अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, बारिश और लैंडस्लाइड बनी मुसीबत, देखें अपडेट

अमरनाथ यात्रा जाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्ग हैं लेकिन बारिश के कहर के कारण ये दोनों ही बंद कर दिए गए हैं. वहीं कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक का रास्ता 14 किलोमीटर का है. लैंडस्लाइट के कारण मार्ग पर हालात बिगड़ गए हैं.