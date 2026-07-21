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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत

यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत

UP Election 2027: विपक्ष के PDA अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने कहा कि उन्हें PDA की जानकारी नहीं है, लेकिन NDA पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ 2027 का चुनाव लड़ेगा.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 21 Jul 2026 05:50 PM (IST)
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गाजियाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनाव, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कथित चंदा गड़बड़ी, कांवड़ यात्रा और नीट पेपर लीक समेत कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया. इस दौरान यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं, इसका फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा.

पंकज चौधरी ने 2027 के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा. हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि NDA पूरी तरह एकजुट है और 2027 में 2017 से भी अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा. वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़िये कहीं बैठकर नमाज नहीं पढ़ते हैं.

NDA पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा- पंकज चौधरी

वहीं विपक्ष के PDA अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने कहा कि उन्हें PDA की जानकारी नहीं है, लेकिन NDA पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ 2027 का चुनाव लड़ेगा.

 भगवान राम देश के करोड़ों लोगों के आराध्य- पंकज चौधरी

इसके साथ ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कथित चंदा गड़बड़ी के मुद्दे पर पंकज चौधरी ने कहा कि भगवान राम देश के करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और 5000 वर्षों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज इस मुद्दे को वही लोग उठा रहे हैं, जिन्होंने पहले राम मंदिर और भगवान राम के अस्तित्व का विरोध किया था. चंदा गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. इसके साथ ही ट्रस्ट भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए नई व्यवस्था तैयार कर रहा है.

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NEET पेपर लीक पर सरकार का सख्त रुख- पंकज चौधरी

वहीं NEET पेपर लीक मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसदीय दल की बैठक में इस विषय पर गंभीरता दिखाई थी. उन्होंने कहा कि जैसे ही मामला सामने आया, सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और 13 लोगों को जेल भेजा गया. पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट मानना है कि देश के बच्चे देश का भविष्य हैं और पैसे के लालच में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर देश के बड़े से बड़े वकीलों की मदद लेकर दोषियों को कठोर सजा दिलाने का प्रयास करेगी.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भी दिया जवाब

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. पेपर लीक जैसी समस्या दो दशकों से चली आ रही है और यह एक गंभीर विषय है. सरकार लगातार अभिभावकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों से चर्चा कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके.

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Published at : 21 Jul 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
BJP पंकज चौधरी Yogi Adityanath UP News UP Election 2027
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