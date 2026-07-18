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Monsoon: रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग
Monsoon Totke: आषाढ़ चल रहा है पर कई इलाकों में अभी तक मानसून ने दस्तक नहीं दी. भारत में भटके मानसून को बुलाने के लिए लोक परंपरा के अनसुार क्या-क्या टोटके आपनाए जाते हैं देखें.
मानसून टोटके
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Published at : 18 Jul 2026 04:47 PM (IST)
Tags :Weather Forecast RAIN Monsoon Totke
ऐस्ट्रो
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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