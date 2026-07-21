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Mahabharat: कैसे युधिष्ठिर ने राज्य से लेकर द्रौपदी तक सब कुछ हार दिया?
Mahabharat: महाभारत की द्यूत सभा में शकुनि की कुटिल चालों के कारण युधिष्ठिर ने राज्य, धन, भाइयों, स्वयं और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया. जानिए इस घटना ने कैसे महायुद्ध की नींव रखी.
महाभारत कथा
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Published at : 21 Jul 2026 06:05 AM (IST)
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