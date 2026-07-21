भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती जिम्बाब्वे की है. 23 जुलाई-26 जुलाई तक दोनों टीमों के बीच तीन टी20 मैच खेले जाएंगे. BCCI ने करीब दो सप्ताह पहले ही इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान कर दिया था. जिम्बाब्वे टूर के लिए कई युवाओं को मौका मिला है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ 3 पारियों में फ्लॉप रहे थे, लेकिन उन्हें जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भी स्क्वाड में जगह मिली है.

ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे और हर्ष दुबे टीम में बने हुए हैं और रिंकू सिंह की वापसी हुई है. चयनकर्ताओं ने एक बार फिर प्रिंस यादव पर भरोसा दिखाया है, लेकिन इस बीच गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को पहली बार टीम में चुना गया है.

GT का धाकड़ गेंदबाज करेगा डेब्यू

अशोक शर्मा को पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है और इसी साल गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया था. उन्होंने अपने पहले सीजन में 6 मैच खेलकर 6 विकेट लिए. मगर उन्हें भारतीय टीम में मौका, डोमेस्टिक क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के लिए मिला है.

अशोक शर्मा को अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 154.2 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. वो निरंतर 145-150 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं.

डोमेस्टिक में किया था शानदार प्रदर्शन

भारतीय घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में अशोक शर्मा संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. उन्होंने राजस्थान टीम के लिए खेलते हुए 10 मैचों में 22 विकेट चटकाए थे. इसके अलावा उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 7 मैचों में 13 विकेट चटकाए थे.

जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह

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