Sawan 2026: सावन में भोलेनाथ इन 4 राशियों पर बरसाएंगे विशेष कृपा, क्या आपकी राशि भी है इसमें?

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, सावन में केवल राशि ही नहीं बल्कि कर्म और भगवान शिव की सच्ची भक्ति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. ग्रहों के शुभ प्रभाव के साथ नियमित पूजा, जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है.