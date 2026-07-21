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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरदलहन की खेती से बढ़ेगी कमाई, उन्नत बीजों पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी

दलहन की खेती से बढ़ेगी कमाई, उन्नत बीजों पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी

Pulses Self Reliance Mission: दलहन की खेती से किसान अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं. सरकार उन्नत बीजों पर 50% सब्सिडी दे रही है. जानें कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 21 Jul 2026 06:35 PM (IST)
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Pulses Self Reliance Mission: अगर आप भी खेती-किसानी से अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं. तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. सरकार ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है. अब अरहर, चना, मूंग, मसूर और उड़द जैसी दालों की खेती करने वाले किसानों को अच्छी क्वालिटी और सर्टिफाइड बीजों की खरीद पर सीधे 50% तक की छूट या सब्सिडी मिल रही है. 

हमारे देश में दालों की डिमांड हमेशा हाई रहती है. लेकिन कई बार सही बीज न मिलने की वजह से किसानों को अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती. इसी दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार यह स्कीम लेकर आई है. इसका सीधा सा मकसद है कि बीजों का खर्च आधा हो जाए और किसान नए जमाने की बढ़िया वैरायटी अपनाकर कम खर्च में बंपर पैदावार और शानदार मुनाफा कमा सकें.

बढ़िया बीजों से आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी?

खेती में अच्छी फसल की शुरुआत हमेशा एक बढ़िया और दमदार बीज से होती है. अगर बीज ही कमजोर निकल जाए तो खाद और पानी में लगाई गई आपकी पूरी मेहनत और पैसा बेकार हो जाता है. सरकार इस मिशन में खास तौर पर पिछले 5 सालों के अंदर तैयार की गई नई वैरायटी के बीजों को बांटने पर फोकस कर रही है. यह मॉडर्न किस्में न सिर्फ कम टाइम में पककर तैयार हो जाती हैं. 

यह भी पढ़ें: मानसून में मचान विधि से करें खेती, कम जगह में भी मिलेगा शानदार उत्पादन

बल्कि इनमें सूखा झेलने और कीड़े-बीमारियों से लड़ने की गजब की ताकत होती है. जब आप 50% सब्सिडी के साथ इन हाई क्वालिटी बीजों को खरीदते हैं. तो आपकी शुरुआत की लागत एकदम आधी रह जाती है. इसके अलावा, बढ़िया जमाव और मजबूत पौधों की वजह से कुल पैदावार काफी ज्यादा होती है, जिससे आपकी जेब में सीधा मुनाफा आता है.

दाल की खेती के फायदे

दालों की फसलें सिर्फ कमाई के लिए ही नहीं बल्कि आपके खेत की मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए भी एक तरह से वरदान हैं. इन पौधों की जड़ों में कुछ ऐसे खास बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं. इससे होता यह है कि अगली फसल में आपको यूरिया और दूसरी खादों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. तो साथ ही यह फसलें कम पानी में भी बढ़िया रिजल्ट दे देती हैं. 

कैसे लें स्कीम का लाभ?

इस धांसू स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या फिर अपनी स्टेट के ऑफिशियल एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है. सही टाइम पर अप्लाई करके आप भी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Pulse Schemes For Farmers Farming News
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