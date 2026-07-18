शनि की साढ़ेसाती में व्यक्ति परेशान होकर उन लोगों से जुड़ जाता है जो उसे गलत काम के लिए उकसाते हैं. इससे परेशानी कम नहीं होती बढ़ जाती है. बुरी संगत से दूर रहें. मन परेशान है तो शिव जी के मंत्र और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें.