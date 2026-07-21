धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 22 July 2026: इन 4 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता, कार्ड्स में दिखे रुका पैसा मिलने और करियर ग्रोथ के संकेत; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Card Rashifal 22 July 2026: इन 4 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता, कार्ड्स में दिखे रुका पैसा मिलने और करियर ग्रोथ के संकेत; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Rashifal 22 July 2026: टैरो राशिफल, ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कर्क-वृश्चिक को करियर में सफलता,पढ़ें, मेष से मीन राशि का पूरा करियर व आर्थिक हाल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 22 July 2026: जुलाई महीने का यह बुधवार सभी 12 राशियों के लिए करियर, पारिवारिक जीवन, रिश्तों और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. टैरो कार्ड्स के अनुसार आज कुछ राशियों को करियर में नई जिम्मेदारियां और तरक्की के अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ जातकों को रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. इन संकेतों को समझने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर में नए अवसर बनने के योग हैं, जबकि मीन राशि वालों को रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक राहत मिल सकती है. वहीं तुला और कुंभ राशि के लोगों को रिश्तों और पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज घर-परिवार का वातावरण सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिजनों का साथ आपको मानसिक शांति देगा और पुराने तनाव धीरे-धीरे दूर होंगे. घर में कोई छोटी खुशी या शुभ समाचार आपका मन प्रसन्न करेगा. लंबे समय से अटके घरेलू कार्य पूरे हो सकते हैं. जीवनसाथी की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन इससे संतुष्टि भी मिलेगी.

सलाह: परिवार के साथ समय बिताएं और महत्वपूर्ण घरेलू फैसले मिलकर लें. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

सावधानी: भावनाओं में बहकर अनावश्यक खर्च करने से बचें और बजट का ध्यान रखें.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

टैरो कार्ड्स के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए आज करियर के लिहाज से सकारात्मक दिन रहेगा. नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. इंटरव्यू या नई जॉब के प्रयास सफल हो सकते हैं. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. हालांकि जल्दबाजी या लालच से लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. स्वास्थ्य के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा.

सलाह: नए अवसरों का लाभ उठाएं और आत्मविश्वास बनाए रखें.

सावधानी: बाहर का तला-भुना भोजन और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचें.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज आपका अधिकतर समय परिवार और दोस्तों के साथ बीतेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को खुशी देगी. सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लोग आपके विचारों की सराहना करेंगे. सोशल मीडिया या किसी परिचित के माध्यम से अच्छी खबर मिलने की संभावना है.

सलाह: पुराने रिश्तों को मजबूत करें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं.

सावधानी: भावनाओं में बहकर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन करियर में प्रगति के नए अवसर लेकर आया है. आपकी समझदारी और निर्णय क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. नई नौकरी या बेहतर ऑफर भी मिल सकता है. पुरानी योजनाओं को पूरा करने और नई रणनीति बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा. मानसिक तनाव से दूर रहने पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

सलाह: आत्मविश्वास के साथ नए अवसर स्वीकार करें, सफलता मिलने के योग हैं.

सावधानी: काम का दबाव बढ़ने पर तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

टैरो कार्ड्स के अनुसार अविवाहित लोगों के लिए आज शुभ समाचार मिल सकता है. विवाह या रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है. छात्रों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. लंबे समय से रुका कोई काम पूरा होने की संभावना है.

सलाह: नए रिश्तों और अवसरों को सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करें.

सावधानी: किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और धैर्य बनाए रखें.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन मिला-जुला रहेगा. दांपत्य या प्रेम संबंधों में छोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से समस्याएं दूर होंगी. कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है. स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है.

सलाह: रिश्तों में संवाद बनाए रखें और काम में एकाग्रता रखें.

सावधानी: छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें और स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ पुरानी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है. भविष्य की योजनाएं सोच-समझकर बनाएं. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें. सकारात्मक सोच से दिन बेहतर रहेगा.

सलाह: रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लें.

सावधानी: छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकें और तनाव से दूरी बनाएं.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज करियर में आगे बढ़ने के शानदार अवसर मिल सकते हैं. नया प्रोजेक्ट, बिजनेस डील या क्लाइंट आपके लिए लाभदायक रहेगा. आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और सलाह की सराहना होगी. पुराने अधूरे काम पूरे करने का समय है. यदि सक्रिय रहेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा.

सलाह: नए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और नेटवर्क मजबूत करें.

सावधानी: आलस्य और लापरवाही से बचें, नहीं तो अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज लंबे समय से बनाई गई योजना पर काम शुरू हो सकता है. जीवनसाथी का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. पुराने मित्र या दूर रहने वाले व्यक्ति से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे. व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है.

सलाह: नए लोगों से जुड़ें और अवसरों का सही समय पर लाभ उठाएं.

सावधानी: बिना योजना के आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज दिन काफी व्यस्त रहेगा. नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपको व्यस्त रख सकती है. परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा और लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा. पुराना मित्र किसी महत्वपूर्ण काम में मदद कर सकता है.

सलाह: व्यस्तता के बीच परिवार और स्वास्थ्य दोनों के लिए समय निकालें.

सावधानी: अधिक काम के कारण आराम की अनदेखी न करें.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार घरेलू मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. परिवार या ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. धैर्य और शांत व्यवहार से स्थिति संभल जाएगी. पुरानी बीमारी या थकान परेशान कर सकती है. दिन के अंत तक परिस्थितियां सामान्य होने लगेंगी.

सलाह: परिवार के साथ संयम से बातचीत करें और पर्याप्त आराम करें.

सावधानी: अनावश्यक विवादों से बचें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें.

मीन टैरो राशिफल (Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी या गलतफहमी महसूस हो सकती है. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी. आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

सलाह: धैर्य रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और धन का सही उपयोग करें.

सावधानी: भावनाओं में बहकर रिश्तों पर तुरंत फैसला न लें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

यह भी पढ़े- Kushotpatini Amavasya 2026: साल में सिर्फ एक बार मिलती है पवित्र कुश तोड़ने की अनुमति, जानिए क्यों इतना खास है यह अमावस्या

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 21 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Card Rashifal 22 July 2026: इन 4 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता, कार्ड्स में दिखे रुका पैसा मिलने और करियर ग्रोथ के संकेत; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य
इन 4 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता, कार्ड्स में दिखे रुका पैसा मिलने और करियर ग्रोथ के संकेत; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 21 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, धैर्य और समय प्रबंधन से मिलेगी सफलता, नई योजना टालें
नवम भाव का चंद्रमा, धैर्य और समय प्रबंधन से मिलेगी सफलता, नई योजना टालें
राशिफल
Horoscope August 2026: अगस्त 2026 में इन राशियों को मिल सकता है नई नौकरी का ऑफर, करियर में आएगा बड़ा बदलाव
अगस्त 2026 में इन राशियों को मिल सकता है नई नौकरी का ऑफर, करियर में आएगा बड़ा बदलाव
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 21 July 2026: करियर में फोकस बनाए रखें, नए काम से बचें, परिवार का मिलेगा पूरा सहयोग
करियर में फोकस बनाए रखें, नए काम से बचें, परिवार का मिलेगा पूरा सहयोग
Advertisement

वीडियोज

Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हेल्थ
Explained: बारिश के मौसम में डेंगू की नो टेंशन! भारत की पहली वैक्सीन कितनी कारगर? जानें कीमत, तरीका और साइड इफेक्ट्स
बारिश के मौसम में डेंगू की नो टेंशन! भारत की पहली वैक्सीन कितनी कारगर और कीमत क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पुलिस वाले बिना बैज के थे...इनको जवाब मिलेगा', अखिलेश की महिला सांसद ने सरकार को सुनाई दो टूक
'पुलिस वाले बिना बैज के थे...इनको जवाब मिलेगा', अखिलेश की महिला सांसद ने सरकार को सुनाई दो टूक
इंडिया
'इसमें हमें न...', CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के विरोध में लगी याचिका, दिल्ली HC ने दिया कुछ ऐसा जवाब
'इसमें हमें न...', CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के विरोध में लगी याचिका, दिल्ली HC ने दिया कुछ ऐसा जवाब
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
दिल्ली NCR
सरकार से फिर बात करने जाएंगे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अब हम नहीं उनको यहां आना होगा
सरकार से फिर बात करने जाएंगे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अब हम नहीं उनको यहां आना होगा
मध्य प्रदेश
Explained: चार शादी, तीन तलाक और बेटी को आधी प्रॉपर्टी समेत बहुत कुछ! MP का UCC बिल कैसे शरीयत बदल देगा?
चार शादी, तीन तलाक, बेटी को आधी प्रॉपर्टी! MP UCC बिल कैसे शरीयत बदलेगा?
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Avengers: Doomsday ट्रेलर ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Avengers: Doomsday ट्रेलर ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Embed widget