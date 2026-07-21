लोभ, अहंकार और गलत संगति सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकती है. धर्म से किया गया छोटा सा समझौता भी बड़े विनाश का कारण बनता है. सत्य, न्याय और विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है.