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अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, बारिश और लैंडस्लाइड बनी मुसीबत, देखें अपडेट
Amarnath and Vaishno Devi Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है. प्रशासन के अगले आदेश तक यात्रा स्थगित रहेगी. क्या है पूरा अपडेट देखें.
अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा रुकी
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Published at : 20 Jul 2026 02:00 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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