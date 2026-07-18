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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShani Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती में ये 6 काम करना बेहद शुभ, साढ़े 7 साल तक तनाव और बाधाएं होंगी कम

Shani Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती में ये 6 काम करना बेहद शुभ, साढ़े 7 साल तक तनाव और बाधाएं होंगी कम

Shani Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती यानी वो साढ़े सात साल जिसमें व्यक्ति न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक, आर्थिक रूप से भी परेशान रहता है.इस परेशानी से बचने के लिए शनि की साढ़ेसाती में ये 10 काम जरुर करें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 18 Jul 2026 07:10 AM (IST)
Shani Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती यानी वो साढ़े सात साल जिसमें व्यक्ति न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक, आर्थिक रूप से भी परेशान रहता है.इस परेशानी से बचने के लिए शनि की साढ़ेसाती में ये 10 काम जरुर करें.

शनि साढ़ेसाती

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शनि की साढ़ेसाती में व्यक्ति परेशान होकर उन लोगों से जुड़ जाता है जो उसे गलत काम के लिए उकसाते हैं. इससे परेशानी कम नहीं होती बढ़ जाती है. बुरी संगत से दूर रहें. मन परेशान है तो शिव जी के मंत्र और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें.
शनि की साढ़ेसाती में व्यक्ति परेशान होकर उन लोगों से जुड़ जाता है जो उसे गलत काम के लिए उकसाते हैं. इससे परेशानी कम नहीं होती बढ़ जाती है. बुरी संगत से दूर रहें. मन परेशान है तो शिव जी के मंत्र और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें.
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दिखावा शनि देव को पसंद नहीं. ऐसे में साढ़ेसाती से पीड़ित लोग आडंबर की दुनिया से दूर मदद का हाथ बढ़ाएं. इससे शनि प्रसन्न होते हैं. जरुरतमंदों को कपड़े, अन्न आदि दान करें. शनिवार को दान करना श्रेष्ठ होगा.
दिखावा शनि देव को पसंद नहीं. ऐसे में साढ़ेसाती से पीड़ित लोग आडंबर की दुनिया से दूर मदद का हाथ बढ़ाएं. इससे शनि प्रसन्न होते हैं. जरुरतमंदों को कपड़े, अन्न आदि दान करें. शनिवार को दान करना श्रेष्ठ होगा.
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साढ़ेसाती का समय संघर्ष का होता है ऐसे में कई बार मेहनत का फल देर से मिलता है. ऐसे में धैर्य रखें और अपने काम पर विश्वास रखें. शनि मेहनत करने वालों को राहत देते हैं.
साढ़ेसाती का समय संघर्ष का होता है ऐसे में कई बार मेहनत का फल देर से मिलता है. ऐसे में धैर्य रखें और अपने काम पर विश्वास रखें. शनि मेहनत करने वालों को राहत देते हैं.
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शनिवार के दिन गुलाब जामुन, काला तिल, काली उड़द की खिचड़ी, मीठी पुड़ी और गुड़ आदि का शनि देव को भोग लगा सकते हैं.
शनिवार के दिन गुलाब जामुन, काला तिल, काली उड़द की खिचड़ी, मीठी पुड़ी और गुड़ आदि का शनि देव को भोग लगा सकते हैं.
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साढ़ेसाती में झूठ और बेईमानी का साथ भूलकर भी न दें. मन और कर्म से सच का हाथ थामें. सच्चाई पर चलने वालों को साढ़ेसाती में भी कष्ट नहीं भोगना पड़ते.
साढ़ेसाती में झूठ और बेईमानी का साथ भूलकर भी न दें. मन और कर्म से सच का हाथ थामें. सच्चाई पर चलने वालों को साढ़ेसाती में भी कष्ट नहीं भोगना पड़ते.
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जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय न लें, बुजुर्ग, माता-पिता का सम्मान करें, उन्हें दुख न पहुंचाएं. आपके किए छोटे-छोटे अच्छे काम साढ़ेसाती के अशुभ प्रभाव की काट हो सकते हैं. शनि की साढ़ेसाती अभी कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर चल रही है.
जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय न लें, बुजुर्ग, माता-पिता का सम्मान करें, उन्हें दुख न पहुंचाएं. आपके किए छोटे-छोटे अच्छे काम साढ़ेसाती के अशुभ प्रभाव की काट हो सकते हैं. शनि की साढ़ेसाती अभी कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर चल रही है.
Published at : 18 Jul 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Shani Sade Sati Shanivar Shani Dev

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