Numerology: क्या आपकी जन्म तारीख सिर्फ आपकी उम्र बताती है या फिर आपके व्यक्तित्व की कमजोरियों के बारे में भी कुछ संकेत देती है? अंक ज्योतिष में माना जाता है कि जन्म की तारीख से निकलने वाला मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और व्यवहार के कई पहलुओं को दर्शा सकता है.

इसी आधार पर उसकी कुछ कमजोरियों का भी अनुमान लगाया जाता है. हालांकि, यह एक पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यता है और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना गया है. यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से 31 तारीख के बीच हुआ है, तो पहले अपना मूलांक निकालें.

मूलांक निकालने का आसान तरीका

यदि आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है, तो 2+5 = 7.

यदि जन्म 18 को हुआ है, तो 1+8 = 9.

यदि जन्म 29 को हुआ है, तो 2+9 = 11, फिर 1+1 = 2.

अब जानिए आपका मूलांक आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में क्या संकेत देता है.

मूलांक 1

मूलांक 1 वाले लोगों में नेतृत्व क्षमता अधिक मानी जाती है, लेकिन कई बार इनमें अहंकार या अपनी बात पर अड़ जाने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है. दूसरों की सलाह स्वीकार करने में इन्हें कठिनाई हो सकती है.

मूलांक 2

मूलांक 2 वाले लोग भावुक और संवेदनशील माने जाते हैं. इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जल्दी आहत हो जाना और निर्णय लेने में असमंजस हो सकती है.

मूलांक 3

मूलांक 3 वाले लोग अनुशासित और योजनाबद्ध होते हैं, लेकिन कई बार हर चीज़ में पूर्णता की अपेक्षा के कारण तनाव में आ सकते हैं.

मूलांक 4

मूलांक 4 वाले लोग अलग सोच रखते हैं. हालांकि, कई बार जिद्दी स्वभाव और बदलाव स्वीकार करने में कठिनाई इनकी कमजोरी बन सकती है.

मूलांक 5

मूलांक 5 वाले लोगों को नई चीजें पसंद होती हैं. लेकिन एक जगह लंबे समय तक टिककर काम न कर पाना और जल्दबाजी में निर्णय लेना इनके लिए चुनौती बन सकता है.

मूलांक 6

मूलांक 6 वाले लोग परिवार और रिश्तों को महत्व देते हैं. कई बार दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

मूलांक 7

मूलांक 7 वाले लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं. लेकिन जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना और अकेले रहना पसंद करना इनके विकास में बाधा बन सकता है.

मूलांक 8

मूलांक 8 वाले लोग मेहनती और धैर्यवान माने जाते हैं. हालांकि, अपनी भावनाएं व्यक्त न करना और हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की आदत इन्हें मानसिक रूप से थका सकती है.

मूलांक 9

मूलांक 9 वाले लोग साहसी और ऊर्जावान होते हैं. लेकिन जल्दी गुस्सा आना और आवेश में निर्णय लेना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, अंक ज्योतिष व्यक्ति के स्वभाव और संभावित व्यवहार को समझने का एक पारंपरिक माध्यम है. किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता केवल जन्मतिथि से तय नहीं होती. सही सोच, अनुभव, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास व्यक्ति की कमजोरियों को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.