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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर करें लौंग-नमक का ये उपाय, पूरी होगी कामना, माता का मिलेगा आशीर्वाद

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर करें लौंग-नमक का ये उपाय, पूरी होगी कामना, माता का मिलेगा आशीर्वाद

Gupt Navratri 2026: आज गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी है. गुप्त साधना और मनोकामना पूर्ति के लिए ये दिन सबसे शक्तिशाली माना जाता है. ऐसे में माता की कृपा पाने के लिए इस दिन ये विशेष उपाय जरुर करें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 21 Jul 2026 06:30 AM (IST)
Gupt Navratri 2026: आज गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी है. गुप्त साधना और मनोकामना पूर्ति के लिए ये दिन सबसे शक्तिशाली माना जाता है. ऐसे में माता की कृपा पाने के लिए इस दिन ये विशेष उपाय जरुर करें.

गुप्त नवरात्रि 2026

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मंगलवार की अष्टमी तिथि सिद्धिदा मानी जाती है. इसका अर्थ है इस दिन किए गए कार्य और उपाय सिद्ध होते हैं. ऐसे में गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी पर करियर में आई रुकावट को दूर करने के लिए माता के सामने घी का दीपक लगाएं और उसमें लौंग डालें. देवी कवच का पाठ करें. मान्यता है इससे सफलता के योग बनते हैं.
मंगलवार की अष्टमी तिथि सिद्धिदा मानी जाती है. इसका अर्थ है इस दिन किए गए कार्य और उपाय सिद्ध होते हैं. ऐसे में गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी पर करियर में आई रुकावट को दूर करने के लिए माता के सामने घी का दीपक लगाएं और उसमें लौंग डालें. देवी कवच का पाठ करें. मान्यता है इससे सफलता के योग बनते हैं.
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स्टूडेंट्स महाअष्टमी के दिन माता को लौंग की माला चढ़ाएं, साथ ही देवी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करें. 'ॐ शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरि तोय हाथ जोड़ अरजी करूं विद्या वर दे मोय। - मां दुर्गा के इस मंत्र का एक माला जाप करें. मान्यात है इससे एकाग्रता बढ़ती है. ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है.
स्टूडेंट्स महाअष्टमी के दिन माता को लौंग की माला चढ़ाएं, साथ ही देवी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करें. 'ॐ शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरि तोय हाथ जोड़ अरजी करूं विद्या वर दे मोय। - मां दुर्गा के इस मंत्र का एक माला जाप करें. मान्यात है इससे एकाग्रता बढ़ती है. ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है.
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सौभाग्य प्राप्‍ति और सुहाग की मंगल कामना के लिए स्त्रियां गुप्त नवारत्रि की अष्टमी पर कन्या भोजन कराएं और कन्याओं को सिक्का, श्रृंगार की सामग्री भेंट करें.
सौभाग्य प्राप्‍ति और सुहाग की मंगल कामना के लिए स्त्रियां गुप्त नवारत्रि की अष्टमी पर कन्या भोजन कराएं और कन्याओं को सिक्का, श्रृंगार की सामग्री भेंट करें.
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घर में आए दिन कोई बीमार होता है तो नवरात्रि के महाष्टमी तिथि पर साबुत लाल मिर्च, एक चुटकी सेंधा या मोटा नमक और थोड़ी राई लेकर रोगी व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार घुमाएं. इसके बाद इन्हें जला दें या चौराहे पर फेंक दें. पीछे मुड़कर न दें. मान्यता है इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.
घर में आए दिन कोई बीमार होता है तो नवरात्रि के महाष्टमी तिथि पर साबुत लाल मिर्च, एक चुटकी सेंधा या मोटा नमक और थोड़ी राई लेकर रोगी व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार घुमाएं. इसके बाद इन्हें जला दें या चौराहे पर फेंक दें. पीछे मुड़कर न दें. मान्यता है इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.
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क्लेश से छुटकारा, वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए गुप्तन नवरात्रि की दुर्गा अष्‍टमी के दिन सुबह स्‍नान करने के बाद पान का पत्ता लें. फिर केसर, इत्र और घी को मिलाकर स्वास्तिक बनाएं. कलावा लपेटें और अंत में, एक सुपारी उस पर रखें। इस पूरी सामग्री को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें. चंडी स्तोत्र का पाठ करें.
क्लेश से छुटकारा, वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए गुप्तन नवरात्रि की दुर्गा अष्‍टमी के दिन सुबह स्‍नान करने के बाद पान का पत्ता लें. फिर केसर, इत्र और घी को मिलाकर स्वास्तिक बनाएं. कलावा लपेटें और अंत में, एक सुपारी उस पर रखें। इस पूरी सामग्री को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें. चंडी स्तोत्र का पाठ करें.
Published at : 21 Jul 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Durga Ashtami 2026 Gupt Navratri 2026

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