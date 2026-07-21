Tarot Rashifal 22 July 2026: जुलाई महीने का यह बुधवार सभी 12 राशियों के लिए करियर, पारिवारिक जीवन, रिश्तों और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. टैरो कार्ड्स के अनुसार आज कुछ राशियों को करियर में नई जिम्मेदारियां और तरक्की के अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ जातकों को रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. इन संकेतों को समझने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर में नए अवसर बनने के योग हैं, जबकि मीन राशि वालों को रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक राहत मिल सकती है. वहीं तुला और कुंभ राशि के लोगों को रिश्तों और पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज घर-परिवार का वातावरण सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिजनों का साथ आपको मानसिक शांति देगा और पुराने तनाव धीरे-धीरे दूर होंगे. घर में कोई छोटी खुशी या शुभ समाचार आपका मन प्रसन्न करेगा. लंबे समय से अटके घरेलू कार्य पूरे हो सकते हैं. जीवनसाथी की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन इससे संतुष्टि भी मिलेगी.

सलाह: परिवार के साथ समय बिताएं और महत्वपूर्ण घरेलू फैसले मिलकर लें. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

सावधानी: भावनाओं में बहकर अनावश्यक खर्च करने से बचें और बजट का ध्यान रखें.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

टैरो कार्ड्स के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए आज करियर के लिहाज से सकारात्मक दिन रहेगा. नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. इंटरव्यू या नई जॉब के प्रयास सफल हो सकते हैं. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. हालांकि जल्दबाजी या लालच से लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. स्वास्थ्य के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा.

सलाह: नए अवसरों का लाभ उठाएं और आत्मविश्वास बनाए रखें.

सावधानी: बाहर का तला-भुना भोजन और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचें.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज आपका अधिकतर समय परिवार और दोस्तों के साथ बीतेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को खुशी देगी. सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लोग आपके विचारों की सराहना करेंगे. सोशल मीडिया या किसी परिचित के माध्यम से अच्छी खबर मिलने की संभावना है.

सलाह: पुराने रिश्तों को मजबूत करें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं.

सावधानी: भावनाओं में बहकर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन करियर में प्रगति के नए अवसर लेकर आया है. आपकी समझदारी और निर्णय क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. नई नौकरी या बेहतर ऑफर भी मिल सकता है. पुरानी योजनाओं को पूरा करने और नई रणनीति बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा. मानसिक तनाव से दूर रहने पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

सलाह: आत्मविश्वास के साथ नए अवसर स्वीकार करें, सफलता मिलने के योग हैं.

सावधानी: काम का दबाव बढ़ने पर तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

टैरो कार्ड्स के अनुसार अविवाहित लोगों के लिए आज शुभ समाचार मिल सकता है. विवाह या रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है. छात्रों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. लंबे समय से रुका कोई काम पूरा होने की संभावना है.

सलाह: नए रिश्तों और अवसरों को सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करें.

सावधानी: किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और धैर्य बनाए रखें.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन मिला-जुला रहेगा. दांपत्य या प्रेम संबंधों में छोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से समस्याएं दूर होंगी. कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है. स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है.

सलाह: रिश्तों में संवाद बनाए रखें और काम में एकाग्रता रखें.

सावधानी: छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें और स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ पुरानी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है. भविष्य की योजनाएं सोच-समझकर बनाएं. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें. सकारात्मक सोच से दिन बेहतर रहेगा.

सलाह: रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लें.

सावधानी: छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकें और तनाव से दूरी बनाएं.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज करियर में आगे बढ़ने के शानदार अवसर मिल सकते हैं. नया प्रोजेक्ट, बिजनेस डील या क्लाइंट आपके लिए लाभदायक रहेगा. आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और सलाह की सराहना होगी. पुराने अधूरे काम पूरे करने का समय है. यदि सक्रिय रहेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा.

सलाह: नए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और नेटवर्क मजबूत करें.

सावधानी: आलस्य और लापरवाही से बचें, नहीं तो अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज लंबे समय से बनाई गई योजना पर काम शुरू हो सकता है. जीवनसाथी का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. पुराने मित्र या दूर रहने वाले व्यक्ति से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे. व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है.

सलाह: नए लोगों से जुड़ें और अवसरों का सही समय पर लाभ उठाएं.

सावधानी: बिना योजना के आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज दिन काफी व्यस्त रहेगा. नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपको व्यस्त रख सकती है. परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा और लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा. पुराना मित्र किसी महत्वपूर्ण काम में मदद कर सकता है.

सलाह: व्यस्तता के बीच परिवार और स्वास्थ्य दोनों के लिए समय निकालें.

सावधानी: अधिक काम के कारण आराम की अनदेखी न करें.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार घरेलू मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. परिवार या ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. धैर्य और शांत व्यवहार से स्थिति संभल जाएगी. पुरानी बीमारी या थकान परेशान कर सकती है. दिन के अंत तक परिस्थितियां सामान्य होने लगेंगी.

सलाह: परिवार के साथ संयम से बातचीत करें और पर्याप्त आराम करें.

सावधानी: अनावश्यक विवादों से बचें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें.

मीन टैरो राशिफल (Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी या गलतफहमी महसूस हो सकती है. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी. आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

सलाह: धैर्य रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और धन का सही उपयोग करें.

सावधानी: भावनाओं में बहकर रिश्तों पर तुरंत फैसला न लें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

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