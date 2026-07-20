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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोअमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, बारिश और लैंडस्लाइड बनी मुसीबत, देखें अपडेट

अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, बारिश और लैंडस्लाइड बनी मुसीबत, देखें अपडेट

Amarnath and Vaishno Devi Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है. प्रशासन के अगले आदेश तक यात्रा स्थगित रहेगी. क्या है पूरा अपडेट देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 20 Jul 2026 02:10 PM (IST)
Amarnath and Vaishno Devi Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है. प्रशासन के अगले आदेश तक यात्रा स्थगित रहेगी. क्या है पूरा अपडेट देखें.

अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा रुकी

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जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही तेज बारिश और खराब मौसम के कारण अमरनाथ, माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी की यात्राएं एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से ब्रेक लगा दिया है.
जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही तेज बारिश और खराब मौसम के कारण अमरनाथ, माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी की यात्राएं एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से ब्रेक लगा दिया है.
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यहां कई इलाकों में बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बन गए हैं. यात्रा मार्गों पर आवाजाही जोखिम भरी हो गई है.
यहां कई इलाकों में बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बन गए हैं. यात्रा मार्गों पर आवाजाही जोखिम भरी हो गई है.
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प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रामबन और बनिहाल के बेस कैंपों व आवास केंद्रों में बड़ी संख्या में यात्रियों को ठहराया है.
प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रामबन और बनिहाल के बेस कैंपों व आवास केंद्रों में बड़ी संख्या में यात्रियों को ठहराया है.
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मौसम सामान्य होने के बाद ही श्रद्धालुओं को यात्रा पर आगे जाने की अनुमति दी जाएगी. वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड की ओर से ये फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है.
मौसम सामान्य होने के बाद ही श्रद्धालुओं को यात्रा पर आगे जाने की अनुमति दी जाएगी. वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड की ओर से ये फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है.
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अमरनाथ यात्रा में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जबकि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बारिश और लैंडस्लाइड के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
अमरनाथ यात्रा में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जबकि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बारिश और लैंडस्लाइड के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
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अमरनाथ यात्रा जाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्ग हैं लेकिन बारिश के कहर के कारण ये दोनों ही बंद कर दिए गए हैं. वहीं कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक का रास्ता 14 किलोमीटर का है. लैंडस्लाइट के कारण मार्ग पर हालात बिगड़ गए हैं.
अमरनाथ यात्रा जाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्ग हैं लेकिन बारिश के कहर के कारण ये दोनों ही बंद कर दिए गए हैं. वहीं कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक का रास्ता 14 किलोमीटर का है. लैंडस्लाइट के कारण मार्ग पर हालात बिगड़ गए हैं.
Published at : 20 Jul 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Monsoon WEATHER Amarnath Yatra 2026 Vaishno Devi Yatra 2026

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