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Shani Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती में ये 6 काम करना बेहद शुभ, साढ़े 7 साल तक तनाव और बाधाएं होंगी कम
Shani Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती यानी वो साढ़े सात साल जिसमें व्यक्ति न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक, आर्थिक रूप से भी परेशान रहता है.इस परेशानी से बचने के लिए शनि की साढ़ेसाती में ये 10 काम जरुर करें.
शनि साढ़ेसाती
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Published at : 18 Jul 2026 07:10 AM (IST)
Tags :Shani Sade Sati Shanivar Shani Dev
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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