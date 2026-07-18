मेंढक-मेंढकी का विवाह- अच्छी बारिश के लिए ये लोकमान्यता सबसे प्रचलित है. सूखा पड़ने पर लोग नर और मादा मेंढ़क का प्रतीकात्मक विवाह कराते हैं। मान्यता है कि इससे इंद्र देव प्रसन्न होते हैं. ।म.प्र, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम में ये टोटका अपनाते हैं. सबसे प्रसिद्ध लोक परंपराओं में से एक है.