की खराबी ही नहीं, बल्कि वास्तु शास्त्र में कुछ संकेत भी बताए गए हैं. जानिए क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 05:18 PM (IST)
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Vastu Tips: कई बार ऐसा होता है कि घर में बार-बार बल्ब फ्यूज होने लगते हैं. आमतौर पर इसे बिजली की तकनीकी समस्या माना जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में कुछ लोग इसे ऊर्जा और वातावरण से जुड़ा संकेत भी मानते हैं.

ऐसी मान्यता है कि घर में लगातार रोशनी का बाधित होना सकारात्मक ऊर्जा के प्रभावित होने का प्रतीक हो सकता है. हालांकि, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बिजली की वायरिंग और उपकरणों की जांच कराना जरूरी है.

एस्ट्रोलॉजर, संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, वास्तु शास्त्र में प्रकाश को सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. यदि किसी घर में बार-बार बल्ब फ्यूज हो रहे हैं, तो पहले उसका तकनीकी कारण जानना चाहिए. यदि कोई तकनीकी समस्या न हो और फिर भी ऐसा लगातार हो, तो कई लोग इसे वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत मानते हैं.

क्या कहता है वास्तु शास्त्र?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर में बार-बार रोशनी का बुझना या बल्ब फ्यूज होना सकारात्मक ऊर्जा में कमी का संकेत माना जाता है. हालांकि यह केवल एक पारंपरिक मान्यता है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

सबसे पहले तकनीकी कारण जरूर जांचें

कई बार पुरानी वायरिंग, अधिक वोल्टेज, खराब होल्डर, घटिया गुणवत्ता के बल्ब या बिजली के उतार-चढ़ाव के कारण भी बल्ब जल्दी फ्यूज हो सकते हैं. इसलिए सबसे पहले किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से जांच कराना आवश्यक है.

किस दिशा में बार-बार बल्ब फ्यूज हो तो क्या मान्यता है?

कुछ वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पूजा घर, मुख्य द्वार या घर के उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में बार-बार रोशनी की समस्या आती है, तो इसे शुभ नहीं माना जाता. ऐसी स्थिति में उस स्थान की साफ-सफाई, उचित प्रकाश व्यवस्था और नियमित पूजा करने की सलाह दी जाती है. यह धार्मिक मान्यता है.

क्या करें?

  • घर की वायरिंग और बिजली के उपकरणों की जांच कराएं.
  • पूजा घर और मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी रखें.
  • शाम के समय दीपक जलाने की परंपरा का पालन करें, यदि आपकी आस्था हो.
  • टूटे या खराब बिजली के उपकरणों को लंबे समय तक घर में न रखें.
  • घर की नियमित साफ-सफाई बनाए रखें.

क्या इससे भविष्य की घटनाओं का पता चलता है?

संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, केवल बल्ब फ्यूज होने के आधार पर भविष्य की किसी घटना का अनुमान लगाना उचित नहीं है. वास्तु शास्त्र जीवन में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के कुछ पारंपरिक नियम बताता है, लेकिन किसी भी समस्या के व्यावहारिक कारणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़े- Weak Sun: कुंडली में सूर्य कमजोर है तो मिलने लगते हैं ये संकेत, जानें कारण, प्रभाव और आसान उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 21 Jul 2026 04:56 PM (IST)
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