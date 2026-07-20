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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSawan 2026: सावन में भोलेनाथ इन 4 राशियों पर बरसाएंगे विशेष कृपा, क्या आपकी राशि भी है इसमें?

Sawan 2026: सावन में भोलेनाथ इन 4 राशियों पर बरसाएंगे विशेष कृपा, क्या आपकी राशि भी है इसमें?

Sawan 2026: सावन 2026 में ग्रहों की चाल किन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है? जानिए मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि पर भगवान शिव की कृपा से करियर, धन और भाग्य में मिलने वाले संभावित लाभ.

Written By : रुचि शर्मा  | Updated at : 20 Jul 2026 01:47 PM (IST)
Sawan 2026: सावन 2026 में ग्रहों की चाल किन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है? जानिए मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि पर भगवान शिव की कृपा से करियर, धन और भाग्य में मिलने वाले संभावित लाभ.

सावन 2026

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सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है.
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है.
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मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और सावन में मंगल की स्थिति शुभ मानी जा रही है. करियर, आत्मविश्वास और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं.
मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और सावन में मंगल की स्थिति शुभ मानी जा रही है. करियर, आत्मविश्वास और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं.
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कर्क राशि में बृहस्पति का प्रभाव शुभ फल देने वाला माना जा रहा है. परिवार, धन और मान-सम्मान से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.
कर्क राशि में बृहस्पति का प्रभाव शुभ फल देने वाला माना जा रहा है. परिवार, धन और मान-सम्मान से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.
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सूर्य के प्रभाव से सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. नौकरी, पद-प्रतिष्ठा और नए अवसर मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं.
सूर्य के प्रभाव से सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. नौकरी, पद-प्रतिष्ठा और नए अवसर मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं.
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बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के कारण धनु राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है. लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.
बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के कारण धनु राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है. लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.
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ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, सावन में केवल राशि ही नहीं बल्कि कर्म और भगवान शिव की सच्ची भक्ति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. ग्रहों के शुभ प्रभाव के साथ नियमित पूजा, जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है.
ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, सावन में केवल राशि ही नहीं बल्कि कर्म और भगवान शिव की सच्ची भक्ति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. ग्रहों के शुभ प्रभाव के साथ नियमित पूजा, जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है.
Published at : 20 Jul 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Zodiac Signs Astrology Sawan Rashifal Sawan 2026

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