मंगलवार की अष्टमी तिथि सिद्धिदा मानी जाती है. इसका अर्थ है इस दिन किए गए कार्य और उपाय सिद्ध होते हैं. ऐसे में गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी पर करियर में आई रुकावट को दूर करने के लिए माता के सामने घी का दीपक लगाएं और उसमें लौंग डालें. देवी कवच का पाठ करें. मान्यता है इससे सफलता के योग बनते हैं.